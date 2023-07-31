https://ria.ru/20230731/arktika-1887236841.html
Штаты хотят открыть против России Северный фронт
Штаты хотят открыть против России Северный фронт - РИА Новости, 31.07.2023
Штаты хотят открыть против России Северный фронт
Глупо было бы надеяться, что, отыграв и бросив Украину, американские элиты перестанут давить на Россию. Объективно говоря, этот прессинг — их единственная... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:00
2023-07-31T08:00
2023-07-31T08:02
россия
йенс столтенберг
арктический совет
джон керри
украина
арктика
нато
грета тунберг
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582246891_0:223:3067:1948_1920x0_80_0_0_f573c5545a7cb757caa0906f9b5fa855.jpg
Глупо было бы надеяться, что, отыграв и бросив Украину, американские элиты перестанут давить на Россию. Объективно говоря, этот прессинг — их единственная надежда еще немного оттянуть свой конец. Следующая горячая точка, куда американцы планируют влезть с ногами, расположена в очень холодном регионе, — это Арктика, наше Приполярье.Уже строятся новые ледоколы, на регулярной основе проводятся в приполярной зоне учения НАТО, американские авианосцы бороздят северные моря. Норвегию, Швецию и Финляндию — северный фланг альянса — усиленно дрессируют для противостояния с Россией. "НАТО должна нарастить свое присутствие в Арктике", — говорит Йенс Столтенберг. Рупор американской военщины The Washington Post сообщил недавно, что Арктика становится зоной Большой игры — то есть стратегического противостояния англосаксов и России.Информационная кампания против нашей страны уже отыграна. Все прошедшее десятилетие ведущие спикеры — от Джона Керри до Греты Тунберг — обвиняли русских в таянии ледников на Северном полюсе, которое якобы приводило к пожарам в Калифорнии и плохой погоде в Англии (как будто там вообще бывает хорошая погода). Западное общественное мнение уже подготовлено к тому, что Россию из Приполярья надо вытеснять всеми средствами — вплоть до военных.Вишенкой на торте стало решение стран — членов Арктического совета приостановить свое в нем членство под предлогом того, что Россия начала СВО на Украине. Это парализовало единственный внеполитический совещательный орган, в рамках которого арктические державы могли худо-бедно договариваться между собой. На сегодня ситуация такова, что все страны — члены Совета, кроме России, являются членами НАТО. Так что как с ними разговаривать, вообще непонятно.Смешно обращаться к учебникам истории и пытаться доказывать нашим западным партнерам, что наше северное побережье и северные моря мы освоили еще столетия назад, когда таких "арктических держав", как США, Канада, Финляндия, еще и в природе не было. Они и так все это отлично знают. Им не дает покоя тот невероятный джекпот, который Россия срывает благодаря таянию приполярных ледников. Именно за него и развернется новый раунд Большой игры.Северный морской путь — это натуральное эльдорадо для нашей страны. Тут и невероятные возможности для транзита: за прошлый год здесь перевезли больше 34 миллионов тонн грузов, это в шесть раз больше, чем пиковые показатели эпохи СССР. Тут и строительство уникальных плавучих АЭС. Тут и гигантские залежи ресурсов на шельфе."Это что же, у России появится свой Суэцкий канал?" — возмущаются западные журналисты, публикуя карты Севморпути. Припомним, сколько войн велось из-за Суэцкого канала, белым господам покоя не давало, что он может уйти из их рук. Теперь та же заварушка ожидает и Севморпуть. Это классическая пиратская логика наших англосаксонских контрагентов: "Что наше, то наше, а что ваше, это мы еще посмотрим".Таким образом, первая цель Вашингтона — не допустить свободного развития России в ее Арктической зоне, не позволить осваивать ее богатства, затормозить наше развитие. Это один в один напоминает, кстати, и сегодняшнюю ситуацию в Донбассе. Там ведь тоже богатейшая земля, исторически принадлежащая России. Мировой уровень агропрома, порты, тяжелая индустрия, великолепный трудовой человеческий потенциал, — и все это американцы уничтожают в хлам, лишь бы не дать нам все это использовать.Но есть у Вашингтона и вторая цель — продолжать ослаблять своих европейских вассалов. На Украине для них все отнюдь не закончится. Если закроется украинский фронт, американцы мигом откроют фронт арктический. И новым членам НАТО не удастся отсидеться в тылу, отважно имитируя боевые действия в рамках учений альянса. Эти страны втянут в конфликт с Россией и разорят военными расходами.На северном фланге НАТО эту американскую стратегию отлично понимают. Только что норвежские эксперты разразились панической статьей в журнале Foreign Policy. Это ответ на публикацию The Washington Post насчет Большой игры в Арктике.Нет-нет, пишут авторы, что бы там ни говорили всякие кассандры, никакой Большой игры в регионе не будет, на северном фронте без перемен, и не надо толкать нас к обострению с Россией. У новых стран — членов НАТО давно сложились свои алгоритмы отношений с ядерным соседом, и они их менять не хотят.Насчет алгоритмов подмечено верно. Они всегда заключались в том, что Швеция и Финляндия сидели тихо и не рыпались. Это была самая разумная стратегия, обеспечившая этим странам десятилетия процветания и мирного неба над головой. Но сегодня Вашингтону категорически не нравится, когда кто-то смеет строить взаимовыгодные отношения с Россией. Поэтому, несмотря на призывы к миру отдельных норвежцев, финнов и разных прочих шведов, открытие северного фронта выглядит практически неизбежным.Ответом на это станет ускоренное развитие Россией своей северной военной инфраструктуры в дополнение к сохранившейся еще с советских времен. Базы, аэродромы, системы ПВО — все это будет оформлено в лучшем виде, на мировом уровне. Свое эльдорадо, этот богатейший приз, подаренный нам природой, мы будем защищать всеми средствами.По плану, принятому на период до 2035 года, будет спокойно и планомерно развиваться и Севморпуть. Особенно обидно для наших западных партнеров тут то, что они сами за последние несколько лет разогнали до небес цены на перевозки и логистику, а прибыль от этого теперь будет получать Россия. Арктика станет источником нашего могущества и богатства, обеспечит развитие наших самых неуютных когда-то земель.Тем временем американцы могут продолжать гоняться за двумя зайцами — как бы половчее убить Европу о Россию, а Россию об Европу. Исход этих метаний очевиден.
https://ria.ru/20230729/voyna-1886994227.html
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html
https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1885849380.html
https://ria.ru/20230722/istoriya-1885608873.html
https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html
https://ria.ru/20230727/stroyka-1886481246.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
россия, йенс столтенберг, арктический совет, джон керри, украина, арктика, нато, грета тунберг, аналитика
Россия, Йенс Столтенберг, Арктический совет, Джон Керри, Украина, Арктика, НАТО, Грета Тунберг, Аналитика
Глупо было бы надеяться, что, отыграв и бросив Украину, американские элиты перестанут давить на Россию. Объективно говоря, этот прессинг — их единственная надежда еще немного оттянуть свой конец. Следующая горячая точка, куда американцы планируют влезть с ногами, расположена в очень холодном регионе, — это Арктика, наше Приполярье.
Уже строятся новые ледоколы, на регулярной основе проводятся в приполярной зоне учения НАТО
, американские авианосцы бороздят северные моря. Норвегию
, Швецию
и Финляндию
— северный фланг альянса — усиленно дрессируют для противостояния с Россией. "НАТО должна нарастить свое присутствие в Арктике", — говорит Йенс Столтенберг
. Рупор американской военщины The Washington Post сообщил
недавно, что Арктика становится зоной Большой игры — то есть стратегического противостояния англосаксов и России.
Новый "прекрасный" мир: России предстоит воевать постоянно
Информационная кампания против нашей страны уже отыграна. Все прошедшее десятилетие ведущие спикеры — от Джона Керри
до Греты Тунберг
— обвиняли русских в таянии ледников на Северном полюсе
, которое якобы приводило к пожарам в Калифорнии
и плохой погоде в Англии
(как будто там вообще бывает хорошая погода). Западное общественное мнение уже подготовлено к тому, что Россию из Приполярья надо вытеснять всеми средствами — вплоть до военных.
Вишенкой на торте стало решение стран — членов Арктического совета
приостановить свое в нем членство под предлогом того, что Россия начала СВО на Украине. Это парализовало единственный внеполитический совещательный орган, в рамках которого арктические державы могли худо-бедно договариваться между собой. На сегодня ситуация такова, что все страны — члены Совета, кроме России, являются членами НАТО. Так что как с ними разговаривать, вообще непонятно.
Смешно обращаться к учебникам истории и пытаться доказывать нашим западным партнерам, что наше северное побережье и северные моря мы освоили еще столетия назад, когда таких "арктических держав", как США
, Канада
, Финляндия, еще и в природе не было. Они и так все это отлично знают. Им не дает покоя тот невероятный джекпот, который Россия срывает благодаря таянию приполярных ледников. Именно за него и развернется новый раунд Большой игры.
Украина становится вторым Афганистаном Байдена
Северный морской путь — это натуральное эльдорадо для нашей страны. Тут и невероятные возможности для транзита: за прошлый год здесь перевезли больше 34 миллионов тонн грузов, это в шесть раз больше, чем пиковые показатели эпохи СССР
. Тут и строительство уникальных плавучих АЭС. Тут и гигантские залежи ресурсов на шельфе.
"Это что же, у России появится свой Суэцкий канал
?" — возмущаются западные журналисты, публикуя карты Севморпути. Припомним, сколько войн велось из-за Суэцкого канала, белым господам покоя не давало, что он может уйти из их рук. Теперь та же заварушка ожидает и Севморпуть. Это классическая пиратская логика наших англосаксонских контрагентов: "Что наше, то наше, а что ваше, это мы еще посмотрим".
Таким образом, первая цель Вашингтона
— не допустить свободного развития России в ее Арктической зоне, не позволить осваивать ее богатства, затормозить наше развитие. Это один в один напоминает, кстати, и сегодняшнюю ситуацию в Донбассе
. Там ведь тоже богатейшая земля, исторически принадлежащая России. Мировой уровень агропрома, порты, тяжелая индустрия, великолепный трудовой человеческий потенциал, — и все это американцы уничтожают в хлам, лишь бы не дать нам все это использовать.
Время для США истекает: у Вашингтона осталось "несколько месяцев"
Но есть у Вашингтона и вторая цель — продолжать ослаблять своих европейских вассалов. На Украине для них все отнюдь не закончится. Если закроется украинский фронт, американцы мигом откроют фронт арктический. И новым членам НАТО не удастся отсидеться в тылу, отважно имитируя боевые действия в рамках учений альянса. Эти страны втянут в конфликт с Россией и разорят военными расходами.
На северном фланге НАТО эту американскую стратегию отлично понимают. Только что норвежские эксперты разразились панической статьей
в журнале Foreign Policy. Это ответ на публикацию The Washington Post насчет Большой игры в Арктике.
Нет-нет, пишут авторы, что бы там ни говорили всякие кассандры, никакой Большой игры в регионе не будет, на северном фронте без перемен, и не надо толкать нас к обострению с Россией. У новых стран — членов НАТО давно сложились свои алгоритмы отношений с ядерным соседом, и они их менять не хотят.
История по-американски: обманули немцев, обманем и русских
Насчет алгоритмов подмечено верно. Они всегда заключались в том, что Швеция и Финляндия сидели тихо и не рыпались. Это была самая разумная стратегия, обеспечившая этим странам десятилетия процветания и мирного неба над головой. Но сегодня Вашингтону категорически не нравится, когда кто-то смеет строить взаимовыгодные отношения с Россией. Поэтому, несмотря на призывы к миру отдельных норвежцев, финнов и разных прочих шведов, открытие северного фронта выглядит практически неизбежным.
Ответом на это станет ускоренное развитие Россией своей северной военной инфраструктуры в дополнение к сохранившейся еще с советских времен. Базы, аэродромы, системы ПВО — все это будет оформлено в лучшем виде, на мировом уровне. Свое эльдорадо, этот богатейший приз, подаренный нам природой, мы будем защищать всеми средствами.
Этот неонацизм кого надо неонацизм: в Европе поют оды Бандере и "Азову"*
По плану, принятому на период до 2035 года, будет спокойно и планомерно развиваться и Севморпуть. Особенно обидно для наших западных партнеров тут то, что они сами за последние несколько лет разогнали до небес цены на перевозки и логистику, а прибыль от этого теперь будет получать Россия. Арктика станет источником нашего могущества и богатства, обеспечит развитие наших самых неуютных когда-то земель.
Тем временем американцы могут продолжать гоняться за двумя зайцами — как бы половчее убить Европу
о Россию, а Россию об Европу. Исход этих метаний очевиден.
Россия ведет главную стройку в современной истории