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Песков рассказал о заявлении по Украине на саммите Россия — Африка - РИА Новости, 31.07.2023
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12:53 31.07.2023 (обновлено: 13:41 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/afrika-1887336850.html
Песков рассказал о заявлении по Украине на саммите Россия — Африка
Песков рассказал о заявлении по Украине на саммите Россия — Африка - РИА Новости, 31.07.2023
Песков рассказал о заявлении по Украине на саммите Россия — Африка
Россия подготовила свой проект по итогам обсуждения ситуации на Украине на саммите "Россия - Африка" и передала его делегации ЮАР, поскольку организаторов... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:53
2023-07-31T13:41
украина
россия
юар
сирил рамафоса
дмитрий песков
форум "россия — африка"
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия подготовила свой проект по итогам обсуждения ситуации на Украине на саммите "Россия - Африка" и передала его делегации ЮАР, поскольку организаторов инициативы был президент ЮАР Сирил Рамафоса, как только текст будет согласован, южноафриканская сторона его опубликует, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в ходе саммита "Россия - Африка" на встрече Путина с лидерами африканских стран состоялась дискуссия о ситуации на Украине. Позже Песков сообщил журналистам, что по итогам встречи готовится краткое совместное заявление, которое выпустят после согласования. "Действительно, было понимание, что какие-то, скажем там, основные параметры состоявшейся дискуссии закреплены в совместном заявлении в письменном, это не подписной документ. И поскольку организатором этой инциативы является господин Рамафоса, российская сторона подготовила свой проект такого заявления, который был передан юаровской делегации до их отъезда из Санкт-Петербурга, как только будет совместное понимание и текст согласован то юаровская сторона его опубликует", - ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли опубликовано заявление по Украине после саммита "Россия - Африка". Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка проходил" 27-28 июля. По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.
https://ria.ru/20230731/peregovory-1887334113.html
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украина, россия, юар, сирил рамафоса, дмитрий песков, форум "россия — африка", в мире
Украина, Россия, ЮАР, Сирил Рамафоса, Дмитрий Песков, Форум "Россия — Африка", В мире
Песков рассказал о заявлении по Украине на саммите Россия — Африка

Песков: Россия передала ЮАР проект заявления по Украине на саммите в Петербурге

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка". Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия подготовила свой проект по итогам обсуждения ситуации на Украине на саммите "Россия - Африка" и передала его делегации ЮАР, поскольку организаторов инициативы был президент ЮАР Сирил Рамафоса, как только текст будет согласован, южноафриканская сторона его опубликует, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в ходе саммита "Россия - Африка" на встрече Путина с лидерами африканских стран состоялась дискуссия о ситуации на Украине. Позже Песков сообщил журналистам, что по итогам встречи готовится краткое совместное заявление, которое выпустят после согласования.
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"Действительно, было понимание, что какие-то, скажем там, основные параметры состоявшейся дискуссии закреплены в совместном заявлении в письменном, это не подписной документ. И поскольку организатором этой инциативы является господин Рамафоса, российская сторона подготовила свой проект такого заявления, который был передан юаровской делегации до их отъезда из Санкт-Петербурга, как только будет совместное понимание и текст согласован то юаровская сторона его опубликует", - ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли опубликовано заявление по Украине после саммита "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка проходил" 27-28 июля. По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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УкраинаРоссияЮАРСирил РамафосаДмитрий ПесковФорум "Россия — Африка"В мире
 
 
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