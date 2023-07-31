https://ria.ru/20230731/prevoskhodstvo-1887367109.html

"Вишенка на торте". СМИ назвали причину превосходства России на Украине

"Вишенка на торте". СМИ назвали причину превосходства России на Украине - РИА Новости, 31.07.2023

"Вишенка на торте". СМИ назвали причину превосходства России на Украине

Россия доминирует на Украине благодаря огромному технологическому превосходству своей армии, пишет InfoBRICS. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:40

2023-07-31T14:40

2023-07-31T14:40

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия доминирует на Украине благодаря огромному технологическому превосходству своей армии, пишет InfoBRICS."Даже западные военные эксперты вынуждены признать превосходство Москвы в области высокоточного оружия большой дальности. При этом абсолютное доминирование России в области гиперзвуковых технологий – лишь вишенка на торте, поскольку Кремль располагает не менее впечатляющим арсеналом более традиционных ударных средств", — говорится в материале.Подчеркивается, что превосходство России в технологическом оснащении позволяет ее войскам доминировать на полях сражений украинского конфликта против ВСУ: такие беспилотники, как "Ланцет" и "Куб-БЛА", названы особенно смертоносными, поскольку они уничтожили тысячи артиллерийских орудий киевского режима, включая сотни поставленных Западом, а характеристики российских боевых машин значительно превосходят аналоги, передаваемые украинцам от НАТО."Новые виды российских танков, такие как Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90А и Т-90М, а также многочисленные другие типы бронетехники, продемонстрировали отличные характеристики по сравнению с лучшими образцами бронемашин НАТО, в частности с сопряженными глубокими проблемами немецкими танками "Леопард-2"", — указал автор.Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что ВСУ потеряли почти 21 тысячу военных за июль, а российские бойцы уничтожили 2227 единиц различного вооружения. Шойгу подчеркнул, что поставляемое Киеву западное оружие не приводит к успехам на поле боя, а лишь затягивает конфликт.

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