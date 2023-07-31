https://ria.ru/20230731/partnerstvo-1887278315.html

Китай и Грузия повысили уровень отношений до стратегического партнерства

Китай и Грузия повысили уровень отношений до стратегического партнерства - РИА Новости, 31.07.2023

Китай и Грузия повысили уровень отношений до стратегического партнерства

Китай и Грузия повысили уровень отношений до стратегического партнерства, следует из совместного заявления стран, опубликованного в понедельник агентством... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T06:50

2023-07-31T06:50

2023-07-31T06:50

китай

грузия

чэнду

ираклий гарибашвили

си цзиньпин

ли цян

в мире

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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Китай и Грузия повысили уровень отношений до стратегического партнерства, следует из совместного заявления стран, опубликованного в понедельник агентством Синьхуа. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл на открытие 31-й летней Универсиады в Чэнду, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а позже - с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Стороны провели углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, достигли консенсуса по широкому кругу вопросов, единогласно решили повысить отношения до уровня стратегического партнерства", - говорится в заявлении. Стороны отметили, что с момента установления дипломатических отношений 9 июня 1992 года сотрудничество между двумя сторонами в различных областях достигло плодотворных результатов, подчеркивается в документе. Стороны также договорились на фоне сложной международной обстановки расширять сотрудничество в таких областях, как политика, экономика и культура, вместе поддерживать мир, стабильность и развитие в регионе и в мире.

https://ria.ru/20230731/ucheniya-1887278057.html

https://ria.ru/20230724/otnosheniya-1886009757.html

китай

грузия

чэнду

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китай, грузия, чэнду, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, ли цян, в мире