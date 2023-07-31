https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887366295.html

В России создали платформу для зарядки дронов на линиях электропередачи

В России создали платформу для зарядки дронов на линиях электропередачи - РИА Новости, 31.07.2023

В России создали платформу для зарядки дронов на линиях электропередачи

Российские разработчики создали и вывели на рынок мобильную зарядную станцию для беспилотников, которая дистанционно устанавливается прямо на провода... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:37

2023-07-31T14:37

2023-07-31T14:37

технологии

новосибирск

новосибирская область

россия

павел камнев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 31 июл – РИА Новости. Российские разработчики создали и вывели на рынок мобильную зарядную станцию для беспилотников, которая дистанционно устанавливается прямо на провода высоковольтных линий электропередачи, сообщил журналистам коммерческий директор компании "Лаборатория будущего" Павел Камнев. Разработку "Треугольник" впервые представили на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2023", который проходит в Новосибирске с 28 июля по 7 августа. Она представляет собой платформу для зарядки дронов на линиях электропередачи напряжением 35-110-222 киловольт. Система принимает дрон специальным механизмом-захватом и заряжает его. "Одно из новых направлений, которое мы освоили, это система заряда от фазных проводов… Мы крайне заинтересованы в том, чтобы у нас сформировалась зарядная инфраструктура для беспилотников. Мы предлагаем создать сеть зарядных станций, которая будет основана на той инфраструктуре, которая на сегодняшний день уже существует, – линии электропередачи есть в каждом городе, каждом регионе, они всюду. Такая инфраструктура может быть максимально быстро развернута", – рассказал Камнев. Он пояснил, что станции предназначены для подзаряда распространенных малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, в основном, линейки DJI. Они заряжаются от площадки, мощность на которую поступает непосредственно от фазного провода. При этом сами платформы могут включать в себя и различное навесное оборудование: камеры видеонаблюдения, ретрансляторы сигнала, станции распознавания беспилотников в небе и так далее. По словам разработчика, станция может питать установленные на ней аккумуляторы не только от линий электропередачи, но и от солнечных батарей. После заряда аккумуляторов она может заряжать дрон, приземлившийся на платформу. Инженеры разработали технологию машинного зрения, которая позволяет определять положение провода, его раскачку и формировать задание на посадку для приземления дрона на провод. Само оборудование на провода также устанавливается беспилотниками без непосредственного участия человека. "На сегодняшний день мы прорабатываем запрос от МЧС для формирования систем заряда для работы при обследовании лесов и поиске людей. Это нужно, чтобы расширить функционал дронов и не возвращать их на полпути назад. На ближайшей ЛЭП оставляется система заряда, формируется группировка дронов, которые могут выполнять полеты и подзаряжаться… Также, например, беспилотники, которые летят на дальнее расстояние, могут использовать такие станции для зарядки", - добавил Камнев. В пресс-службе Национальной технологической инициативы добавили, что ориентировочная стоимость зарядки – 100 тысяч рублей. При этом решение не имеет аналогов на мировом и российском рынках. Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2023" проходит с 28 июля по 7 августа в Новосибирске и Новосибирской области. Участники работают над задачами в области развития отрасли беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. Организаторами выступают Платформа НТИ, правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20230729/bespilotnik-1887036533.html

https://ria.ru/20230706/poezda-1882501141.html

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новосибирская область

россия

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Дарья Буймова

технологии, новосибирск, новосибирская область, россия, павел камнев , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)