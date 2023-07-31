https://ria.ru/20230731/marochko-1887280906.html

Марочко рассказал о потерях ВСУ в ЛНР за прошедшую неделю

Марочко рассказал о потерях ВСУ в ЛНР за прошедшую неделю - РИА Новости, 31.07.2023

Марочко рассказал о потерях ВСУ в ЛНР за прошедшую неделю

Российские военные за минувшую неделю отразили 73 атаки противника в ЛНР и уничтожили более трех тысяч боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T07:36

2023-07-31T07:36

2023-07-31T07:36

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

украина

в мире

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Российские военные за минувшую неделю отразили 73 атаки противника в ЛНР и уничтожили более трех тысяч боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Отражены 73 атаки противника… Ликвидированы около 3,3 тысячи украинских боевиков и наемников", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что отмечается устойчивая динамика роста потерь вооруженных формирований Украины. По словам Марочко, за неделю уничтожено 78 единиц автомобильной техники, 90 различных боевых бронированных машин, 8 танков. Кроме того, были поражены 63 артиллерийские системы, в том числе иностранного производства.

https://ria.ru/20230731/unichtozhenie-1887274905.html

луганская народная республика

украина

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, украина, в мире