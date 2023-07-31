https://ria.ru/20230731/apple-1887356198.html
Источник: Минтранс запретил использовать продукцию Apple в служебных целях
Источник: Минтранс запретил использовать продукцию Apple в служебных целях - РИА Новости, 31.07.2023
Источник: Минтранс запретил использовать продукцию Apple в служебных целях
Минтранс России ввел запрет на использование техники Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд, сообщили РИА Новости три источника в министерстве. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:02
2023-07-31T14:02
2023-07-31T14:29
россия
apple
технологии
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минтранс России ввел запрет на использование техники Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд, сообщили РИА Новости три источника в министерстве."Минтранс потребовал от сотрудников перейти с "айфонов" на другие смартфоны. Процесс касается только разговоров и переписок по рабочим вопросам", - сказал один из источников. "Для служебного пользования технику Apple использовать запрещено", - сообщил другой источник.Один из источников добавил, что в настоящее время процесс перехода с iPhone на гаджеты других производителей продолжается.В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, стало известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. Минцифры России также планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. ЦИК России сообщила РИА Новости, что ведомство планирует запретить сотрудникам использовать в служебных целях iPhone и iPad, при этом такая рекомендация уже действует с мая 2023 года.Помимо этого, iPhone запретили использовать сотрудникам таможенных органов.
https://ria.ru/20230721/zapret-1885477584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, apple, технологии, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Apple, Технологии, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Источник: Минтранс запретил использовать продукцию Apple в служебных целях
Минтранс запретил использовать продукцию Apple, включая айфоны, в служебных целях
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минтранс России ввел запрет на использование техники Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд, сообщили РИА Новости три источника в министерстве.
"Минтранс потребовал от сотрудников перейти с "айфонов" на другие смартфоны. Процесс касается только разговоров и переписок по рабочим вопросам", - сказал один из источников. "Для служебного пользования технику Apple использовать запрещено", - сообщил другой источник.
Один из источников добавил, что в настоящее время процесс перехода с iPhone на гаджеты других производителей продолжается.
В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, стало известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. Минцифры России также планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. ЦИК России сообщила РИА Новости, что ведомство планирует запретить сотрудникам использовать в служебных целях iPhone и iPad, при этом такая рекомендация уже действует с мая 2023 года.
Помимо этого, iPhone запретили использовать сотрудникам таможенных органов.
Таможенникам запретили использовать технику Apple в служебных целях