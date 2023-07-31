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В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Москву - РИА Новости, 31.07.2023
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12:43 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887333966.html
В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Москву
В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Москву - РИА Новости, 31.07.2023
В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Москву
Атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность киевского режима, идут попытки нанесения террористических ударов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:43
2023-07-31T12:43
москва
дмитрий песков
сергей собянин
украина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность киевского режима, идут попытки нанесения террористических ударов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще и еще раз подтверждается сущность киевского режима, действительно продолжаются террористические попытки нанесения террористических ударов", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что меры безопасности после атак беспилотников на Москву и так усилены, делается все возможное, чтобы минимизировать риск от этих ударов. При этом, по словам Пескова, безопасность граждан и государственных структур – это понятие в одной плоскости, дифференцировать их не стоит. "Очевидно, что меры безопасности и так усилены, и так предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам", - сообщил Песков.Он уточнил, что принятые меры безопасности касаются не только Москвы, но и всех других регионов, которые в настоящее время подвергаются таким атакам."Что касается конкретики, то здесь нужно адресовать вопрос в Минобороны. На этот вопрос должны давать ответы именно те, кто профессионально этим занимается", - ответил пресс-секретарь президента.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что ночью в воскресенье совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити", жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
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москва, дмитрий песков, сергей собянин, украина
Москва, Дмитрий Песков, Сергей Собянин, Украина
В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Москву

Песков заявил, что атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность киевского режима

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских БПЛА
Здание Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность киевского режима, идут попытки нанесения террористических ударов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще и еще раз подтверждается сущность киевского режима, действительно продолжаются террористические попытки нанесения террористических ударов", - сказал Песков журналистам.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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Он отметил, что меры безопасности после атак беспилотников на Москву и так усилены, делается все возможное, чтобы минимизировать риск от этих ударов. При этом, по словам Пескова, безопасность граждан и государственных структур – это понятие в одной плоскости, дифференцировать их не стоит.
"Очевидно, что меры безопасности и так усилены, и так предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам", - сообщил Песков.
Он уточнил, что принятые меры безопасности касаются не только Москвы, но и всех других регионов, которые в настоящее время подвергаются таким атакам.
"Что касается конкретики, то здесь нужно адресовать вопрос в Минобороны. На этот вопрос должны давать ответы именно те, кто профессионально этим занимается", - ответил пресс-секретарь президента.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что ночью в воскресенье совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити", жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

Сотрудники полиции у поврежденного здания делового центра Москва-сити

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

Разбитые стекла у здания делового центра Москва-сити, поврежденного в результате попытки атаки украинских беспилотников

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

Сотрудник Следственного комитета РФ у поврежденного здания делового центра Москва-сити

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 9
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
5 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Работники следственных органов осматривают повреждения в здании делового центра Москва-сити

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудник полиции у здания делового центра Москва-сити, поврежденного в результате попытки атаки украинских беспилотников

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 9

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 9

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 9

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 9

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
5 из 9

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 9

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 9

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 9

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
МоскваДмитрий ПесковСергей СобянинУкраина
 
 
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