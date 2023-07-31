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Лучшие фото РИА Новости, июль 2023 года - РИА Новости, 31.07.2023
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09:00 31.07.2023 (обновлено: 13:16 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/foto-1886933738.html
Лучшие фото РИА Новости, июль 2023 года
Лучшие фото РИА Новости, июль 2023 года - РИА Новости, 31.07.2023
Лучшие фото РИА Новости, июль 2023 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:00
2023-07-31T13:16
фото
россия
екатеринбург
африка
владимир путин
сергей шойгу
ким ир сен
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
россия
екатеринбург
африка
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фото, фото, россия, екатеринбург, африка, владимир путин, сергей шойгу, ким ир сен, народно-освободительная армия китая, вооруженные силы украины
Фото, Россия, Екатеринбург, Африка, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Ким Ир Сен, Народно-освободительная армия Китая, Вооруженные силы Украины

Лучшие фото РИА Новости, июль 2023 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Девушка на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

Девушка фотографируется на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге

Девушка на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин во время совместного фотографирования на саммите Россия — Африка.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Президент Владимир Путин во время совместного фотографирования на саммите Россия — Африка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 35
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Уборка на полях в Краснодарском крае.

Уборка на полях УОХ Краснодарское в Краснодарском крае

Уборка на полях в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 35
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанк

Сбор урожая арбузов в Азербайджане.

Сбор урожая арбузов на полях фермерского хозяйства в селе Гарасу Кюрдамирского района Азербайджана

Сбор урожая арбузов в Азербайджане.

© Sputnik / Мурад Оруджев
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4 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" — 2023 в Калужской области.

Участники арт-группы Алыча выступают на международном фестиваля ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" — 2023 в Калужской области.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Красочный забег вокруг территории "Лужников".

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве

Красочный забег вокруг территории "Лужников".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участники военно-спортивной игры "Гонка героев" на полигоне Алабино.

Участники военно-спортивной игры Гонка героев проходят полосу препятствий на полигоне Алабино в Московской области

Участники военно-спортивной игры "Гонка героев" на полигоне Алабино.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя.

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону Святая Троица Андрея Рублева в храме Христа Спасителя перед отправкой ее во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря в Москве

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Девушки на XXI Празднике огурца на территории Музея деревянного зодчества в Суздале.

Девушки в национальных костюмах на XXI Празднике огурца на территории Музея деревянного зодчества в Суздале

Девушки на XXI Празднике огурца на территории Музея деревянного зодчества в Суздале.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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9 из 35
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Верующие во время Иринарховского крестного хода от Борисоглебского монастыря до святого колодчика преподобного Иринарха в Ярославской области.

Верующие во время Иринарховского крестного хода от Борисоглебского монастыря до святого колодчика преподобного Иринарха в селе Кондаково в Ярославской области

Верующие во время Иринарховского крестного хода от Борисоглебского монастыря до святого колодчика преподобного Иринарха в Ярославской области.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Болельщики "Спартака" на матче с "Оренбургом".

Болельщики Спартака в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак и ФК Оренбург

Болельщики "Спартака" на матче с "Оренбургом".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 35
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".

Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции на Сватовско-Кременном направлении специальной военной операции

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".

© РИА Новости
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12 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Сотрудники экстренных служб во время госпитализации женщины из ТЦ "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой.

Сотрудники экстренных служб и скорой медицинской помощи во время госпитализации женщины из ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Сотрудники экстренных служб во время госпитализации женщины из ТЦ "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 35
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Претендентки на фотосессии в рамках кастинга национального конкурса красоты "Мисс Россия".

Претендентки на фотосессии в рамках кастинга национального конкурса красоты Мисс Россия в торгово-развлекательном центре Ривьера в Москве

Претендентки на фотосессии в рамках кастинга национального конкурса красоты "Мисс Россия".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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14 из 35
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Кошки бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
Кошки бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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15 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Модели в вагоне тематического поезда "Мода" на станции "Воробьевы горы".

Модели в вагоне тематического поезда Мода на станции Воробьевы горы Московского метрополитена

Модели в вагоне тематического поезда "Мода" на станции "Воробьевы горы".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на плантациях лаванды в Крыму.

Отдыхающие на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

Отдыхающие на плантациях лаванды в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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17 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Мальчик во время торжественного богослужения в храме в поселке Прохоровка Белгородской области.

Мальчик во время торжественного богослужения в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в поселке Прохоровка Белгородской области в честь 80-летия со дня Прохоровского танкового сражения в годы Великой Отечественной войны

Мальчик во время торжественного богослужения в храме в поселке Прохоровка Белгородской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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18 из 35
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Министр обороны Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в Пхеньяне

Министр обороны Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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19 из 35
© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанк

Корабли ВМС НОАК в порту Владивостока.

Корабли ВМС НОАК в порту Владивостока

Корабли ВМС НОАК в порту Владивостока.

© РИА Новости / Елена Копылова
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20 из 35
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Претендентки на кастинге национального конкурса красоты "Мисс Россия".

Претендентки на кастинге национального конкурса красоты Мисс Россия в торгово-развлекательном центре Ривьера в Москве

Претендентки на кастинге национального конкурса красоты "Мисс Россия".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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21 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Котята манула в вольере зоопарка в Новосибирске.

Котята манула в вольере зоопарка имени Р.А. Шило в Новосибирске

Котята манула в вольере зоопарка в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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22 из 35
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Участницы массовой медитации во время Международного дня йоги на территории музея-заповедника "Царицыно".

Участницы массовой медитации от Relax FM во время Международного дня йоги на территории музея-заповедника Царицыно в Москве

Участницы массовой медитации во время Международного дня йоги на территории музея-заповедника "Царицыно".

© РИА Новости / Мария Девахина
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23 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники конно-спортивных соревнований на ипподроме в Новосибирской области.

Участники время заездов на 69-х конно-спортивных соревнованиях Черепановского района на ипподроме в городе Черепаново Новосибирской области

Участники конно-спортивных соревнований на ипподроме в Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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24 из 35
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛюди на берегу озера Тургояк в Челябинской области.
Люди на берегу озера Тургояк в Челябинской области
Люди на берегу озера Тургояк в Челябинской области.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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25 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМузыкант Национального оркестра Ирана выступает на сцене Государственного академического Малого театра России.
Музыкант Национального оркестра Ирана выступает на сцене Государственного академического Малого театра России
Музыкант Национального оркестра Ирана выступает на сцене Государственного академического Малого театра России.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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26 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Мужчина перепрыгивает поток воды возле метро "Баррикадная".

Мужчина перепрыгивает поток воды на подтопленной дороге в результате ливня возле метро Баррикадная в Москве

Мужчина перепрыгивает поток воды возле метро "Баррикадная".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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27 из 35
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Участница ралли "На семи холмах" на городском фестивале "Ретрорейс" на Воробьевых горах.

Участница ралли На семи холмах во время старта на городском фестивале Ретрорейс на Воробьевых горах в Москве. Мероприятие приурочено ко Дню Московского транспорта

Участница ралли "На семи холмах" на городском фестивале "Ретрорейс" на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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28 из 35
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по позициям ВСУ.

Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ

Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по позициям ВСУ.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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29 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участники праздника Московского спорта в "Лужниках".

Участники праздника Московского спорта в спорткомплексе Лужники

Участники праздника Московского спорта в "Лужниках".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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30 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участник экстремальных гонок тракторов 10-го Открытого чемпионата России по пахоте.

Участник экстремальных гонок тракторов 10-го Открытого чемпионата России по пахоте, проходящих в рамках агропромышленной выставки Всероссийский день поля, в Лаишевском районе Республики Татарстан

Участник экстремальных гонок тракторов 10-го Открытого чемпионата России по пахоте.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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31 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВсадник команды Катара Рашид Фархад аль Досари на международных соревнованиях по тентпеггингу на Выводном кругу Центра национальных конных традиций на ВДНХ.
Всадник команды Катара Рашид Фархад аль Досари на международных соревнованиях по тентпеггингу на Выводном кругу Центра национальных конных традиций на ВДНХ
Всадник команды Катара Рашид Фархад аль Досари на международных соревнованиях по тентпеггингу на Выводном кругу Центра национальных конных традиций на ВДНХ.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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32 из 35
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка идет по подвесному мосту в экстрим парке Grifon в Челябинской области.
Девушка идет по подвесному мосту в экстрим парке Grifon в Челябинской области
Девушка идет по подвесному мосту в экстрим парке Grifon в Челябинской области.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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33 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Девушка наблюдает за участниками ралли "Шелковый путь - 2023".

Девушка наблюдает за участниками гонки на дистанции 4 этапа ралли Шелковый путь - 2023 Магнитогорск - Оренбург

Девушка наблюдает за участниками ралли "Шелковый путь - 2023".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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34 из 35
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМолодые люди танцуют в фонтане в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
Молодые люди танцуют в фонтане в парке 300-летия Санкт-Петербурга
Молодые люди танцуют в фонтане в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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