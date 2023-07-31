Рейтинг@Mail.ru
Китай и Грузия повысили уровень отношений до стратегического партнерства - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/partnerstvo-1887278315.html
Китай и Грузия повысили уровень отношений до стратегического партнерства
Китай и Грузия повысили уровень отношений до стратегического партнерства - РИА Новости, 31.07.2023
Китай и Грузия повысили уровень отношений до стратегического партнерства
Китай и Грузия повысили уровень отношений до стратегического партнерства, следует из совместного заявления стран, опубликованного в понедельник агентством... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T06:50
2023-07-31T06:50
китай
грузия
чэнду
ираклий гарибашвили
си цзиньпин
ли цян
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_234e96e34bf78a3ecadc8fee55201708.jpg
ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Китай и Грузия повысили уровень отношений до стратегического партнерства, следует из совместного заявления стран, опубликованного в понедельник агентством Синьхуа. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл на открытие 31-й летней Универсиады в Чэнду, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а позже - с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Стороны провели углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, достигли консенсуса по широкому кругу вопросов, единогласно решили повысить отношения до уровня стратегического партнерства", - говорится в заявлении. Стороны отметили, что с момента установления дипломатических отношений 9 июня 1992 года сотрудничество между двумя сторонами в различных областях достигло плодотворных результатов, подчеркивается в документе. Стороны также договорились на фоне сложной международной обстановки расширять сотрудничество в таких областях, как политика, экономика и культура, вместе поддерживать мир, стабильность и развитие в регионе и в мире.
https://ria.ru/20230731/ucheniya-1887278057.html
https://ria.ru/20230724/otnosheniya-1886009757.html
китай
грузия
чэнду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_656ddcd44c30c03e899ca36b7674b3ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, грузия, чэнду, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, ли цян, в мире
Китай, Грузия, Чэнду, Ираклий Гарибашвили, Си Цзиньпин, Ли Цян, В мире
Китай и Грузия повысили уровень отношений до стратегического партнерства

КНР и Грузия сделали заявление о повышении уровня отношений до стратегического партнерства

© AP Photo / Ng Han GuanФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Китай и Грузия повысили уровень отношений до стратегического партнерства, следует из совместного заявления стран, опубликованного в понедельник агентством Синьхуа.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл на открытие 31-й летней Универсиады в Чэнду, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а позже - с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Пилот китайских ВВС в кабине истребителя J-10 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Китай и ОАЭ впервые проведут совместные учения ВВС
06:26
"Стороны провели углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, достигли консенсуса по широкому кругу вопросов, единогласно решили повысить отношения до уровня стратегического партнерства", - говорится в заявлении.
Стороны отметили, что с момента установления дипломатических отношений 9 июня 1992 года сотрудничество между двумя сторонами в различных областях достигло плодотворных результатов, подчеркивается в документе.
Стороны также договорились на фоне сложной международной обстановки расширять сотрудничество в таких областях, как политика, экономика и культура, вместе поддерживать мир, стабильность и развитие в регионе и в мире.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Китай заявил о готовности укреплять взаимодоверие с Россией
24 июля, 17:31
 
КитайГрузияЧэндуИраклий ГарибашвилиСи ЦзиньпинЛи ЦянВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала