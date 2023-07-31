https://ria.ru/20230731/porty-1887287179.html
России известно об интересе Минска к порту в Мурманске, заявили в МИД
России известно об интересе Минска к порту в Мурманске, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2023
России известно об интересе Минска к порту в Мурманске, заявили в МИД
Российской стороне известно об интересе белорусских партнеров к портам Мурманска, Приморского края, вопросы находятся в проработке, сообщил РИА Новости директор РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:42
2023-07-31T08:42
2023-07-31T08:42
экономика
россия
мурманск
приморский край
алексей полищук
снг
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российской стороне известно об интересе белорусских партнеров к портам Мурманска, Приморского края, вопросы находятся в проработке, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. "Насколько известно, в соответствии с договоренностями президентов двух стран правительство России еще весной этого года приняло решение о передаче порта "Бронка" под управление новой компании. Это решение устраивает наших белорусских союзников", - напомнил он. По словам высокопоставленного дипломата, "на данный момент текущая мощность этого комплекса по перевалке грузов составляет чуть более 3 миллионов тонн в год". "Рассчитываем, что в перспективе совместными усилиями удастся выйти на проектную мощность более 20 миллионов тонн в год", - пояснил Полищук. "По имеющимся данным, в настоящее время белорусская сторона использует 19 российских портов для перевалки своих грузов, включая коридор Север ‑ Юг в сторону Астрахани и через Каспийское море, порты Санкт-Петербурга, Черного и Азовского морей", - добавил он. По его словам, "с учетом планов развития Северного морского пути перспективным направлением является строительство белорусских портовых мощностей в Кольском заливе и на Дальнем Востоке". "Перевалка грузов через порты Приморского края должна расширить рынок сбыта белорусских товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нам известно об интересе партнеров к портам Мурманска. Все эти вопросы находятся в проработке. Уверены, что решения по ним будут приниматься с учетом союзнического характера российско-белорусских отношений", - заключил он. Полностью интервью директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ РИА Новости читайте на сайте www.ria.ru в понедельник в 9.00 мск.
https://ria.ru/20230728/port-1886750460.html
https://ria.ru/20230730/vmf-1887178118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мурманск, приморский край, алексей полищук, снг
Экономика, Россия, Мурманск, Приморский край, Алексей Полищук, СНГ
России известно об интересе Минска к порту в Мурманске, заявили в МИД
МИД: России известно об интересе Минска к портам в Мурманске и Приморском крае
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российской стороне известно об интересе белорусских партнеров к портам Мурманска, Приморского края, вопросы находятся в проработке, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Насколько известно, в соответствии с договоренностями президентов двух стран правительство России еще весной этого года приняло решение о передаче порта "Бронка" под управление новой компании. Это решение устраивает наших белорусских союзников", - напомнил он.
По словам высокопоставленного дипломата, "на данный момент текущая мощность этого комплекса по перевалке грузов составляет чуть более 3 миллионов тонн в год". "Рассчитываем, что в перспективе совместными усилиями удастся выйти на проектную мощность более 20 миллионов тонн в год", - пояснил Полищук.
"По имеющимся данным, в настоящее время белорусская сторона использует 19 российских портов для перевалки своих грузов, включая коридор Север ‑ Юг в сторону Астрахани
и через Каспийское море
, порты Санкт-Петербурга
, Черного и Азовского морей", - добавил он.
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По его словам, "с учетом планов развития Северного морского пути перспективным направлением является строительство белорусских портовых мощностей в Кольском заливе
и на Дальнем Востоке".
"Перевалка грузов через порты Приморского края должна расширить рынок сбыта белорусских товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нам известно об интересе партнеров к портам Мурманска. Все эти вопросы находятся в проработке. Уверены, что решения по ним будут приниматься с учетом союзнического характера российско-белорусских отношений", - заключил он.
Полностью интервью директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ РИА Новости читайте на сайте www.ria.ru в понедельник в 9.00 мск.
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