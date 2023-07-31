https://ria.ru/20230731/alimenty-1887374076.html
Путин подписал закон о праве отцов на алименты
Путин подписал закон о праве отцов на алименты - РИА Новости, 31.07.2023
Путин подписал закон о праве отцов на алименты
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве отцов, фактически осуществляющих уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:06
2023-07-31T15:06
2023-07-31T15:22
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве отцов, фактически осуществляющих уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, требовать предоставления алиментов в судебном порядке от матери (бывшей супруги), обладающей необходимыми для этого средствами.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее супруги были обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имела в том числе жена (бывшая жена) в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка.Так, если прежде указанным правом обладала только жена (бывшая жена) - без уточнения, осуществляет ли она фактически уход за общим ребенком - то, согласно закону, таким правом сможет воспользоваться как жена (бывшая жена), так и муж (бывший муж), если она (он) фактически осуществляет уход за общим ребенком.Кроме того, федеральным законом вносятся изменения в положения о праве требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга (бывшего супруга): бывшей жены в период беременности - уточняется, что она имеет такое право только в случае наступления беременности в период брака; нуждающегося супруга (бывшего супруга), осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы, - уточняется, что такой супруг (бывший супруг) имеет соответствующее право только в случае фактического осуществления ухода.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20230515/alimenty-1871857875.html
https://ria.ru/20230731/ottsy-1887284515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о праве отцов на алименты
Путин подписал закон о праве отцов на алименты при их фактическом уходе за ребенком
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
о праве отцов, фактически осуществляющих уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, требовать предоставления алиментов в судебном порядке от матери (бывшей супруги), обладающей необходимыми для этого средствами.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее супруги были обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имела в том числе жена (бывшая жена) в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка.
Так, если прежде указанным правом обладала только жена (бывшая жена) - без уточнения, осуществляет ли она фактически уход за общим ребенком - то, согласно закону, таким правом сможет воспользоваться как жена (бывшая жена), так и муж (бывший муж), если она (он) фактически осуществляет уход за общим ребенком.
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Кроме того, федеральным законом вносятся изменения в положения о праве требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга (бывшего супруга): бывшей жены в период беременности - уточняется, что она имеет такое право только в случае наступления беременности в период брака; нуждающегося супруга (бывшего супруга), осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы, - уточняется, что такой супруг (бывший супруг) имеет соответствующее право только в случае фактического осуществления ухода.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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