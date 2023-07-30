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Умер муж певицы Натали продюсер Александр Рудин - РИА Новости, 30.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:27 30.07.2023 (обновлено: 17:01 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/rudin-1887184402.html
Умер муж певицы Натали продюсер Александр Рудин
Умер муж певицы Натали продюсер Александр Рудин - РИА Новости, 30.07.2023
Умер муж певицы Натали продюсер Александр Рудин
Музыкальный продюсер Александр Рудин ушел из жизни на 54-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга, певица Натали (Наталья Рудина). РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:27
2023-07-30T17:01
культура
натали (певица)
александр рудин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Музыкальный продюсер Александр Рудин ушел из жизни на 54-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга, певица Натали (Наталья Рудина)."Сегодня он ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись — и недоборолись", — сказала певица.Александр Рудин и Натали прожили в браке 32 года.
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натали (певица), александр рудин
Культура, Натали (певица), Александр Рудин
Умер муж певицы Натали продюсер Александр Рудин

Муж певицы Натали продюсер Александр Рудин умер на 54-м году жизни

© Наталья Рудина / ВКонтактеПевица Натали с супругом Александром Рудиным
Певица Натали с супругом Александром Рудиным
© Наталья Рудина / ВКонтакте
Певица Натали с супругом Александром Рудиным. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Музыкальный продюсер Александр Рудин ушел из жизни на 54-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга, певица Натали (Наталья Рудина).
"Сегодня он ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись — и недоборолись", — сказала певица.
Александр Рудин и Натали прожили в браке 32 года.
© Фото : @natali_star74Певица Натали с супругом Александром Рудиным
Певица Натали с супругом Александром Рудиным - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Фото : @natali_star74
Певица Натали с супругом Александром Рудиным
 
КультураНатали (певица)Александр Рудин
 
 
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