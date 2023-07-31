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Марочко рассказал о потерях ВСУ в ЛНР за прошедшую неделю - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/marochko-1887280906.html
Марочко рассказал о потерях ВСУ в ЛНР за прошедшую неделю
Марочко рассказал о потерях ВСУ в ЛНР за прошедшую неделю - РИА Новости, 31.07.2023
Марочко рассказал о потерях ВСУ в ЛНР за прошедшую неделю
Российские военные за минувшую неделю отразили 73 атаки противника в ЛНР и уничтожили более трех тысяч боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:36
2023-07-31T07:36
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
украина
в мире
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Российские военные за минувшую неделю отразили 73 атаки противника в ЛНР и уничтожили более трех тысяч боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Отражены 73 атаки противника… Ликвидированы около 3,3 тысячи украинских боевиков и наемников", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что отмечается устойчивая динамика роста потерь вооруженных формирований Украины. По словам Марочко, за неделю уничтожено 78 единиц автомобильной техники, 90 различных боевых бронированных машин, 8 танков. Кроме того, были поражены 63 артиллерийские системы, в том числе иностранного производства.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, украина, в мире
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине
Марочко рассказал о потерях ВСУ в ЛНР за прошедшую неделю

Эксперт Марочко: российские силы за неделю уничтожили в ЛНР около 3,3 тысячи солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Российские военные за минувшую неделю отразили 73 атаки противника в ЛНР и уничтожили более трех тысяч боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Отражены 73 атаки противника… Ликвидированы около 3,3 тысячи украинских боевиков и наемников", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что отмечается устойчивая динамика роста потерь вооруженных формирований Украины.
Российская артиллерия - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
На Запорожском направлении уничтожены Leopard, несколько БМП и гаубица ВСУ
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По словам Марочко, за неделю уничтожено 78 единиц автомобильной техники, 90 различных боевых бронированных машин, 8 танков. Кроме того, были поражены 63 артиллерийские системы, в том числе иностранного производства.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФУкраинаВ мире
 
 
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