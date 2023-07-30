https://ria.ru/20230730/rudin-1887184402.html
Умер муж певицы Натали продюсер Александр Рудин
Умер муж певицы Натали продюсер Александр Рудин - РИА Новости, 30.07.2023
Умер муж певицы Натали продюсер Александр Рудин
Музыкальный продюсер Александр Рудин ушел из жизни на 54-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга, певица Натали (Наталья Рудина). РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:27
2023-07-30T12:27
2023-07-30T17:01
культура
натали (певица)
александр рудин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Музыкальный продюсер Александр Рудин ушел из жизни на 54-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга, певица Натали (Наталья Рудина)."Сегодня он ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись — и недоборолись", — сказала певица.Александр Рудин и Натали прожили в браке 32 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
натали (певица), александр рудин
Культура, Натали (певица), Александр Рудин
Умер муж певицы Натали продюсер Александр Рудин
Муж певицы Натали продюсер Александр Рудин умер на 54-м году жизни
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Музыкальный продюсер Александр Рудин ушел из жизни на 54-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга, певица Натали (Наталья Рудина).
"Сегодня он ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись — и недоборолись", — сказала певица.
Александр Рудин и Натали прожили в браке 32 года.