https://ria.ru/20230730/vmf-1887154433.html
Матвиенко рассказала о роли ВМФ в условиях новых угроз
Матвиенко рассказала о роли ВМФ в условиях новых угроз - РИА Новости, 30.07.2023
Матвиенко рассказала о роли ВМФ в условиях новых угроз
Военно-морскому флоту России в условиях новых угроз принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны, говорится в поздравительной телеграмме... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T08:14
2023-07-30T08:14
2023-07-30T08:14
безопасность
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
сергей шойгу
вмф рф
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Военно-морскому флоту России в условиях новых угроз принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны, говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу в День ВМФ. "В условиях новых вызовов и угроз Военно-морскому флоту принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны, ее национальных интересов", - отметила законодатель. По словам спикера, в героической истории русского военного флота множество ратных подвигов, истинных примеров патриотизма. "Он стал важной составляющей сильного Российского государства, его оборонной мощи. Мужеством и отвагой нескольких поколений военных моряков, легендарными победами знаменитых флотоводцев завоевана слава России как великой морской державы", - говорится в телеграмме. Матвиенко отметила, что сегодня мы чествуем всех, кто служит в надводных и подводных силах, в морской авиации и береговых войсках. Особые слова признательности ветеранам за их стойкость, патриотизм, преданность присяге и воинскому братству. "Благодаря их свершениям Андреевский флаг гордо реет на просторах Мирового океана", - подчеркнула она. Спикер выразила уверенность, что нынешнее поколение военных моряков будет бережно хранить и приумножать свои замечательные традиции, надежно защищать государственный суверенитет, верно служить Отечеству.
https://ria.ru/20230730/vmf-1887139264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сергей шойгу, вмф рф
Безопасность, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Сергей Шойгу, ВМФ РФ
Матвиенко рассказала о роли ВМФ в условиях новых угроз
Спикер Совфеда Матвиенко: ВМФ принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Военно-морскому флоту России в условиях новых угроз принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны, говорится в поздравительной телеграмме
спикера Совфеда Валентины Матвиенко на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу в День ВМФ.
"В условиях новых вызовов и угроз Военно-морскому флоту принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны, ее национальных интересов", - отметила законодатель.
Шойгу отметил ключевую роль ВМФ в обеспечении суверенитета и свободы России
По словам спикера, в героической истории русского военного флота множество ратных подвигов, истинных примеров патриотизма. "Он стал важной составляющей сильного Российского государства, его оборонной мощи. Мужеством и отвагой нескольких поколений военных моряков, легендарными победами знаменитых флотоводцев завоевана слава России как великой морской державы", - говорится в телеграмме.
Матвиенко отметила, что сегодня мы чествуем всех, кто служит в надводных и подводных силах, в морской авиации и береговых войсках. Особые слова признательности ветеранам за их стойкость, патриотизм, преданность присяге и воинскому братству. "Благодаря их свершениям Андреевский флаг гордо реет на просторах Мирового океана", - подчеркнула она.
Спикер выразила уверенность, что нынешнее поколение военных моряков будет бережно хранить и приумножать свои замечательные традиции, надежно защищать государственный суверенитет, верно служить Отечеству.
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