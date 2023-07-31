https://ria.ru/20230731/bayden-1887280885.html
"Накроет волной": отдыхающий на пляже Байден разъярил американцев
"Накроет волной": отдыхающий на пляже Байден разъярил американцев - РИА Новости, 31.07.2023
"Накроет волной": отдыхающий на пляже Байден разъярил американцев
Пользователи Twitter гневно отреагировали на кадры, опубликованные RNC Research, на которых президент США Джо Байден проводит свой очередной отпуск на пляже. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:36
2023-07-31T07:36
2023-07-31T13:54
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter гневно отреагировали на кадры, опубликованные RNC Research, на которых президент США Джо Байден проводит свой очередной отпуск на пляже.В публикации утверждается, что глава Белого дома вместе с супругой пробудет там еще неделю. Отмечается, что с момента вступления в должность Байден провел в отпуске 360 дней, или 39 процентов своего президентского срока."Смотрю на это и мечтаю, чтобы его накрыло волной", — написал The voice of reason."Молюсь о цунами", — подхватил Paul Scalice."Жду, когда волны станут больше", — добавил d0u6."Хочу, чтобы он и не возвращался с отпуска", — отметил D-money."Всему миру безопаснее, когда он в отпуске", — написал John Ayres."Грустный и сломанный человек", — подытожила Deborah Garcia.Байден, которому в этом году исполнится 81, стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер нередко терялся в пространстве, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
https://ria.ru/20230729/bayden-1887012483.html
https://ria.ru/20230730/vybory-1887144242.html
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в мире, сша, джо байден, twitter
В мире, США, Джо Байден, Twitter
"Накроет волной": отдыхающий на пляже Байден разъярил американцев
Пользователи Twitter раскритиковали Байдена из-за отдыха на пляже
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter
гневно отреагировали на кадры, опубликованные RNC Research, на которых президент США Джо Байден проводит свой очередной отпуск на пляже.
В публикации утверждается, что глава Белого дома вместе с супругой пробудет там еще неделю. Отмечается, что с момента вступления в должность Байден провел в отпуске 360 дней, или 39 процентов своего президентского срока.
"Шестьсот лет": Байден пошутил над своим возрастом
"Смотрю на это и мечтаю, чтобы его накрыло волной", — написал The voice of reason.
"Молюсь о цунами", — подхватил Paul Scalice.
«
"Жду, когда волны станут больше", — добавил d0u6.
"Хочу, чтобы он и не возвращался с отпуска", — отметил D-money.
"Всему миру безопаснее, когда он в отпуске", — написал John Ayres.
"Грустный и сломанный человек", — подытожила Deborah Garcia.
Байден
, которому в этом году исполнится 81, стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер нередко терялся в пространстве, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
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