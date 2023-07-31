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Бастрыкин поручил проверить инцидент с голой девушкой и дракой в Краснодаре - РИА Новости, 31.07.2023
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16:08 31.07.2023 (обновлено: 16:41 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/intsident-1887390879.html
Бастрыкин поручил проверить инцидент с голой девушкой и дракой в Краснодаре
Бастрыкин поручил проверить инцидент с голой девушкой и дракой в Краснодаре - РИА Новости, 31.07.2023
Бастрыкин поручил проверить инцидент с голой девушкой и дракой в Краснодаре
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте на улице Краснодара, где молодые люди устроили дрифт на автомобилях РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:08
2023-07-31T16:41
происшествия
краснодар
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
сочи
авто
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КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте на улице Краснодара, где молодые люди устроили дрифт на автомобилях с обнаженной девушкой на капоте и подрались с пенсионером, сообщило ведомство в Telegram-канале.&quot;Председатель Следственного комитета поручил организовать проверку по факту противоправных действий молодых людей в Краснодаре&quot;, — говорится в публикации.Ранее в канале "Типичный Краснодар" появилось видео, на котором девушка раздевалась, находясь на крыше движущегося автомобиля. Позже их догнала еще одна машина, которая устроила дрифт. Та же молодая женщина забралась на капот и танцевала в обнаженном виде. В довершение всего участники роликов подрались с пенсионером, которому не понравилось происходящее. Как сообщили в региональном управлении МВД, полицейские устанавливают личности всех участников конфликта. Известно, что водителем иномарки оказался 22-летний житель Сочи, в тот же день его оштрафовали за нарушение правил перевозки людей. Устанавливается также личность мужчины, с которым подрались правонарушители, чтобы проверить, пострадал ли он.
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происшествия, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, сочи, авто
Происшествия, Краснодар, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Сочи, Авто
Бастрыкин поручил проверить инцидент с голой девушкой и дракой в Краснодаре

Бастрыкин поручил проверить инцидент с голой девушкой, дрифтом и дракой в Краснодаре

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте на улице Краснодара, где молодые люди устроили дрифт на автомобилях с обнаженной девушкой на капоте и подрались с пенсионером, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«

"Председатель Следственного комитета поручил организовать проверку по факту противоправных действий молодых людей в Краснодаре", — говорится в публикации.

Ранее в канале "Типичный Краснодар" появилось видео, на котором девушка раздевалась, находясь на крыше движущегося автомобиля. Позже их догнала еще одна машина, которая устроила дрифт. Та же молодая женщина забралась на капот и танцевала в обнаженном виде. В довершение всего участники роликов подрались с пенсионером, которому не понравилось происходящее.
Как сообщили в региональном управлении МВД, полицейские устанавливают личности всех участников конфликта. Известно, что водителем иномарки оказался 22-летний житель Сочи, в тот же день его оштрафовали за нарушение правил перевозки людей. Устанавливается также личность мужчины, с которым подрались правонарушители, чтобы проверить, пострадал ли он.
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ПроисшествияКраснодарАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСочиАвто
 
 
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