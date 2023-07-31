https://ria.ru/20230731/afrika-1887336850.html

Песков рассказал о заявлении по Украине на саммите Россия — Африка

Песков рассказал о заявлении по Украине на саммите Россия — Африка - РИА Новости, 31.07.2023

Песков рассказал о заявлении по Украине на саммите Россия — Африка

Россия подготовила свой проект по итогам обсуждения ситуации на Украине на саммите "Россия - Африка" и передала его делегации ЮАР, поскольку организаторов... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:53

2023-07-31T12:53

2023-07-31T13:41

украина

россия

юар

сирил рамафоса

дмитрий песков

форум "россия — африка"

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия подготовила свой проект по итогам обсуждения ситуации на Украине на саммите "Россия - Африка" и передала его делегации ЮАР, поскольку организаторов инициативы был президент ЮАР Сирил Рамафоса, как только текст будет согласован, южноафриканская сторона его опубликует, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в ходе саммита "Россия - Африка" на встрече Путина с лидерами африканских стран состоялась дискуссия о ситуации на Украине. Позже Песков сообщил журналистам, что по итогам встречи готовится краткое совместное заявление, которое выпустят после согласования. "Действительно, было понимание, что какие-то, скажем там, основные параметры состоявшейся дискуссии закреплены в совместном заявлении в письменном, это не подписной документ. И поскольку организатором этой инциативы является господин Рамафоса, российская сторона подготовила свой проект такого заявления, который был передан юаровской делегации до их отъезда из Санкт-Петербурга, как только будет совместное понимание и текст согласован то юаровская сторона его опубликует", - ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли опубликовано заявление по Украине после саммита "Россия - Африка". Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка проходил" 27-28 июля. По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.

https://ria.ru/20230731/peregovory-1887334113.html

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887332573.html

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юар

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Дарья Буймова

украина, россия, юар, сирил рамафоса, дмитрий песков, форум "россия — африка", в мире