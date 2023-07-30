https://ria.ru/20230730/vmf-1887210945.html

Замглавы Минобороны открыл в Петербурге барельеф в День ВМФ России

Замглавы Минобороны открыл в Петербурге барельеф в День ВМФ России - РИА Новости, 30.07.2023

Замглавы Минобороны открыл в Петербурге барельеф в День ВМФ России

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков открыл в День Военно-морского флота России в Адмиралтействе (Санкт-Петербург) барельеф, посвященный... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T15:44

2023-07-30T15:44

2023-07-30T17:50

космос - риа наука

россия

николай панков

день военно-морского флота рф

федор ушаков

корфу

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков открыл в День Военно-морского флота России в Адмиралтействе (Санкт-Петербург) барельеф, посвященный легендарному штурму французской крепости на острове Корфу (Ионическое море) моряками Средиземноморской эскадры вице-адмирала Федора Ушакова в 1799 году, об этом сообщили в Минобороны России. Как отметил замглавы военного ведомства, в результате взятия острова страна приобрела мощный опорный пункт в Средиземном море, пошатнула авторитет Франции и укрепила свои позиции среди европейских монархий. "Уверен, что барельеф станет не только украшением здания главного Адмиралтейства, но и будет служить напоминанием о легендарной странице истории отечественного флота, о доблестных героях-моряках, которые самоотверженно отстаивали статус России как великой морской державы", - сказал Панков на церемонии открытия барельефа. Замминистра обороны РФ поздравил всех присутствующих на торжественной церемонии с Днем ВМФ, а также выразил благодарность военным художникам студии имени М. Б. Грекова, принимавшим участие в создании барельефа. Автором барельефа является скульптор Алексей Игнатов. Малые скульптурные формы в честь исторических событий ВМФ России традиционно открывают в день праздника с 2020 года. Тогда в Адмиралтействе состоялось открытие барельефа "Гангутское сражение". В последующие годы были открыты скульптурные произведения, посвященные Чесменскому и Синопскому сражениям. По данным оборонного ведомства, в дальнейшем планируется продолжить создание барельефов, посвященных знаковым событиям в истории российского флота.

https://ria.ru/20230730/putin-1887192128.html

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корфу

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космос - риа наука, россия, николай панков, день военно-морского флота рф, федор ушаков, корфу, санкт-петербург