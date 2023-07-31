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Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов под Калугой
Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов под Калугой - РИА Новости, 31.07.2023
Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов под Калугой
Прокуратура Калужской области направила в суд заявление о признании действий нацистов в регионе во время войны геноцидом народов СССР, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:38
2023-07-31T13:38
2023-07-31T13:38
происшествия
калужская область
игорь краснов
великая отечественная война (1941-1945)
россия
калуга
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прокуратура Калужской области направила в суд заявление о признании действий нацистов в регионе во время войны геноцидом народов СССР, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Калужской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года территории Калужской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230622/genotsid-1879828910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, игорь краснов, великая отечественная война (1941-1945), россия, калуга
Происшествия, Калужская область, Игорь Краснов, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, Калуга
Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов под Калугой
Прокуратура потребовала признать геноцидом действия нацистов в Калужской области