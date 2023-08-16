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Лучшие российские комедии 2023: что посмотреть из вышедших новинок
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19:44 16.08.2023 (обновлено: 20:05 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/komedii-1890490975.html
Топ-10 русских комедий-2023: подборка картин с высоким рейтингом
Лучшие российские комедии 2023: что посмотреть из вышедших новинок
Топ-10 русских комедий-2023: подборка картин с высоким рейтингом
Оптимистичные российские фильмы и сериалы с красочными сюжетами, яркими персонажами и неподдельными эмоциями, топ-10 лучших вышедших в 2023 году русских комедий РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:44
2023-08-16T20:05
магадан
россия
мальдивы
гоша куценко
андрей некрасов
елена яковлева
культура
новости культуры
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Оптимистичные российские фильмы и сериалы с красочными сюжетами, яркими персонажами и неподдельными эмоциями, топ-10 лучших вышедших в 2023 году русских комедий по рейтингам, новинки, которые стоит посмотреть, доступные онлайн бесплатно в хорошем качестве — в материале РИА Новости.10 лучших российских комедий 2023 годаВ подборке картин на 2023 год представлены работы российских киностудий. Комедии с разным градусом юмора помогут зрителям отвлечься от повседневных забот и провести вечер в кругу семьи или дружеской компании."До рассвета"Драмеди о возможности поменять судьбу раскрывает истории четырех героев, столкнувшихся с кризисом. До рассвета они могут кардинально изменить свою жизнь, такой шанс выпадает всего раз. Но сделать шаг навстречу новому оказывается не так просто. Наступит утро, и каждый узнает, можно ли пойти новым путем."Голова-жестянка"Жене шестнадцать, окружающие называют ее Жесть. Все потому, что она ведет себя грубо и злится на весь мир. После полученной травмы ноги она хромает и ходит с костылем. Девочка разрушает отношения со всеми вокруг – родными и друзьями. Жизнь сложного подростка меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Станиславом. Благодаря наставнику и взаимодействию с роботами Женя учится общению, прощению и способности любить."Поехавшая"Главная героиня Аня Смолина отмечает свой юбилей в одиночестве. Девушка решает круто изменить свою жизнь и отправляется из столицы в Магадан, чтобы наконец-то помириться с матерью. В качестве транспортного средства она выбирает велосипед, а ее попутчицей становится такса по кличке Капа. Путешествие длиною в 10 тысяч километров по разным уголкам России полно испытаний, опасности, интересных знакомств и судьбоносных встреч."Мальдивы подождут"Романтическая комедия об отчаявшейся жене, которая знает способ решения семейных проблем. Ева и Денис счастливы в браке и успешны в работе, но карьера отнимает много времени и в этой суете супругам не хватает внимания друг друга. Пока жена в отъезде, муж решает уйти к любовнице и отправиться с ней на Мальдивы. Но Ева приезжает домой раньше и берет его в заложники. Невольным свидетелем жаркого семейного конфликта становится пробравшийся в особняк вор. Удастся ли героине удержать мужа и что будет с грабителем?"Юра дворник"История о радикальных переменах в жизни двух провинциальных парней основана на реальных событиях. Амбициозный фотограф Рома теряет работу в столице и возвращается в Уфу. Здесь он знакомится с дворником Юрой, который умеет радоваться жизни, несмотря на то, что из-за долгов его постоянно беспокоят мошенники. Желая помочь Юре поправить финансовое положение, Рома делает снимок дворника в образе звезды и размещает его в соцсетях. Пост расходится по сети и обрушившаяся слава меняет жизнь героев."Свободные отношения"Герои картины поженились из-за незапланированной беременности, но их совместная жизнь давно стала рутиной. Ради сына пара все же решает сохранить семью и ищет альтернативу разводу. Спустя семь лет они дают друг другу немного свободы и позволяют завести интрижку на стороне. Смогут ли супруги разобраться в своих чувствах?"Я хочу! Я буду!"Надежда всегда жила по правилам – стабильная работа и семья. Но после того, как она узнает об изменах мужа, решает больше не игнорировать собственные желания и бросает вызов стереотипам. Лучше поздно, чем никогда и в свои сорок пять лет Надя, заручившись поддержкой племянницы Алены, кардинально перестраивает свою жизнь. Она доказывает, что у каждого есть право на индивидуальность и настоящую любовь."Любовь-морковь. Восстание машин"Футуристическое продолжение истории семьи Голубевых. Увлеченность сына-подростка гаджетами становится настоящей проблемой для родителей Андрея и Марины. Ссоры между ними не прекращаются, пока однажды утром родители не просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана и Марьи. Чтобы жить как прежде, героям предстоит преодолеть разногласия и заставить андроиды вернуть свои тела."О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"Субботним утром лучшие друзья — Лёша, Саша, Камиль и Слава встречаются в центре столицы, чтобы поговорить о личном и вечном, попытаться вместе разобраться в наболевших проблемах. Этот летний день они проводят за душевными разговорами о женщинах, дружбе, поворотах судьбы. Ведь они привыкли решать все вопросы вместе, веселиться, делиться историями из прошлого и размышлять о будущем."Молодость"В юности Вася мечтал о лучшей жизни и в поисках счастливого и безбедного будущего переехал из деревни в город. Ему уже сорок лет, он развелся, оставил детей с бывшей женой и решил вернуться обратно в родное село. Молодость позади, старые друзья погружены в семейные дела, а неприкаянный гуляка пытается найти отдушину в беспечном прошлом.
https://ria.ru/20230630/komedii-1881513691.html
https://ria.ru/20230704/filmy-1882230048.html
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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магадан, россия, мальдивы, гоша куценко, андрей некрасов, елена яковлева, культура, новости культуры
Магадан, Россия, Мальдивы, Гоша Куценко, Андрей Некрасов, Елена Яковлева, Культура, Новости культуры

Топ-10 русских комедий-2023: подборка картин с высоким рейтингом

© iStock.com / AntonioGuillemДевушка смотрит комедию на ноутбуке
Девушка смотрит комедию на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© iStock.com / AntonioGuillem
Девушка смотрит комедию на ноутбуке. Архивное фото
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Оглавление
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Оптимистичные российские фильмы и сериалы с красочными сюжетами, яркими персонажами и неподдельными эмоциями, топ-10 лучших вышедших в 2023 году русских комедий по рейтингам, новинки, которые стоит посмотреть, доступные онлайн бесплатно в хорошем качестве — в материале РИА Новости.

10 лучших российских комедий 2023 года

В подборке картин на 2023 год представлены работы российских киностудий. Комедии с разным градусом юмора помогут зрителям отвлечься от повседневных забот и провести вечер в кругу семьи или дружеской компании.

"До рассвета"

© Футурум (2023) Кадр из фильма "До рассвета"
Кадр из фильма До рассвета
© Футурум (2023)
Кадр из фильма "До рассвета"
  • Дата выхода: 1 июня 2023 года
  • Режиссер: Георгий Даниелянц
  • В главных ролях: Сергей Горобченко, Арсений Попов, Артем Крылов, Ангелина Поплавская, Анастасия Лазо, Мария Фортунатова, Вадим Бочанов, Иван Чабан, Антон Захарьин, Андрей Некрасов
  • Продолжительность: 1 час 27 минут
Драмеди о возможности поменять судьбу раскрывает истории четырех героев, столкнувшихся с кризисом. До рассвета они могут кардинально изменить свою жизнь, такой шанс выпадает всего раз. Но сделать шаг навстречу новому оказывается не так просто. Наступит утро, и каждый узнает, можно ли пойти новым путем.

"Голова-жестянка"

© Централ ПартнершипКадр из фильма "Голова-жестянка"
Кадр из фильма Голова-жестянка
© Централ Партнершип
Кадр из фильма "Голова-жестянка"
  • Дата выхода: 8 июня 2023 года
  • Режиссер: Иван Капитонов
  • В главных ролях: Варвара Володина, Олег Чугунов, Сергей Гилев, Наталья Кудряшова
  • Продолжительность: 1 час 55 минут
Жене шестнадцать, окружающие называют ее Жесть. Все потому, что она ведет себя грубо и злится на весь мир. После полученной травмы ноги она хромает и ходит с костылем. Девочка разрушает отношения со всеми вокруг – родными и друзьями. Жизнь сложного подростка меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Станиславом. Благодаря наставнику и взаимодействию с роботами Женя учится общению, прощению и способности любить.
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"Поехавшая"

© Yellow, Black & White (2023)Кадр из фильма "Поехавшая"
Кадр из фильма Поехавшая
© Yellow, Black & White (2023)
Кадр из фильма "Поехавшая"
  • Дата выхода: 8 марта 2023 года
  • Режиссер: Антон Маслов
  • В главных ролях: Ольга Лерман, такса Таисия, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова
  • Продолжительность: 1 час 50 минут
Главная героиня Аня Смолина отмечает свой юбилей в одиночестве. Девушка решает круто изменить свою жизнь и отправляется из столицы в Магадан, чтобы наконец-то помириться с матерью. В качестве транспортного средства она выбирает велосипед, а ее попутчицей становится такса по кличке Капа. Путешествие длиною в 10 тысяч километров по разным уголкам России полно испытаний, опасности, интересных знакомств и судьбоносных встреч.

"Мальдивы подождут"

© Наше кино (2022) Кадр из фильма "Мальдивы подождут"
Кадр из фильма Мальдивы подождут
© Наше кино (2022)
Кадр из фильма "Мальдивы подождут"
  • Дата выхода: 21 июня 2023 года
  • Режиссер: Анарио Мамедов
  • В главных ролях: Полина Максимова, Роман Маякин, Яна Кошкина, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев, Николай Наумов, Сергей Степин
  • Продолжительность: 1 час 30 минут
Романтическая комедия об отчаявшейся жене, которая знает способ решения семейных проблем. Ева и Денис счастливы в браке и успешны в работе, но карьера отнимает много времени и в этой суете супругам не хватает внимания друг друга. Пока жена в отъезде, муж решает уйти к любовнице и отправиться с ней на Мальдивы. Но Ева приезжает домой раньше и берет его в заложники. Невольным свидетелем жаркого семейного конфликта становится пробравшийся в особняк вор. Удастся ли героине удержать мужа и что будет с грабителем?

"Юра дворник"

© Dudka Films (2023)Кадр из фильма "Юра дворник"
Кадр из фильма Юра дворник
© Dudka Films (2023)
Кадр из фильма "Юра дворник"
  • Дата выхода: 4 мая 2023 года
  • Режиссер: Виталий Дудка
  • В главных ролях: Антон Кузнецов, Денис Власенко, Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич, Агата Муцениеце, Нелли Уварова, Паулина Врублевска, Виктор Логинов, Ольга Тумайкина
  • Продолжительность: 1 час 42 минуты
История о радикальных переменах в жизни двух провинциальных парней основана на реальных событиях. Амбициозный фотограф Рома теряет работу в столице и возвращается в Уфу. Здесь он знакомится с дворником Юрой, который умеет радоваться жизни, несмотря на то, что из-за долгов его постоянно беспокоят мошенники. Желая помочь Юре поправить финансовое положение, Рома делает снимок дворника в образе звезды и размещает его в соцсетях. Пост расходится по сети и обрушившаяся слава меняет жизнь героев.

"Свободные отношения"

© 1-2-3 Production (2022)Кадр из фильма "Свободные отношения"
Кадр из фильма Свободные отношения
© 1-2-3 Production (2022)
Кадр из фильма "Свободные отношения"
  • Дата выхода: 9 февраля 2023 года
  • Режиссер: Дмитрий Невзоров
  • В главных ролях: Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Илья Соболев, Анна Глаубэ, Николай Фоменко, Ян Цапник, Анна Ардова, Мария Столярова, Вера Плешанова, Юрий Чулков
  • Продолжительность: 1 час 43 минуты
Герои картины поженились из-за незапланированной беременности, но их совместная жизнь давно стала рутиной. Ради сына пара все же решает сохранить семью и ищет альтернативу разводу. Спустя семь лет они дают друг другу немного свободы и позволяют завести интрижку на стороне. Смогут ли супруги разобраться в своих чувствах?

"Я хочу! Я буду!"

© А П Интертеймент / AP Entertainment (2023) Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!"
Кадр из фильма Я хочу! Я буду!
© А П Интертеймент / AP Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!"
  • Дата выхода: 6 апреля 2023 года
  • Режиссер: Павел Воронин
  • В главных ролях: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев, Алексей Чумаков, Сергей Дьяков, Андрей Щука, Ильдус Хасанов
  • Продолжительность: 1 час 31 минута
Надежда всегда жила по правилам – стабильная работа и семья. Но после того, как она узнает об изменах мужа, решает больше не игнорировать собственные желания и бросает вызов стереотипам. Лучше поздно, чем никогда и в свои сорок пять лет Надя, заручившись поддержкой племянницы Алены, кардинально перестраивает свою жизнь. Она доказывает, что у каждого есть право на индивидуальность и настоящую любовь.
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"Любовь-морковь. Восстание машин"

© Star Media (2023) Кадр из фильма "Любовь-морковь. Восстание машин"
Кадр из фильма Любовь-морковь. Восстание машин
© Star Media (2023)
Кадр из фильма "Любовь-морковь. Восстание машин"
  • Дата выхода: 30 марта 2023 года
  • Режиссер: Андрей Волгин
  • В главных ролях: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Андрей Ургант
  • Продолжительность: 1 час 35 минут
Футуристическое продолжение истории семьи Голубевых. Увлеченность сына-подростка гаджетами становится настоящей проблемой для родителей Андрея и Марины. Ссоры между ними не прекращаются, пока однажды утром родители не просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана и Марьи. Чтобы жить как прежде, героям предстоит преодолеть разногласия и заставить андроиды вернуть свои тела.

"О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"

© Хэд Мэйд Продакшен (2023)Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"
Кадр из фильма О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
© Хэд Мэйд Продакшен (2023)
Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"
  • Дата выхода: 2 февраля 2023 года
  • Режиссер: Михаил Поляков
  • В главных ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Михаил Полицеймако, Максим Виторган, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Мария Шамшина, Лия Мамухова
  • Продолжительность: 1 час 33 минуты
Субботним утром лучшие друзья — Лёша, Саша, Камиль и Слава встречаются в центре столицы, чтобы поговорить о личном и вечном, попытаться вместе разобраться в наболевших проблемах. Этот летний день они проводят за душевными разговорами о женщинах, дружбе, поворотах судьбы. Ведь они привыкли решать все вопросы вместе, веселиться, делиться историями из прошлого и размышлять о будущем.

"Молодость"

© Bonfire (2022) Кадр из фильма "Молодость"
Кадр из фильма Молодость
© Bonfire (2022)
Кадр из фильма "Молодость"
  • Дата выхода: 19 января 2023 года
  • Режиссер: Дмитрий Давыдов
  • В главных ролях: Альберт Алексеев, Анатолий Стручков, Елена Маркова, Павел Ченянов
  • Продолжительность: 1 час 28 минут
В юности Вася мечтал о лучшей жизни и в поисках счастливого и безбедного будущего переехал из деревни в город. Ему уже сорок лет, он развелся, оставил детей с бывшей женой и решил вернуться обратно в родное село. Молодость позади, старые друзья погружены в семейные дела, а неприкаянный гуляка пытается найти отдушину в беспечном прошлом.
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МагаданРоссияМальдивыГоша КуценкоАндрей НекрасовЕлена ЯковлеваКультураНовости культуры
 
 
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