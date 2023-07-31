https://ria.ru/20230731/natali-1887361773.html
Певица Натали обратилась к поклонникам после смерти мужа
Певица Натали обратилась к поклонникам после смерти мужа - РИА Новости, 31.07.2023
Певица Натали обратилась к поклонникам после смерти мужа
Певица Натали впервые обратилась к поклонникам в Сети после смерти своего супруга музыкального продюсера Александра Рудина. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:19
2023-07-31T14:19
2023-07-31T14:27
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Певица Натали впервые обратилась к поклонникам в Сети после смерти своего супруга музыкального продюсера Александра Рудина."В этом августе было бы 33 года нашей совместной жизни в супружестве. Вся моя жизнь — это песня для него и про него. Не умею жить без него пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию. Он подарил мне вас, а вам — меня. Он подарил мне троих сыновей", — написала певица.Исполнительница также рассказала о том, что будет с ее творческой деятельностью."Концерты и выступления не прекращаю. Такова была воля мужа. Это дело всей его жизни даже больше чем для меня. Буду петь. Думаю, смогу", — поделилась Натали. В комментариях пользователи оставили слова соболезнований и пожелали артистке беречь себя."Какой он был у вас настоящий. Берегите себя", "Читаю со слезами на глазах. Сил вам", "Наталья, береги себя ради детей", "Светлая память Александру",— написали поклонники.Александр Рудин умер на 54-м году жизни из-за последствий ковида, которым продюсер переболел несколько лет назад.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, натали (певица), знаменитости, александр рудин
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Натали (певица), Знаменитости, Александр Рудин
Певица Натали обратилась к поклонникам после смерти мужа
Певица Натали заявила, что продолжит выступать, несмотря на смерть супруга