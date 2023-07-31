https://ria.ru/20230731/mintrans-1887323498.html
Минтранс обсудил сотрудничество с Малави и Буркина-Фасо
Минтранс обсудил сотрудничество с Малави и Буркина-Фасо - РИА Новости, 31.07.2023
Минтранс обсудил сотрудничество с Малави и Буркина-Фасо
Представители Минтранса России на форуме "Россия-Африка" обсудили с коллегами из Малави и Буркина-Фасо развитие сотрудничества в создании инфраструктуры, в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:06
2023-07-31T12:06
2023-07-31T12:06
экономика
россия
малави
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий зверев
буркина-фасо
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Представители Минтранса России на форуме "Россия-Африка" обсудили с коллегами из Малави и Буркина-Фасо развитие сотрудничества в создании инфраструктуры, в частности портов, аэропортов и железных дорог, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского ведомства. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Участие в этом мероприятии принимали заместители министра транспорта России Дмитрий Зверев и Игорь Чалик. "В соответствии с повесткой, обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным на пленарном заседании форума "Россия-Африка", на встрече Д.С. Зверева с министром сельского хозяйства Малави, а также на встрече И.П. Чалика с министром транспорта, городской мобильности и дорожной безопасности Буркина-Фасо обсуждались ключевые вопросы транспортного сотрудничества России со странами Африки", - сообщили в Минтрансе РФ в понедельник. Там также назвали темы, которые были рассмотрены в ходе данных встреч. "Развитие транспортно-логистических коридоров. Развитие сотрудничества в создании инфраструктуры (порты, аэропорты и железная дорога). Развитие сотрудничества в области транспортного образования", - перечислили в министерстве.
https://ria.ru/20230306/udobreniya-1856123533.html
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РИА Новости
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экономика, россия, малави, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий зверев, буркина-фасо, форум "россия — африка"
Экономика, Россия, Малави, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Зверев, Буркина-Фасо, Форум "Россия — Африка"
Минтранс обсудил сотрудничество с Малави и Буркина-Фасо
Минтранс обсудил с Малави и Буркина-Фасо сотрудничество по портам и аэропортам