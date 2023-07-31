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В США заявили, что приглашение к главе МИД КНР по визиту остается в силе - РИА Новости, 31.07.2023
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21:30 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/priglashenie-1887477006.html
В США заявили, что приглашение к главе МИД КНР по визиту остается в силе
В США заявили, что приглашение к главе МИД КНР по визиту остается в силе - РИА Новости, 31.07.2023
В США заявили, что приглашение к главе МИД КНР по визиту остается в силе
Приглашение американских властей к главе МИД КНР посетить США остается в силе, несмотря на недавние перестановки в китайском правительстве, заявил в понедельник РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T21:30
2023-07-31T21:30
в мире
китай
ван и (политик)
сша
джакарта
цинь ган
андрей руденко
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Приглашение американских властей к главе МИД КНР посетить США остается в силе, несмотря на недавние перестановки в китайском правительстве, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Я не знаю, было ли данное приглашение уже официально передано министру иностранных дел. Очевидно, Ван И сейчас занял пост министра иностранных дел (КНР) вместо предыдущего, и я ожидаю, что теперь это приглашение будет адресовано ему", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга. Парламент КНР 25 июля объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении руководителя Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой внешнеполитического ведомства. Ван И уже возглавлял китайский МИД в 2013-2022 годах. Официальная причина смены нынешнего главы внешнеполитического ведомства до сих пор не названа. Тема "исчезновения" министра иностранных дел КНР начала циркулировать в западных СМИ после того, как 11 июля МИД КНР объявил, что Цинь Ган не сможет принять участие во встрече глав МИД АСЕАН, которая проходила в Джакарте 11-15 июля, "по состоянию здоровья". Тогда вместо него в Индонезию поехал глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Последний раз Цинь Ган появлялся на публике 25 июня, когда он провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко в Пекине. В тот же день Цинь Ган встретился с главой МИД Шри-Ланки и министром иностранных дел Вьетнама. С тех пор МИД КНР не предоставил никакой дополнительной информации о местонахождении и состоянии здоровья министра несмотря на то, что журналисты на брифингах неоднократно задавали вопросы по данной теме.
https://ria.ru/20230731/gosdep-1887476376.html
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китай
сша
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в мире, китай, ван и (политик), сша, джакарта, цинь ган, андрей руденко
В мире, Китай, Ван И (политик), США, Джакарта, Цинь Ган, Андрей Руденко
В США заявили, что приглашение к главе МИД КНР по визиту остается в силе

Госдеп: приглашение к главе МИД КНР по визиту остается в силе, несмотря на перестановки

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Приглашение американских властей к главе МИД КНР посетить США остается в силе, несмотря на недавние перестановки в китайском правительстве, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Я не знаю, было ли данное приглашение уже официально передано министру иностранных дел. Очевидно, Ван И сейчас занял пост министра иностранных дел (КНР) вместо предыдущего, и я ожидаю, что теперь это приглашение будет адресовано ему", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Госдеп повторил, что не поощряет атаки Киева за пределами Украины
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Парламент КНР 25 июля объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении руководителя Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой внешнеполитического ведомства. Ван И уже возглавлял китайский МИД в 2013-2022 годах. Официальная причина смены нынешнего главы внешнеполитического ведомства до сих пор не названа.
Тема "исчезновения" министра иностранных дел КНР начала циркулировать в западных СМИ после того, как 11 июля МИД КНР объявил, что Цинь Ган не сможет принять участие во встрече глав МИД АСЕАН, которая проходила в Джакарте 11-15 июля, "по состоянию здоровья". Тогда вместо него в Индонезию поехал глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Последний раз Цинь Ган появлялся на публике 25 июня, когда он провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко в Пекине. В тот же день Цинь Ган встретился с главой МИД Шри-Ланки и министром иностранных дел Вьетнама.
С тех пор МИД КНР не предоставил никакой дополнительной информации о местонахождении и состоянии здоровья министра несмотря на то, что журналисты на брифингах неоднократно задавали вопросы по данной теме.
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