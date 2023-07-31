https://ria.ru/20230731/arktika-1887236841.html

Штаты хотят открыть против России Северный фронт

Штаты хотят открыть против России Северный фронт - РИА Новости, 31.07.2023

Штаты хотят открыть против России Северный фронт

Глупо было бы надеяться, что, отыграв и бросив Украину, американские элиты перестанут давить на Россию. Объективно говоря, этот прессинг — их единственная... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:00

2023-07-31T08:00

2023-07-31T08:02

россия

йенс столтенберг

арктический совет

джон керри

украина

арктика

нато

грета тунберг

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Глупо было бы надеяться, что, отыграв и бросив Украину, американские элиты перестанут давить на Россию. Объективно говоря, этот прессинг — их единственная надежда еще немного оттянуть свой конец. Следующая горячая точка, куда американцы планируют влезть с ногами, расположена в очень холодном регионе, — это Арктика, наше Приполярье.Уже строятся новые ледоколы, на регулярной основе проводятся в приполярной зоне учения НАТО, американские авианосцы бороздят северные моря. Норвегию, Швецию и Финляндию — северный фланг альянса — усиленно дрессируют для противостояния с Россией. "НАТО должна нарастить свое присутствие в Арктике", — говорит Йенс Столтенберг. Рупор американской военщины The Washington Post сообщил недавно, что Арктика становится зоной Большой игры — то есть стратегического противостояния англосаксов и России.Информационная кампания против нашей страны уже отыграна. Все прошедшее десятилетие ведущие спикеры — от Джона Керри до Греты Тунберг — обвиняли русских в таянии ледников на Северном полюсе, которое якобы приводило к пожарам в Калифорнии и плохой погоде в Англии (как будто там вообще бывает хорошая погода). Западное общественное мнение уже подготовлено к тому, что Россию из Приполярья надо вытеснять всеми средствами — вплоть до военных.Вишенкой на торте стало решение стран — членов Арктического совета приостановить свое в нем членство под предлогом того, что Россия начала СВО на Украине. Это парализовало единственный внеполитический совещательный орган, в рамках которого арктические державы могли худо-бедно договариваться между собой. На сегодня ситуация такова, что все страны — члены Совета, кроме России, являются членами НАТО. Так что как с ними разговаривать, вообще непонятно.Смешно обращаться к учебникам истории и пытаться доказывать нашим западным партнерам, что наше северное побережье и северные моря мы освоили еще столетия назад, когда таких "арктических держав", как США, Канада, Финляндия, еще и в природе не было. Они и так все это отлично знают. Им не дает покоя тот невероятный джекпот, который Россия срывает благодаря таянию приполярных ледников. Именно за него и развернется новый раунд Большой игры.Северный морской путь — это натуральное эльдорадо для нашей страны. Тут и невероятные возможности для транзита: за прошлый год здесь перевезли больше 34 миллионов тонн грузов, это в шесть раз больше, чем пиковые показатели эпохи СССР. Тут и строительство уникальных плавучих АЭС. Тут и гигантские залежи ресурсов на шельфе."Это что же, у России появится свой Суэцкий канал?" — возмущаются западные журналисты, публикуя карты Севморпути. Припомним, сколько войн велось из-за Суэцкого канала, белым господам покоя не давало, что он может уйти из их рук. Теперь та же заварушка ожидает и Севморпуть. Это классическая пиратская логика наших англосаксонских контрагентов: "Что наше, то наше, а что ваше, это мы еще посмотрим".Таким образом, первая цель Вашингтона — не допустить свободного развития России в ее Арктической зоне, не позволить осваивать ее богатства, затормозить наше развитие. Это один в один напоминает, кстати, и сегодняшнюю ситуацию в Донбассе. Там ведь тоже богатейшая земля, исторически принадлежащая России. Мировой уровень агропрома, порты, тяжелая индустрия, великолепный трудовой человеческий потенциал, — и все это американцы уничтожают в хлам, лишь бы не дать нам все это использовать.Но есть у Вашингтона и вторая цель — продолжать ослаблять своих европейских вассалов. На Украине для них все отнюдь не закончится. Если закроется украинский фронт, американцы мигом откроют фронт арктический. И новым членам НАТО не удастся отсидеться в тылу, отважно имитируя боевые действия в рамках учений альянса. Эти страны втянут в конфликт с Россией и разорят военными расходами.На северном фланге НАТО эту американскую стратегию отлично понимают. Только что норвежские эксперты разразились панической статьей в журнале Foreign Policy. Это ответ на публикацию The Washington Post насчет Большой игры в Арктике.Нет-нет, пишут авторы, что бы там ни говорили всякие кассандры, никакой Большой игры в регионе не будет, на северном фронте без перемен, и не надо толкать нас к обострению с Россией. У новых стран — членов НАТО давно сложились свои алгоритмы отношений с ядерным соседом, и они их менять не хотят.Насчет алгоритмов подмечено верно. Они всегда заключались в том, что Швеция и Финляндия сидели тихо и не рыпались. Это была самая разумная стратегия, обеспечившая этим странам десятилетия процветания и мирного неба над головой. Но сегодня Вашингтону категорически не нравится, когда кто-то смеет строить взаимовыгодные отношения с Россией. Поэтому, несмотря на призывы к миру отдельных норвежцев, финнов и разных прочих шведов, открытие северного фронта выглядит практически неизбежным.Ответом на это станет ускоренное развитие Россией своей северной военной инфраструктуры в дополнение к сохранившейся еще с советских времен. Базы, аэродромы, системы ПВО — все это будет оформлено в лучшем виде, на мировом уровне. Свое эльдорадо, этот богатейший приз, подаренный нам природой, мы будем защищать всеми средствами.По плану, принятому на период до 2035 года, будет спокойно и планомерно развиваться и Севморпуть. Особенно обидно для наших западных партнеров тут то, что они сами за последние несколько лет разогнали до небес цены на перевозки и логистику, а прибыль от этого теперь будет получать Россия. Арктика станет источником нашего могущества и богатства, обеспечит развитие наших самых неуютных когда-то земель.Тем временем американцы могут продолжать гоняться за двумя зайцами — как бы половчее убить Европу о Россию, а Россию об Европу. Исход этих метаний очевиден.

https://ria.ru/20230729/voyna-1886994227.html

https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html

https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1885849380.html

https://ria.ru/20230722/istoriya-1885608873.html

https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html

https://ria.ru/20230727/stroyka-1886481246.html

россия

украина

арктика

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россия, йенс столтенберг, арктический совет, джон керри, украина, арктика, нато, грета тунберг, аналитика