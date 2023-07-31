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США выделили Украине 1,25 миллиарда долларов на выплату зарплат и соцпомощь - РИА Новости, 31.07.2023
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15:35 31.07.2023 (обновлено: 15:39 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/grant-1887381058.html
США выделили Украине 1,25 миллиарда долларов на выплату зарплат и соцпомощь
США выделили Украине 1,25 миллиарда долларов на выплату зарплат и соцпомощь - РИА Новости, 31.07.2023
США выделили Украине 1,25 миллиарда долларов на выплату зарплат и соцпомощь
Украина получила от США грант в размере 1,25 миллиарда долларов, его планируют направить на выплату зарплат и соцпомощь, сообщили в понедельник в украинском... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:35
2023-07-31T15:39
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украина получила от США грант в размере 1,25 миллиарда долларов, его планируют направить на выплату зарплат и соцпомощь, сообщили в понедельник в украинском правительстве. "От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 миллиарда долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. По информации кабмина, грант выделен в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления". Он предусматривает частичную компенсацию расходов бюджета, в частности, социальных и гуманитарных. "Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, в частности, на оплату труда работников государственных органов и выплат по отдельным программам государственной социальной помощи и других социальных выплат", - отметили в правительстве. В правительстве отметили, что в этом году Киев уже получил от США 8,45 миллиарда долларов бюджетной поддержки. С февраля прошлого года в бюджет от штатов поступило 20,4 миллиарда. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230731/energobezopasnost-1887366161.html
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в мире, украина, сергей марченко, всемирный банк, верховная рада украины, киев, сша
В мире, Украина, Сергей Марченко, Всемирный банк, Верховная Рада Украины, Киев, США
США выделили Украине 1,25 миллиарда долларов на выплату зарплат и соцпомощь

Украина получила грант от США в 1,25 миллиарда долларов на выплату зарплат и соцпомощь

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украина получила от США грант в размере 1,25 миллиарда долларов, его планируют направить на выплату зарплат и соцпомощь, сообщили в понедельник в украинском правительстве.
«
"От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 миллиарда долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
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По информации кабмина, грант выделен в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления". Он предусматривает частичную компенсацию расходов бюджета, в частности, социальных и гуманитарных.
«
"Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, в частности, на оплату труда работников государственных органов и выплат по отдельным программам государственной социальной помощи и других социальных выплат", - отметили в правительстве.
В правительстве отметили, что в этом году Киев уже получил от США 8,45 миллиарда долларов бюджетной поддержки. С февраля прошлого года в бюджет от штатов поступило 20,4 миллиарда.
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Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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