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"До Днепра". В США указали следующий шаг Путина после краха наступления ВСУ
"До Днепра". В США указали следующий шаг Путина после краха наступления ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
"До Днепра". В США указали следующий шаг Путина после краха наступления ВСУ
После провала наступления Вооруженных сил Украины президент России Владимир Путин прикажет своим войскам пойти в контратаку, в ходе которой они расширить зону... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:29
2023-07-31T13:29
2023-07-31T13:29
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. После провала наступления Вооруженных сил Украины президент России Владимир Путин прикажет своим войскам пойти в контратаку, в ходе которой они расширить зону контроля у Днепра, заявил в интервью американскому радиоведущему Гарланду Никсону экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Когда наступление ВСУ со всеми их резервами полностью захлебнется, думаю, где-то через две или три недели, какой будет следующий шаг Путина? Где-то в середине августе, за месяц или два до грязевого периода у него будет полная свобода действий дойти до самого Днепра. Сделает ли он это? Думаю, да", — указал эксперт.Специалист также добавил, что поставленная западом бронетехника никак не повлияет на решимость армии России, поскольку "они ее не боятся", указав на видеоролик, на котором российский танк в одиночку уничтожает колонну иностранных бронемашин.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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россия, днепр (город), владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире
Россия, Днепр (город), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, В мире
"До Днепра". В США указали следующий шаг Путина после краха наступления ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: после краха наступления ВСУ российские войска дойдут до Днепра