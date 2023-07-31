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В Благовещенске осужденный сбежал из СИЗО через окно для передач
В Благовещенске осужденный сбежал из СИЗО через окно для передач - РИА Новости, 31.07.2023
В Благовещенске осужденный сбежал из СИЗО через окно для передач
Осужденный сбежал из следственного изолятора в Благовещенске через окно для передач, спустя несколько часов его поймали, сообщает УФСИН России по Амурской... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T04:03
2023-07-31T04:03
2023-07-31T13:18
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амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл — РИА Новости. Осужденный сбежал из следственного изолятора в Благовещенске через окно для передач, спустя несколько часов его поймали, сообщает УФСИН России по Амурской области.Молодой человек был осужден за кражу. Судя по ориентировке, которую распространили в СМИ, в заключении он находился с декабря 2022 года. В воскресенье его привели в комнату для свиданий и передач, однако пока отсутствовал надзиратель, мужчина сбежал. Его нашли ночью 31 июля."Осужденный, совершивший побег из следственного изолятора № 1 УФСИН России по Амурской области, задержан спустя несколько часов в Благовещенске", — говорится в сообщении.Теперь беглецу грозит уголовное наказание по статье 313 УК России ("Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи") — принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок. Кроме того, с осужденного взыщут через суд сумму расходов, потраченную на его поиски. В УФСИН проводится служебная проверка.
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россия, амурская область, благовещенск, происшествия
Россия, Амурская область, Благовещенск, Происшествия
В Благовещенске осужденный сбежал из СИЗО через окно для передач
В Благовещенске осужденный сбежал из СИЗО через окно для передач, но позже был пойман
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл — РИА Новости.
Осужденный сбежал из следственного изолятора в Благовещенске через окно для передач, спустя несколько часов его поймали, сообщает УФСИН
России по Амурской области.
Молодой человек был осужден за кражу. Судя по ориентировке, которую распространили в СМИ, в заключении он находился с декабря 2022 года. В воскресенье его привели в комнату для свиданий и передач, однако пока отсутствовал надзиратель, мужчина сбежал. Его нашли ночью 31 июля.
"Осужденный, совершивший побег из следственного изолятора № 1 УФСИН России по Амурской области, задержан спустя несколько часов в Благовещенске", — говорится в сообщении.
Теперь беглецу грозит уголовное наказание по статье 313 УК России ("Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи") — принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок. Кроме того, с осужденного взыщут через суд сумму расходов, потраченную на его поиски. В УФСИН проводится служебная проверка.
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