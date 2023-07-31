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В Дагестане спасли козла, повисшего рогами на проводах - РИА Новости, 31.07.2023
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13:26 31.07.2023 (обновлено: 14:52 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/kozel-1887347636.html
В Дагестане спасли козла, повисшего рогами на проводах
В Дагестане спасли козла, повисшего рогами на проводах - РИА Новости, 31.07.2023
В Дагестане спасли козла, повисшего рогами на проводах
В Дагестане спасли козла, который зацепился рогами за электрические провода при перевозке на грузовике, видео инцидента есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:26
2023-07-31T14:52
хорошие новости
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 31 июл — РИА Новости. В Дагестане спасли козла, который зацепился рогами за электрические провода при перевозке на грузовике, видео инцидента есть в распоряжении РИА Новости."Трехъярусная машина была, слишком высокая. Там провода низко расположены. Люди, которые проживают на территории нашего района, знают, что с такими машинами не стоит там ехать. Это из Левашинского района приехали к нам покупать коз, овец", — рассказал РИА Новости представитель администрации Чародинского района.Он уточнил, что инцидент произошел в селе Кутих. По словам собеседника агентства, животное выжило, его спустили на землю. Сейчас на месте работает ремонтная бригада — провода поднимают.
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происшествия, республика дагестан
Хорошие новости, Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане спасли козла, повисшего рогами на проводах

В Дагестане спасли козла, зацепившегося рогами за провода

© Кадр видео из соцсетейКозел, повисший на проводах во время перевозки в Дагестане
Козел, повисший на проводах во время перевозки в Дагестане
© Кадр видео из соцсетей
Козел, повисший на проводах во время перевозки в Дагестане
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 июл — РИА Новости. В Дагестане спасли козла, который зацепился рогами за электрические провода при перевозке на грузовике, видео инцидента есть в распоряжении РИА Новости.
"Трехъярусная машина была, слишком высокая. Там провода низко расположены. Люди, которые проживают на территории нашего района, знают, что с такими машинами не стоит там ехать. Это из Левашинского района приехали к нам покупать коз, овец", — рассказал РИА Новости представитель администрации Чародинского района.
Он уточнил, что инцидент произошел в селе Кутих.
По словам собеседника агентства, животное выжило, его спустили на землю. Сейчас на месте работает ремонтная бригада — провода поднимают.
 
Хорошие новостиПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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