https://ria.ru/20230731/depp-1887439411.html

Стало известно, когда Джонни Депп приедет в Россию

Стало известно, когда Джонни Депп приедет в Россию - РИА Новости, 31.07.2023

Стало известно, когда Джонни Депп приедет в Россию

Пиар-менеджер группы "ЯМОРЕ" Мария в интервью РИА Новости сообщила, что приезд американского актера и музыканта Джонни Деппа в Россию состоится 10 ноября. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:04

2023-07-31T18:04

2023-07-31T18:04

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пиар-менеджер группы "ЯМОРЕ" Мария в интервью РИА Новости сообщила, что приезд американского актера и музыканта Джонни Деппа в Россию состоится 10 ноября. "Запись трека с "ЯМОРЕ" планируется на 12 ноября, а на последующих выходных, если получится, Депп даст концерт в рамках своего тура. Это то, что известно из крайнего обсуждения", — рассказала она. Представитель музыкантов также прокомментировала недавний инцидент, связанный с видеообращением Деппа к зрителям фильма "Жанна Дюбарри". В нем он поблагодарил всех за просмотр новой картины с его участием, а также пообещал фанатам увидеться с ними в ближайшее время.Многие расценили это, как прямое обращение к россиянам. Однако помощник Джонни Деппа, менеджер Стивен Дойтерс, ответил в своем Twitter-аккаунте, что визит актера в Россию "не планируется". По словам Марии, произошедшее не связано с обсуждениями визита с музыкантами "ЯМОРЕ"."Менеджер комментировал обращение Деппа на экранах в кино, где он сказал "увидимся". Многие стали интерпретировать, что актер приедет презентовать фильм, который с ним сейчас вышел, — пояснила она. Ранее СМИ писали, что переговоры о визите актера в нашу страну велись еще в 2018 году. Тогда Депп приехал в Москву, чтобы выступить в составе рок-группы Hollywood Vampires. Тогда же якобы обсуждалась возможность совместного трека с "ЯМОРЕ".

https://ria.ru/20230721/depp-1885479520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

джонни депп, россия, новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва