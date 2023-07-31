https://ria.ru/20230731/marochko-1887280906.html
Марочко рассказал о потерях ВСУ в ЛНР за прошедшую неделю
Марочко рассказал о потерях ВСУ в ЛНР за прошедшую неделю - РИА Новости, 31.07.2023
Марочко рассказал о потерях ВСУ в ЛНР за прошедшую неделю
Российские военные за минувшую неделю отразили 73 атаки противника в ЛНР и уничтожили более трех тысяч боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:36
2023-07-31T07:36
2023-07-31T07:36
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
украина
в мире
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886015258_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_e768f00f89c0ce118709c15e3b74f403.jpg
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Российские военные за минувшую неделю отразили 73 атаки противника в ЛНР и уничтожили более трех тысяч боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Отражены 73 атаки противника… Ликвидированы около 3,3 тысячи украинских боевиков и наемников", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что отмечается устойчивая динамика роста потерь вооруженных формирований Украины. По словам Марочко, за неделю уничтожено 78 единиц автомобильной техники, 90 различных боевых бронированных машин, 8 танков. Кроме того, были поражены 63 артиллерийские системы, в том числе иностранного производства.
https://ria.ru/20230731/unichtozhenie-1887274905.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886015258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff5bfa0a7aea2f2c35656ca9650e0b0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, украина, в мире
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине
Марочко рассказал о потерях ВСУ в ЛНР за прошедшую неделю
Эксперт Марочко: российские силы за неделю уничтожили в ЛНР около 3,3 тысячи солдат ВСУ