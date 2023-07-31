Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов под Калугой - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/genotsid-1887350751.html
Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов под Калугой
Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов под Калугой - РИА Новости, 31.07.2023
Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов под Калугой
Прокуратура Калужской области направила в суд заявление о признании действий нацистов в регионе во время войны геноцидом народов СССР, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:38
2023-07-31T13:38
происшествия
калужская область
игорь краснов
великая отечественная война (1941-1945)
россия
калуга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883480172_0:223:3092:1962_1920x0_80_0_0_2292fe635fe19b792d6dec8d9ae7215c.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прокуратура Калужской области направила в суд заявление о признании действий нацистов в регионе во время войны геноцидом народов СССР, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Калужской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года территории Калужской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230622/genotsid-1879828910.html
калужская область
россия
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883480172_363:74:2995:2048_1920x0_80_0_0_df7c78f4af8993752c2fa87a53b21231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, игорь краснов, великая отечественная война (1941-1945), россия, калуга
Происшествия, Калужская область, Игорь Краснов, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, Калуга
Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов под Калугой

Прокуратура потребовала признать геноцидом действия нацистов в Калужской области

© РИА Новости / Галина Санько | Перейти в медиабанкМирные жители возвращаются в освобожденные от немецко-фашистских оккупантов села
Мирные жители возвращаются в освобожденные от немецко-фашистских оккупантов села - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Галина Санько
Перейти в медиабанк
Мирные жители возвращаются в освобожденные от немецко-фашистских оккупантов села. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прокуратура Калужской области направила в суд заявление о признании действий нацистов в регионе во время войны геноцидом народов СССР, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Калужской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года территории Калужской области", - говорится в сообщении.
Руины города Вязьмы после боев за освобождение от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов на Смоленщине
22 июня, 16:23
 
ПроисшествияКалужская областьИгорь КрасновВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияКалуга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала