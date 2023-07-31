https://ria.ru/20230731/alimenty-1887374076.html

Путин подписал закон о праве отцов на алименты

Путин подписал закон о праве отцов на алименты - РИА Новости, 31.07.2023

Путин подписал закон о праве отцов на алименты

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве отцов, фактически осуществляющих уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:06

2023-07-31T15:06

2023-07-31T15:22

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве отцов, фактически осуществляющих уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, требовать предоставления алиментов в судебном порядке от матери (бывшей супруги), обладающей необходимыми для этого средствами.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее супруги были обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имела в том числе жена (бывшая жена) в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка.Так, если прежде указанным правом обладала только жена (бывшая жена) - без уточнения, осуществляет ли она фактически уход за общим ребенком - то, согласно закону, таким правом сможет воспользоваться как жена (бывшая жена), так и муж (бывший муж), если она (он) фактически осуществляет уход за общим ребенком.Кроме того, федеральным законом вносятся изменения в положения о праве требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга (бывшего супруга): бывшей жены в период беременности - уточняется, что она имеет такое право только в случае наступления беременности в период брака; нуждающегося супруга (бывшего супруга), осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы, - уточняется, что такой супруг (бывший супруг) имеет соответствующее право только в случае фактического осуществления ухода.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20230515/alimenty-1871857875.html

https://ria.ru/20230731/ottsy-1887284515.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин