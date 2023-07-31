https://ria.ru/20230731/natali-1887361773.html

Певица Натали обратилась к поклонникам после смерти мужа

Певица Натали обратилась к поклонникам после смерти мужа - РИА Новости, 31.07.2023

Певица Натали обратилась к поклонникам после смерти мужа

Певица Натали впервые обратилась к поклонникам в Сети после смерти своего супруга музыкального продюсера Александра Рудина. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:19

2023-07-31T14:19

2023-07-31T14:27

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Певица Натали впервые обратилась к поклонникам в Сети после смерти своего супруга музыкального продюсера Александра Рудина."В этом августе было бы 33 года нашей совместной жизни в супружестве. Вся моя жизнь — это песня для него и про него. Не умею жить без него пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию. Он подарил мне вас, а вам — меня. Он подарил мне троих сыновей", — написала певица.Исполнительница также рассказала о том, что будет с ее творческой деятельностью."Концерты и выступления не прекращаю. Такова была воля мужа. Это дело всей его жизни даже больше чем для меня. Буду петь. Думаю, смогу", — поделилась Натали. В комментариях пользователи оставили слова соболезнований и пожелали артистке беречь себя."Какой он был у вас настоящий. Берегите себя", "Читаю со слезами на глазах. Сил вам", "Наталья, береги себя ради детей", "Светлая память Александру",— написали поклонники.Александр Рудин умер на 54-м году жизни из-за последствий ковида, которым продюсер переболел несколько лет назад.

https://ria.ru/20230721/bennett-1885546877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, натали (певица), знаменитости, александр рудин