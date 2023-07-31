https://ria.ru/20230731/ekoforum-1887360754.html

Около 500 участников соберутся на молодежном экофоруме на Камчатке

Около 500 участников соберутся на молодежном экофоруме на Камчатке - РИА Новости, 31.07.2023

Около 500 участников соберутся на молодежном экофоруме на Камчатке

На Камчатке с 1 по 7 августа при поддержке ВТБ пройдет всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край", который объединит 450... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:34

2023-07-31T14:34

2023-07-31T14:34

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. На Камчатке с 1 по 7 августа при поддержке ВТБ пройдет всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край", который объединит 450 участников в возрасте от 14 до 35 лет из России и дружественных стран, сообщает пресс-служба банка. В этом году в мероприятии примут участие экологические активисты, молодые географы, биологи и экологи, ученые, исследователи, экопросветители и популяризаторы науки, говорится в сообщении. Миссией форума "Экосистема. Заповедный край" станет формирование и объединение молодежных инициатив в сфере экологии для их дальнейшего применения в общероссийской практике. Тема этого года – сохранение первозданной природы. Среди ключевых вопросов участники обсудят территориальную охрану окружающей среды, климатические изменения, циклическую экономику, дипломатию в экологической сфере, трансформацию социального и экономического укладов. "Поддержка форума позволяет услышать новые идеи для решения приоритетной глобальной задачи – сохранение природы. ВТБ активно участвует в поддержании биоразнообразия и помогает крупным российским заповедникам в реализации природоохранных инициатив. К примеру, с 2014 года банк поддерживает деятельность Центра "Амурский тигр", который занимается изучением и увеличением популяции амурского тигра в России. С 2020 года банк оказывает поддержку Кроноцкому заповеднику – крупнейшему природному биосферному заповеднику на Камчатке", – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой привели в пресс-службе. Главная особенность форума "Экосистема. Заповедный край" – практико-ориентированность. Участники получают теоретические знания от ведущих экспертов страны, а также самостоятельно проводят исследования, проходят практикумы во время посещения природных локаций на территории Камчатского края. Результатом форума станет большая резолюция с предложениями молодежи по повышению экологического благополучия страны и ее презентация всему экологическому сообществу России, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что в этом году тема использования вторичного сырья также будет представлена в программе форума. Участникам и гостям мероприятия расскажут о важности сортировки отходов в повседневной жизни, способах использования вторсырья и итоговых продуктах его переработки. В пресс-службе банка подчеркнули, что ВТБ активно реализует проекты, которые помогают сократить негативное влияние на окружающую среду. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются банком как вклад в обеспечение здоровья и благополучия будущих поколений России. Поэтому экологические проекты реализуются в рамках целевой программы "Здоровая страна".

https://ria.ru/20220726/dfo-1804967701.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, камчатка, камчатский край, экология, экология в россии, втб