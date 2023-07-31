https://ria.ru/20230731/lada-1887278598.html
"АвтоВАЗ" увеличит объем производства самых бюджетных модификаций Lada
"АвтоВАЗ" увеличит объем производства самых бюджетных модификаций Lada - РИА Новости, 31.07.2023
"АвтоВАЗ" увеличит объем производства самых бюджетных модификаций Lada
"АвтоВАЗ" решил увеличить объем производства самых бюджетных модификаций Lada, цены на них не вырастут и останутся в пределах 700 тысяч рублей, сообщил в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:03
2023-07-31T07:03
2023-07-31T07:46
санкт-петербург
экономика
авто
максим соколов
автоваз
lada vesta
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" решил увеличить объем производства самых бюджетных модификаций Lada, цены на них не вырастут и останутся в пределах 700 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов."Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих автомобилей, и надо такую возможность нашим клиентам предоставить", - сказал он на форуме "Россия — Африка".При этом Соколов отметил рост давления со стороны глобальных поставщиков: они отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся в действующих санкционных списках."Мы принимаем непростые, но эффективные управленческие решения и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоколокализованными и самое главное бюджетными автомобилями…", - добавил президент "АвтоВАЗа".Цена на бюджетные модификации останется ниже 700 тысяч рублей, заверил Соколов. "Это, конечно, непросто в сегодняшней ситуации", - отметил он.По словам топ-менеджера, "АвтоВАЗ" делает все возможное, чтобы не допустить роста цен. "Чудес, конечно, не бывает, и вопрос не только в инфляционном росте цен, а в первую очередь курсовом, но тем не менее на данный момент мы делаем все возможное, чтобы минимизировать это влияние", - подчеркнул Соколов.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
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санкт-петербург, экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta, форум "россия — африка"
Санкт-Петербург, Экономика, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Форум "Россия — Африка"
"АвтоВАЗ" увеличит объем производства самых бюджетных модификаций Lada
"АвтоВАЗ" принял решение увеличить объем производства самых бюджетных модификаций Lada
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" решил увеличить объем производства самых бюджетных модификаций Lada, цены на них не вырастут и останутся в пределах 700 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
«
"Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих автомобилей, и надо такую возможность нашим клиентам предоставить", - сказал он на форуме "Россия — Африка".
При этом Соколов отметил рост давления со стороны глобальных поставщиков: они отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся в действующих санкционных списках.
"Мы принимаем непростые, но эффективные управленческие решения и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоколокализованными и самое главное бюджетными автомобилями…", - добавил президент "АвтоВАЗа".
Цена на бюджетные модификации останется ниже 700 тысяч рублей, заверил Соколов. "Это, конечно, непросто в сегодняшней ситуации", - отметил он.
По словам топ-менеджера, "АвтоВАЗ" делает все возможное, чтобы не допустить роста цен. "Чудес, конечно, не бывает, и вопрос не только в инфляционном росте цен, а в первую очередь курсовом, но тем не менее на данный момент мы делаем все возможное, чтобы минимизировать это влияние", - подчеркнул Соколов.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
Президент "АвтоВАЗа" рассказал об интересе к автомобилям Lada в Африке