В США заявили, что приглашение к главе МИД КНР по визиту остается в силе
Госдеп: приглашение к главе МИД КНР по визиту остается в силе, несмотря на перестановки
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Приглашение американских властей к главе МИД КНР посетить США остается в силе, несмотря на недавние перестановки в китайском правительстве, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
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"Я не знаю, было ли данное приглашение уже официально передано министру иностранных дел. Очевидно, Ван И сейчас занял пост министра иностранных дел (КНР) вместо предыдущего, и я ожидаю, что теперь это приглашение будет адресовано ему", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.
Парламент КНР 25 июля объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении руководителя Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой внешнеполитического ведомства. Ван И уже возглавлял китайский МИД в 2013-2022 годах. Официальная причина смены нынешнего главы внешнеполитического ведомства до сих пор не названа.
Тема "исчезновения" министра иностранных дел КНР начала циркулировать в западных СМИ после того, как 11 июля МИД КНР объявил, что Цинь Ган не сможет принять участие во встрече глав МИД АСЕАН, которая проходила в Джакарте 11-15 июля, "по состоянию здоровья". Тогда вместо него в Индонезию поехал глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Последний раз Цинь Ган появлялся на публике 25 июня, когда он провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко в Пекине. В тот же день Цинь Ган встретился с главой МИД Шри-Ланки и министром иностранных дел Вьетнама.
С тех пор МИД КНР не предоставил никакой дополнительной информации о местонахождении и состоянии здоровья министра несмотря на то, что журналисты на брифингах неоднократно задавали вопросы по данной теме.