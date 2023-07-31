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"Накроет волной": отдыхающий на пляже Байден разъярил американцев - РИА Новости, 31.07.2023
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07:36 31.07.2023 (обновлено: 13:54 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/bayden-1887280885.html
"Накроет волной": отдыхающий на пляже Байден разъярил американцев
"Накроет волной": отдыхающий на пляже Байден разъярил американцев - РИА Новости, 31.07.2023
"Накроет волной": отдыхающий на пляже Байден разъярил американцев
Пользователи Twitter гневно отреагировали на кадры, опубликованные RNC Research, на которых президент США Джо Байден проводит свой очередной отпуск на пляже. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:36
2023-07-31T13:54
в мире
сша
джо байден
twitter
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter гневно отреагировали на кадры, опубликованные RNC Research, на которых президент США Джо Байден проводит свой очередной отпуск на пляже.В публикации утверждается, что глава Белого дома вместе с супругой пробудет там еще неделю. Отмечается, что с момента вступления в должность Байден провел в отпуске 360 дней, или 39 процентов своего президентского срока."Смотрю на это и мечтаю, чтобы его накрыло волной", — написал The voice of reason."Молюсь о цунами", — подхватил Paul Scalice."Жду, когда волны станут больше", — добавил d0u6."Хочу, чтобы он и не возвращался с отпуска", — отметил D-money."Всему миру безопаснее, когда он в отпуске", — написал John Ayres."Грустный и сломанный человек", — подытожила Deborah Garcia.Байден, которому в этом году исполнится 81, стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер нередко терялся в пространстве, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
https://ria.ru/20230729/bayden-1887012483.html
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в мире, сша, джо байден, twitter
В мире, США, Джо Байден, Twitter
"Накроет волной": отдыхающий на пляже Байден разъярил американцев

Пользователи Twitter раскритиковали Байдена из-за отдыха на пляже

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден на пляже Рехобот-Бич в штате Делавэр. 30 июля 2023
Президент США Джо Байден на пляже Рехобот-Бич в штате Делавэр. 30 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден на пляже Рехобот-Бич в штате Делавэр. 30 июля 2023
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter гневно отреагировали на кадры, опубликованные RNC Research, на которых президент США Джо Байден проводит свой очередной отпуск на пляже.
В публикации утверждается, что глава Белого дома вместе с супругой пробудет там еще неделю. Отмечается, что с момента вступления в должность Байден провел в отпуске 360 дней, или 39 процентов своего президентского срока.
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"Смотрю на это и мечтаю, чтобы его накрыло волной", — написал The voice of reason.
"Молюсь о цунами", — подхватил Paul Scalice.
«
"Жду, когда волны станут больше", — добавил d0u6.
"Хочу, чтобы он и не возвращался с отпуска", — отметил D-money.
"Всему миру безопаснее, когда он в отпуске", — написал John Ayres.
"Грустный и сломанный человек", — подытожила Deborah Garcia.
Байден, которому в этом году исполнится 81, стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер нередко терялся в пространстве, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
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