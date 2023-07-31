https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887333966.html

В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Москву

В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Москву - РИА Новости, 31.07.2023

В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Москву

Атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность киевского режима, идут попытки нанесения террористических ударов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:43

2023-07-31T12:43

2023-07-31T12:43

москва

дмитрий песков

сергей собянин

украина

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность киевского режима, идут попытки нанесения террористических ударов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще и еще раз подтверждается сущность киевского режима, действительно продолжаются террористические попытки нанесения террористических ударов", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что меры безопасности после атак беспилотников на Москву и так усилены, делается все возможное, чтобы минимизировать риск от этих ударов. При этом, по словам Пескова, безопасность граждан и государственных структур – это понятие в одной плоскости, дифференцировать их не стоит. "Очевидно, что меры безопасности и так усилены, и так предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам", - сообщил Песков.Он уточнил, что принятые меры безопасности касаются не только Москвы, но и всех других регионов, которые в настоящее время подвергаются таким атакам."Что касается конкретики, то здесь нужно адресовать вопрос в Минобороны. На этот вопрос должны давать ответы именно те, кто профессионально этим занимается", - ответил пресс-секретарь президента.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что ночью в воскресенье совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити", жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

https://ria.ru/20230731/bespilotnik-1887286442.html

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москва, дмитрий песков, сергей собянин, украина