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Бастрыкин поручил проверить инцидент с голой девушкой и дракой в Краснодаре
Бастрыкин поручил проверить инцидент с голой девушкой и дракой в Краснодаре - РИА Новости, 31.07.2023
Бастрыкин поручил проверить инцидент с голой девушкой и дракой в Краснодаре
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте на улице Краснодара, где молодые люди устроили дрифт на автомобилях РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:08
2023-07-31T16:08
2023-07-31T16:41
происшествия
краснодар
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
сочи
авто
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КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте на улице Краснодара, где молодые люди устроили дрифт на автомобилях с обнаженной девушкой на капоте и подрались с пенсионером, сообщило ведомство в Telegram-канале."Председатель Следственного комитета поручил организовать проверку по факту противоправных действий молодых людей в Краснодаре", — говорится в публикации.Ранее в канале "Типичный Краснодар" появилось видео, на котором девушка раздевалась, находясь на крыше движущегося автомобиля. Позже их догнала еще одна машина, которая устроила дрифт. Та же молодая женщина забралась на капот и танцевала в обнаженном виде. В довершение всего участники роликов подрались с пенсионером, которому не понравилось происходящее. Как сообщили в региональном управлении МВД, полицейские устанавливают личности всех участников конфликта. Известно, что водителем иномарки оказался 22-летний житель Сочи, в тот же день его оштрафовали за нарушение правил перевозки людей. Устанавливается также личность мужчины, с которым подрались правонарушители, чтобы проверить, пострадал ли он.
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происшествия, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, сочи, авто
Происшествия, Краснодар, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Сочи, Авто
Бастрыкин поручил проверить инцидент с голой девушкой и дракой в Краснодаре
Бастрыкин поручил проверить инцидент с голой девушкой, дрифтом и дракой в Краснодаре