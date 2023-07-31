https://ria.ru/20230731/myaso-1887372805.html
Минсельхоз ожидает рост производства мяса птицы по итогу года
Минсельхоз ожидает рост производства мяса птицы по итогу года - РИА Новости, 31.07.2023
Минсельхоз ожидает рост производства мяса птицы по итогу года
Минсельхоз РФ ожидает роста производства мяса птицы по итогам текущего года, не видя тенденции к снижению показателя, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:02
2023-07-31T15:02
2023-07-31T15:02
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
руспродсоюз
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает роста производства мяса птицы по итогам текущего года, не видя тенденции к снижению показателя, сообщили в пресс-службе министерства. "Тенденции снижения объемов производства в этом году не наблюдается. Динамика месяц к месяцу соответствует ежегодному сезонному тренду. Минсельхоз ожидает роста показателей в отрасли по итогам 2023 года", - сообщили в пресс-службе. Так, за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в РФ увеличилось на 1,5%, до 3,44 миллиона тонн. "Прирост обусловлен развитием инвестиционных проектов в этой сфере и работой по предупреждению и предотвращению распространения особо опасных заболеваний птиц", - говорится в сообщении. Тем временем, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), средняя цена на охлажденное и мороженое мясо кур в июне составила 193,48 рубля за килограмм, прибавив 6,8% всего лишь в течение этого месяца, а в годовом выражении увеличившись меньше - на 3,68%. До того, в период с января 2021 года, самой высокой цена на эту продукцию была в апреле 2022 года (190,85 рубля за килограмм), а потом стала снижаться. "Розничные цены на охлажденных и мороженых кур, по данным на 17 июля 2023 года, находились на отметках в 195,9 рубля за килограмм. За месяц цены выросли на 2,9%", - в свою очередь прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов. Он обратил внимание, что во второй половине 2022 года, а также в первом квартале 2023 года цены на мясо птицы в целом имели тенденцию к снижению, но в апреле-мае текущего года оно несколько выросло в цене. "Курсовая турбулентность вместе с ростом тарифов на грузоперевозки, сложностями на сырьевых рынках и другими факторами сегодня оказывают влияние на разные категории товаров, что может влиять на динамику себестоимости. Дальнейшая динамика цен, как и всегда, будет зависеть от указанных выше факторов, а также от баланса спроса и предложения на рынке", - считает Леонов.
https://ria.ru/20230217/tseny-1852593358.html
https://ria.ru/20230728/postavki-1886963677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), руспродсоюз
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Руспродсоюз
Минсельхоз ожидает рост производства мяса птицы по итогу года
Минсельхоз: ожидается рост производства мяса птицы по итогам текущего года
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает роста производства мяса птицы по итогам текущего года, не видя тенденции к снижению показателя, сообщили в пресс-службе министерства.
"Тенденции снижения объемов производства в этом году не наблюдается. Динамика месяц к месяцу соответствует ежегодному сезонному тренду. Минсельхоз ожидает роста показателей в отрасли по итогам 2023 года", - сообщили в пресс-службе.
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Так, за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в РФ увеличилось на 1,5%, до 3,44 миллиона тонн. "Прирост обусловлен развитием инвестиционных проектов в этой сфере и работой по предупреждению и предотвращению распространения особо опасных заболеваний птиц", - говорится в сообщении.
Тем временем, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), средняя цена на охлажденное и мороженое мясо кур в июне составила 193,48 рубля за килограмм, прибавив 6,8% всего лишь в течение этого месяца, а в годовом выражении увеличившись меньше - на 3,68%. До того, в период с января 2021 года, самой высокой цена на эту продукцию была в апреле 2022 года (190,85 рубля за килограмм), а потом стала снижаться.
"Розничные цены на охлажденных и мороженых кур, по данным на 17 июля 2023 года, находились на отметках в 195,9 рубля за килограмм. За месяц цены выросли на 2,9%", - в свою очередь прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза
") Дмитрий Леонов. Он обратил внимание, что во второй половине 2022 года, а также в первом квартале 2023 года цены на мясо птицы в целом имели тенденцию к снижению, но в апреле-мае текущего года оно несколько выросло в цене.
"Курсовая турбулентность вместе с ростом тарифов на грузоперевозки, сложностями на сырьевых рынках и другими факторами сегодня оказывают влияние на разные категории товаров, что может влиять на динамику себестоимости. Дальнейшая динамика цен, как и всегда, будет зависеть от указанных выше факторов, а также от баланса спроса и предложения на рынке", - считает Леонов.
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