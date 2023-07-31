https://ria.ru/20230731/genotsid-1887350751.html

Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов под Калугой

Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов под Калугой - РИА Новости, 31.07.2023

Прокуратура потребовала признать геноцидом деяния нацистов под Калугой

Прокуратура Калужской области направила в суд заявление о признании действий нацистов в регионе во время войны геноцидом народов СССР, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:38

2023-07-31T13:38

2023-07-31T13:38

происшествия

калужская область

игорь краснов

великая отечественная война (1941-1945)

россия

калуга

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прокуратура Калужской области направила в суд заявление о признании действий нацистов в регионе во время войны геноцидом народов СССР, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Калужской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года территории Калужской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230622/genotsid-1879828910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калужская область, игорь краснов, великая отечественная война (1941-1945), россия, калуга