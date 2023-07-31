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В Дагестане спасли козла, повисшего рогами на проводах

В Дагестане спасли козла, повисшего рогами на проводах - РИА Новости, 31.07.2023

В Дагестане спасли козла, повисшего рогами на проводах

В Дагестане спасли козла, который зацепился рогами за электрические провода при перевозке на грузовике, видео инцидента есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:26

2023-07-31T13:26

2023-07-31T14:52

хорошие новости

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 31 июл — РИА Новости. В Дагестане спасли козла, который зацепился рогами за электрические провода при перевозке на грузовике, видео инцидента есть в распоряжении РИА Новости."Трехъярусная машина была, слишком высокая. Там провода низко расположены. Люди, которые проживают на территории нашего района, знают, что с такими машинами не стоит там ехать. Это из Левашинского района приехали к нам покупать коз, овец", — рассказал РИА Новости представитель администрации Чародинского района.Он уточнил, что инцидент произошел в селе Кутих. По словам собеседника агентства, животное выжило, его спустили на землю. Сейчас на месте работает ремонтная бригада — провода поднимают.

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика дагестан