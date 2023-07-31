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США выделили Украине 1,25 миллиарда долларов на выплату зарплат и соцпомощь

США выделили Украине 1,25 миллиарда долларов на выплату зарплат и соцпомощь - РИА Новости, 31.07.2023

США выделили Украине 1,25 миллиарда долларов на выплату зарплат и соцпомощь

Украина получила от США грант в размере 1,25 миллиарда долларов, его планируют направить на выплату зарплат и соцпомощь, сообщили в понедельник в украинском... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:35

2023-07-31T15:35

2023-07-31T15:39

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украина получила от США грант в размере 1,25 миллиарда долларов, его планируют направить на выплату зарплат и соцпомощь, сообщили в понедельник в украинском правительстве. "От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 миллиарда долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. По информации кабмина, грант выделен в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления". Он предусматривает частичную компенсацию расходов бюджета, в частности, социальных и гуманитарных. "Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, в частности, на оплату труда работников государственных органов и выплат по отдельным программам государственной социальной помощи и других социальных выплат", - отметили в правительстве. В правительстве отметили, что в этом году Киев уже получил от США 8,45 миллиарда долларов бюджетной поддержки. С февраля прошлого года в бюджет от штатов поступило 20,4 миллиарда. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230731/energobezopasnost-1887366161.html

https://ria.ru/20230728/pomosch-1886997050.html

https://ria.ru/20230729/tayvan-1887011750.html

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в мире, украина, сергей марченко, всемирный банк, верховная рада украины, киев, сша