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Замглавы Минобороны открыл в Петербурге барельеф в День ВМФ России - РИА Новости, 30.07.2023
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15:44 30.07.2023 (обновлено: 17:50 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/vmf-1887210945.html
Замглавы Минобороны открыл в Петербурге барельеф в День ВМФ России
Замглавы Минобороны открыл в Петербурге барельеф в День ВМФ России - РИА Новости, 30.07.2023
Замглавы Минобороны открыл в Петербурге барельеф в День ВМФ России
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков открыл в День Военно-морского флота России в Адмиралтействе (Санкт-Петербург) барельеф, посвященный... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T15:44
2023-07-30T17:50
космос - риа наука
россия
николай панков
день военно-морского флота рф
федор ушаков
корфу
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков открыл в День Военно-морского флота России в Адмиралтействе (Санкт-Петербург) барельеф, посвященный легендарному штурму французской крепости на острове Корфу (Ионическое море) моряками Средиземноморской эскадры вице-адмирала Федора Ушакова в 1799 году, об этом сообщили в Минобороны России. Как отметил замглавы военного ведомства, в результате взятия острова страна приобрела мощный опорный пункт в Средиземном море, пошатнула авторитет Франции и укрепила свои позиции среди европейских монархий. "Уверен, что барельеф станет не только украшением здания главного Адмиралтейства, но и будет служить напоминанием о легендарной странице истории отечественного флота, о доблестных героях-моряках, которые самоотверженно отстаивали статус России как великой морской державы", - сказал Панков на церемонии открытия барельефа. Замминистра обороны РФ поздравил всех присутствующих на торжественной церемонии с Днем ВМФ, а также выразил благодарность военным художникам студии имени М. Б. Грекова, принимавшим участие в создании барельефа. Автором барельефа является скульптор Алексей Игнатов. Малые скульптурные формы в честь исторических событий ВМФ России традиционно открывают в день праздника с 2020 года. Тогда в Адмиралтействе состоялось открытие барельефа "Гангутское сражение". В последующие годы были открыты скульптурные произведения, посвященные Чесменскому и Синопскому сражениям. По данным оборонного ведомства, в дальнейшем планируется продолжить создание барельефов, посвященных знаковым событиям в истории российского флота.
https://ria.ru/20230730/putin-1887192128.html
россия
корфу
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космос - риа наука, россия, николай панков, день военно-морского флота рф, федор ушаков, корфу, санкт-петербург
Космос - РИА Наука, Россия, Николай Панков, День Военно-морского флота РФ, Федор Ушаков, Корфу, Санкт-Петербург
Замглавы Минобороны открыл в Петербурге барельеф в День ВМФ России

Панков открыл в Петербурге барельеф в День Военно-морского флота России

© Минобороны РоссииОткрытие барельефа, посвященного победе российского флота у острова Корфу. Кадр видео
Открытие барельефа, посвященного победе российского флота у острова Корфу. Кадр видео
© Минобороны России
Открытие барельефа, посвященного победе российского флота у острова Корфу. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков открыл в День Военно-морского флота России в Адмиралтействе (Санкт-Петербург) барельеф, посвященный легендарному штурму французской крепости на острове Корфу (Ионическое море) моряками Средиземноморской эскадры вице-адмирала Федора Ушакова в 1799 году, об этом сообщили в Минобороны России.
Как отметил замглавы военного ведомства, в результате взятия острова страна приобрела мощный опорный пункт в Средиземном море, пошатнула авторитет Франции и укрепила свои позиции среди европейских монархий.
"Неприступная крепость": празднование Дня ВМФ в России
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

Катера специального назначения проекта 21980 Грачонок на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

Дирижер военного оркестра на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадт

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

 Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

© РИА Новости / Александр Казаков
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3 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

Малый ракетный корабль Советск на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

Участники исторической реконструкции на Десантном катере Алексей Баринов проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

Зрители на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

Малый ракетный корабль Углич проекта 21631 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

Моряки на торжественном параде, посвященном Дню Военно-морского флота, в Новороссийске

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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9 из 15
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

Корабли во время парада во Владивостоке, посвященном Дню Военно-морского флота в России

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

© РИА Новости / Стрингер
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10 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

Морские пехотинцы в показательных выступления на праздновании Дня Военно-морского флота в Балтийске

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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11 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

Малый противолодочный корабль 3 ранга МПК-107 принимает участие в параде, посвященном Дню военно-морского флота, в Балтийске

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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12 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля Кабардино-Балкария во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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13 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

Зрители на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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14 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

Моряк на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
15 из 15

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 15

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 15

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
3 из 15

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 15

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 15

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 15

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 15

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 15

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
10 из 15

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
11 из 15

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
12 из 15

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
13 из 15

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 15

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
15 из 15
«
"Уверен, что барельеф станет не только украшением здания главного Адмиралтейства, но и будет служить напоминанием о легендарной странице истории отечественного флота, о доблестных героях-моряках, которые самоотверженно отстаивали статус России как великой морской державы", - сказал Панков на церемонии открытия барельефа.
Замминистра обороны РФ поздравил всех присутствующих на торжественной церемонии с Днем ВМФ, а также выразил благодарность военным художникам студии имени М. Б. Грекова, принимавшим участие в создании барельефа. Автором барельефа является скульптор Алексей Игнатов.
Малые скульптурные формы в честь исторических событий ВМФ России традиционно открывают в день праздника с 2020 года. Тогда в Адмиралтействе состоялось открытие барельефа "Гангутское сражение". В последующие годы были открыты скульптурные произведения, посвященные Чесменскому и Синопскому сражениям. По данным оборонного ведомства, в дальнейшем планируется продолжить создание барельефов, посвященных знаковым событиям в истории российского флота.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ
Вчера, 13:15
 
Космос - РИА НаукаРоссияНиколай ПанковДень Военно-морского флота РФФедор УшаковКорфуСанкт-Петербург
 
 
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