https://ria.ru/20230816/komedii-1890490975.html

Топ-10 русских комедий-2023: подборка картин с высоким рейтингом

Лучшие российские комедии 2023: что посмотреть из вышедших новинок

Топ-10 русских комедий-2023: подборка картин с высоким рейтингом

Оптимистичные российские фильмы и сериалы с красочными сюжетами, яркими персонажами и неподдельными эмоциями, топ-10 лучших вышедших в 2023 году русских комедий РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:44

2023-08-16T19:44

2023-08-16T20:05

магадан

россия

мальдивы

гоша куценко

андрей некрасов

елена яковлева

культура

новости культуры

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Оптимистичные российские фильмы и сериалы с красочными сюжетами, яркими персонажами и неподдельными эмоциями, топ-10 лучших вышедших в 2023 году русских комедий по рейтингам, новинки, которые стоит посмотреть, доступные онлайн бесплатно в хорошем качестве — в материале РИА Новости.10 лучших российских комедий 2023 годаВ подборке картин на 2023 год представлены работы российских киностудий. Комедии с разным градусом юмора помогут зрителям отвлечься от повседневных забот и провести вечер в кругу семьи или дружеской компании."До рассвета"Драмеди о возможности поменять судьбу раскрывает истории четырех героев, столкнувшихся с кризисом. До рассвета они могут кардинально изменить свою жизнь, такой шанс выпадает всего раз. Но сделать шаг навстречу новому оказывается не так просто. Наступит утро, и каждый узнает, можно ли пойти новым путем."Голова-жестянка"Жене шестнадцать, окружающие называют ее Жесть. Все потому, что она ведет себя грубо и злится на весь мир. После полученной травмы ноги она хромает и ходит с костылем. Девочка разрушает отношения со всеми вокруг – родными и друзьями. Жизнь сложного подростка меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Станиславом. Благодаря наставнику и взаимодействию с роботами Женя учится общению, прощению и способности любить."Поехавшая"Главная героиня Аня Смолина отмечает свой юбилей в одиночестве. Девушка решает круто изменить свою жизнь и отправляется из столицы в Магадан, чтобы наконец-то помириться с матерью. В качестве транспортного средства она выбирает велосипед, а ее попутчицей становится такса по кличке Капа. Путешествие длиною в 10 тысяч километров по разным уголкам России полно испытаний, опасности, интересных знакомств и судьбоносных встреч."Мальдивы подождут"Романтическая комедия об отчаявшейся жене, которая знает способ решения семейных проблем. Ева и Денис счастливы в браке и успешны в работе, но карьера отнимает много времени и в этой суете супругам не хватает внимания друг друга. Пока жена в отъезде, муж решает уйти к любовнице и отправиться с ней на Мальдивы. Но Ева приезжает домой раньше и берет его в заложники. Невольным свидетелем жаркого семейного конфликта становится пробравшийся в особняк вор. Удастся ли героине удержать мужа и что будет с грабителем?"Юра дворник"История о радикальных переменах в жизни двух провинциальных парней основана на реальных событиях. Амбициозный фотограф Рома теряет работу в столице и возвращается в Уфу. Здесь он знакомится с дворником Юрой, который умеет радоваться жизни, несмотря на то, что из-за долгов его постоянно беспокоят мошенники. Желая помочь Юре поправить финансовое положение, Рома делает снимок дворника в образе звезды и размещает его в соцсетях. Пост расходится по сети и обрушившаяся слава меняет жизнь героев."Свободные отношения"Герои картины поженились из-за незапланированной беременности, но их совместная жизнь давно стала рутиной. Ради сына пара все же решает сохранить семью и ищет альтернативу разводу. Спустя семь лет они дают друг другу немного свободы и позволяют завести интрижку на стороне. Смогут ли супруги разобраться в своих чувствах?"Я хочу! Я буду!"Надежда всегда жила по правилам – стабильная работа и семья. Но после того, как она узнает об изменах мужа, решает больше не игнорировать собственные желания и бросает вызов стереотипам. Лучше поздно, чем никогда и в свои сорок пять лет Надя, заручившись поддержкой племянницы Алены, кардинально перестраивает свою жизнь. Она доказывает, что у каждого есть право на индивидуальность и настоящую любовь."Любовь-морковь. Восстание машин"Футуристическое продолжение истории семьи Голубевых. Увлеченность сына-подростка гаджетами становится настоящей проблемой для родителей Андрея и Марины. Ссоры между ними не прекращаются, пока однажды утром родители не просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана и Марьи. Чтобы жить как прежде, героям предстоит преодолеть разногласия и заставить андроиды вернуть свои тела."О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"Субботним утром лучшие друзья — Лёша, Саша, Камиль и Слава встречаются в центре столицы, чтобы поговорить о личном и вечном, попытаться вместе разобраться в наболевших проблемах. Этот летний день они проводят за душевными разговорами о женщинах, дружбе, поворотах судьбы. Ведь они привыкли решать все вопросы вместе, веселиться, делиться историями из прошлого и размышлять о будущем."Молодость"В юности Вася мечтал о лучшей жизни и в поисках счастливого и безбедного будущего переехал из деревни в город. Ему уже сорок лет, он развелся, оставил детей с бывшей женой и решил вернуться обратно в родное село. Молодость позади, старые друзья погружены в семейные дела, а неприкаянный гуляка пытается найти отдушину в беспечном прошлом.

https://ria.ru/20230630/komedii-1881513691.html

https://ria.ru/20230704/filmy-1882230048.html

https://ria.ru/20230629/trillery-1881292283.html

магадан

россия

мальдивы

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

магадан, россия, мальдивы, гоша куценко, андрей некрасов, елена яковлева, культура, новости культуры