Лучшие фото РИА Новости, июль 2023 года

Девушка на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
Девушка на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
Президент Владимир Путин во время совместного фотографирования на саммите Россия — Африка.
Президент Владимир Путин во время совместного фотографирования на саммите Россия — Африка.
Уборка на полях в Краснодарском крае.
Сбор урожая арбузов в Азербайджане.
Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" — 2023 в Калужской области.
Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" — 2023 в Калужской области.
Красочный забег вокруг территории "Лужников".
Красочный забег вокруг территории "Лужников".
Участники военно-спортивной игры "Гонка героев" на полигоне Алабино.
Участники военно-спортивной игры "Гонка героев" на полигоне Алабино.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя.
Девушки на XXI Празднике огурца на территории Музея деревянного зодчества в Суздале.
Девушки на XXI Празднике огурца на территории Музея деревянного зодчества в Суздале.
Верующие во время Иринарховского крестного хода от Борисоглебского монастыря до святого колодчика преподобного Иринарха в Ярославской области.
Верующие во время Иринарховского крестного хода от Борисоглебского монастыря до святого колодчика преподобного Иринарха в Ярославской области.
Болельщики "Спартака" на матче с "Оренбургом".
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".
Сотрудники экстренных служб во время госпитализации женщины из ТЦ "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой.
Сотрудники экстренных служб во время госпитализации женщины из ТЦ "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой.
Претендентки на фотосессии в рамках кастинга национального конкурса красоты "Мисс Россия".
Претендентки на фотосессии в рамках кастинга национального конкурса красоты "Мисс Россия".
Модели в вагоне тематического поезда "Мода" на станции "Воробьевы горы".
Модели в вагоне тематического поезда "Мода" на станции "Воробьевы горы".
Отдыхающие на плантациях лаванды в Крыму.
Отдыхающие на плантациях лаванды в Крыму.
Мальчик во время торжественного богослужения в храме в поселке Прохоровка Белгородской области.
Мальчик во время торжественного богослужения в храме в поселке Прохоровка Белгородской области.
Министр обороны Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне.
Министр обороны Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне.
Корабли ВМС НОАК в порту Владивостока.
Претендентки на кастинге национального конкурса красоты "Мисс Россия".
Претендентки на кастинге национального конкурса красоты "Мисс Россия".
Котята манула в вольере зоопарка в Новосибирске.
Котята манула в вольере зоопарка в Новосибирске.
Участницы массовой медитации во время Международного дня йоги на территории музея-заповедника "Царицыно".
Участницы массовой медитации во время Международного дня йоги на территории музея-заповедника "Царицыно".
Участники конно-спортивных соревнований на ипподроме в Новосибирской области.
Участники конно-спортивных соревнований на ипподроме в Новосибирской области.
Мужчина перепрыгивает поток воды возле метро "Баррикадная".
Мужчина перепрыгивает поток воды возле метро "Баррикадная".
Участница ралли "На семи холмах" на городском фестивале "Ретрорейс" на Воробьевых горах.
Участница ралли "На семи холмах" на городском фестивале "Ретрорейс" на Воробьевых горах.
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по позициям ВСУ.
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по позициям ВСУ.
Участники праздника Московского спорта в "Лужниках".
Участники праздника Московского спорта в "Лужниках".
Участник экстремальных гонок тракторов 10-го Открытого чемпионата России по пахоте.
Участник экстремальных гонок тракторов 10-го Открытого чемпионата России по пахоте.
Девушка наблюдает за участниками ралли "Шелковый путь - 2023".
Девушка наблюдает за участниками ралли "Шелковый путь - 2023".