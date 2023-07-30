https://ria.ru/20230730/rudin-1887184402.html

Умер муж певицы Натали продюсер Александр Рудин

Умер муж певицы Натали продюсер Александр Рудин - РИА Новости, 30.07.2023

Умер муж певицы Натали продюсер Александр Рудин

Музыкальный продюсер Александр Рудин ушел из жизни на 54-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга, певица Натали (Наталья Рудина). РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:27

2023-07-30T12:27

2023-07-30T17:01

культура

натали (певица)

александр рудин

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Музыкальный продюсер Александр Рудин ушел из жизни на 54-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга, певица Натали (Наталья Рудина)."Сегодня он ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись — и недоборолись", — сказала певица.Александр Рудин и Натали прожили в браке 32 года.

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

натали (певица), александр рудин