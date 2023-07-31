https://ria.ru/20230731/oneweb-1887264023.html

СМИ: британская разведка расследовала попытку КНР поглотить компанию OneWeb

СМИ: британская разведка расследовала попытку КНР поглотить компанию OneWeb - РИА Новости, 31.07.2023

СМИ: британская разведка расследовала попытку КНР поглотить компанию OneWeb

Британские службы безопасности и разведки расследовали попытку Китая поглотить британскую спутниковую компанию OneWeb, объявившую в 2020 году о банкротстве, из... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T00:15

2023-07-31T00:15

2023-07-31T00:15

великобритания

китай

пекин

борис джонсон

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служба безопасности великобритании mi5

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Британские службы безопасности и разведки расследовали попытку Китая поглотить британскую спутниковую компанию OneWeb, объявившую в 2020 году о банкротстве, из опасений в отношении национальной безопасности, сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет парламентского комитета по разведке и безопасности. Проект OneWeb призван обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для пользователей по всему миру к 2027 году. Проект предусматривает запуск 684 спутников. В ноябре 2020 года OneWeb объявила о банкротстве и была продана правительству Соединенного Королевства и индийской компании Bharti Global. "MI5 расследовала попытку китайского поглощения британской спутниковой компании OneWeb до того, как правительство (экс-премьера) Бориса Джонсона спасло компанию, заплатив 400 миллионов фунтов стерлингов из денег налогоплательщиков", - пишет издание. Газета уточняет, что опасения в отношении национальной безопасности, которые привели к расследованию, были вызваны тем, что OneWeb могла быть продана французскому спутниковому гиганту Eutelsat, которым частично владеет инвестиционная фирма, связанная с Пекином. Также среди возможных инвесторов была китайская корпорация аэрокосмической науки и техники. Отмечается, что в конечном итоге компания была куплена в рамках совместного предприятия между правительством Великобритании и индийским телекоммуникационным гигантом Bharti, что позволило Великобритании "наложить вето на использование сервиса другими странами по соображениям национальной безопасности".

https://ria.ru/20230326/sputniki-1860687378.html

https://ria.ru/20230602/kitay-1875850117.html

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великобритания, китай, пекин, борис джонсон, oneweb, служба безопасности великобритании mi5 , в мире