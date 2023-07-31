https://ria.ru/20230731/pobeda-1887397060.html

Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ

Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ - РИА Новости, 31.07.2023

Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, кабмину РФ поручено разработать... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:31

2023-07-31T16:31

2023-07-31T17:08

россия

общество

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, кабмину РФ поручено разработать план мероприятий в трехмесячный срок, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Учитывая всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, постановляю: 1. Возложить на Российский организационный комитет "Победа" координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в документе.Кабмину поручено в трехмесячный срок с участием оргкомитета "Победа" утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, "предусмотрев в том числе торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств". Правительству также поручено принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов. "Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов РФ: ...оказывать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты; оказывать содействие органам местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 31 июля.

https://ria.ru/20230712/osvobozhdenie-1883515550.html

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Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), день победы