Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" увеличит объем производства самых бюджетных модификаций Lada - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 31.07.2023 (обновлено: 07:46 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/lada-1887278598.html
"АвтоВАЗ" увеличит объем производства самых бюджетных модификаций Lada
"АвтоВАЗ" увеличит объем производства самых бюджетных модификаций Lada - РИА Новости, 31.07.2023
"АвтоВАЗ" увеличит объем производства самых бюджетных модификаций Lada
"АвтоВАЗ" решил увеличить объем производства самых бюджетных модификаций Lada, цены на них не вырастут и останутся в пределах 700 тысяч рублей, сообщил в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:03
2023-07-31T07:46
санкт-петербург
экономика
авто
максим соколов
автоваз
lada vesta
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775822959_0:47:3076:1777_1920x0_80_0_0_d75e938a2bb048caaafd48194418f950.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" решил увеличить объем производства самых бюджетных модификаций Lada, цены на них не вырастут и останутся в пределах 700 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.&quot;Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих автомобилей, и надо такую возможность нашим клиентам предоставить&quot;, - сказал он на форуме &quot;Россия — Африка&quot;.При этом Соколов отметил рост давления со стороны глобальных поставщиков: они отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся в действующих санкционных списках."Мы принимаем непростые, но эффективные управленческие решения и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоколокализованными и самое главное бюджетными автомобилями…", - добавил президент "АвтоВАЗа".Цена на бюджетные модификации останется ниже 700 тысяч рублей, заверил Соколов. "Это, конечно, непросто в сегодняшней ситуации", - отметил он.По словам топ-менеджера, "АвтоВАЗ" делает все возможное, чтобы не допустить роста цен. "Чудес, конечно, не бывает, и вопрос не только в инфляционном росте цен, а в первую очередь курсовом, но тем не менее на данный момент мы делаем все возможное, чтобы минимизировать это влияние", - подчеркнул Соколов.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/lada-1886844215.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775822959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f33314c17d3f051808f06cde4eecb4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta, форум "россия — африка"
Санкт-Петербург, Экономика, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Форум "Россия — Африка"
"АвтоВАЗ" увеличит объем производства самых бюджетных модификаций Lada

"АвтоВАЗ" принял решение увеличить объем производства самых бюджетных модификаций Lada

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" решил увеличить объем производства самых бюджетных модификаций Lada, цены на них не вырастут и останутся в пределах 700 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
«

"Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих автомобилей, и надо такую возможность нашим клиентам предоставить", - сказал он на форуме "Россия — Африка".

При этом Соколов отметил рост давления со стороны глобальных поставщиков: они отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся в действующих санкционных списках.
"Мы принимаем непростые, но эффективные управленческие решения и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоколокализованными и самое главное бюджетными автомобилями…", - добавил президент "АвтоВАЗа".
Цена на бюджетные модификации останется ниже 700 тысяч рублей, заверил Соколов. "Это, конечно, непросто в сегодняшней ситуации", - отметил он.
По словам топ-менеджера, "АвтоВАЗ" делает все возможное, чтобы не допустить роста цен. "Чудес, конечно, не бывает, и вопрос не только в инфляционном росте цен, а в первую очередь курсовом, но тем не менее на данный момент мы делаем все возможное, чтобы минимизировать это влияние", - подчеркнул Соколов.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Президент "АвтоВАЗа" рассказал об интересе к автомобилям Lada в Африке
28 июля, 13:37
 
Санкт-ПетербургЭкономикаАвтоМаксим СоколовАвтоВАЗLada VestaФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала