https://ria.ru/20230731/putin-1887334840.html

Телефонный разговор Путина и Эрдогана запланирован на среду

Телефонный разговор Путина и Эрдогана запланирован на среду - РИА Новости, 31.07.2023

Телефонный разговор Путина и Эрдогана запланирован на среду

Телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана планируется на среду, по датам возможной поездки в Турцию новостей... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:46

2023-07-31T12:46

2023-07-31T12:46

политика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана планируется на среду, по датам возможной поездки в Турцию новостей нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известны ли даты поездки Путина в Турцию в августе. Ранее в субботу в ходе общения с прессой Путин заявил, что телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом состоится в среду.

https://ria.ru/20230725/sdelka-1886239693.html

россия

турция

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган