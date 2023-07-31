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Телефонный разговор Путина и Эрдогана запланирован на среду - РИА Новости, 31.07.2023
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12:46 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/putin-1887334840.html
Телефонный разговор Путина и Эрдогана запланирован на среду
Телефонный разговор Путина и Эрдогана запланирован на среду - РИА Новости, 31.07.2023
Телефонный разговор Путина и Эрдогана запланирован на среду
Телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана планируется на среду, по датам возможной поездки в Турцию новостей... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:46
2023-07-31T12:46
политика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана планируется на среду, по датам возможной поездки в Турцию новостей нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известны ли даты поездки Путина в Турцию в августе. Ранее в субботу в ходе общения с прессой Путин заявил, что телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом состоится в среду.
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политика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Телефонный разговор Путина и Эрдогана запланирован на среду

Песков: телефонный разговор Путина и Эрдогана будет в среду, дат поездки в Турцию пока нет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана планируется на среду, по датам возможной поездки в Турцию новостей нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известны ли даты поездки Путина в Турцию в августе.
Ранее в субботу в ходе общения с прессой Путин заявил, что телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом состоится в среду.
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ПолитикаРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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