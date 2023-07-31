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Фильм "Барби" снова возглавил кинопрокат в СНГ за выходные - РИА Новости, 31.07.2023
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Культура
 
00:33 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/barbi-1887265100.html
Фильм "Барби" снова возглавил кинопрокат в СНГ за выходные
Фильм "Барби" снова возглавил кинопрокат в СНГ за выходные - РИА Новости, 31.07.2023
Фильм "Барби" снова возглавил кинопрокат в СНГ за выходные
Фильм "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга в главных ролях возглавил прокат со сборами почти в 76 миллионов рублей в СНГ за прошедшие выходные,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T00:33
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марго робби
снг
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Фильм "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга в главных ролях возглавил прокат со сборами почти в 76 миллионов рублей в СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку в прокате в России и СНГ заняла российская комедия "За Палыча!", собравшая более 72 миллионов рублей за уикенд. Следующей в рейтинге идет историческая драма "Жанна Дюбарри" со сборами в 65,6 миллионов рублей. На четвертой строчке расположилась биографическая драма "Оппенгеймер", которая в странах СНГ без России и Белоруссии собрала почти 56 миллионов рублей. Пятую строчку рейтинга занял первый снятый на борту МКС художественный фильм "Вызов", собравший 14,5 миллионов рублей. Данные по "Барби" и "Оппенгеймеру" указаны без учета России и Белоруссии, где эти фильмы не идут в прокате.
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марго робби, снг, райан гослинг, жанна дюбарри, белоруссия, россия
Культура, Марго Робби, СНГ, Райан Гослинг, Жанна Дюбарри, Белоруссия, Россия
Фильм "Барби" снова возглавил кинопрокат в СНГ за выходные

Фильм "Барби" снова возглавил кинопрокат в СНГ за выходные, собрав 76 миллионов рублей

© Warner Bros. PicturesКадр из трейлера фильма "Барби"
Кадр из трейлера фильма Барби
© Warner Bros. Pictures
Кадр из трейлера фильма "Барби". Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Фильм "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга в главных ролях возглавил прокат со сборами почти в 76 миллионов рублей в СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Вторую строчку в прокате в России и СНГ заняла российская комедия "За Палыча!", собравшая более 72 миллионов рублей за уикенд. Следующей в рейтинге идет историческая драма "Жанна Дюбарри" со сборами в 65,6 миллионов рублей.
На четвертой строчке расположилась биографическая драма "Оппенгеймер", которая в странах СНГ без России и Белоруссии собрала почти 56 миллионов рублей. Пятую строчку рейтинга занял первый снятый на борту МКС художественный фильм "Вызов", собравший 14,5 миллионов рублей.
Данные по "Барби" и "Оппенгеймеру" указаны без учета России и Белоруссии, где эти фильмы не идут в прокате.
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КультураМарго РоббиСНГРайан ГослингЖанна ДюбарриБелоруссияРоссия
 
 
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