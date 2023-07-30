https://ria.ru/20230730/vmf-1887154433.html

Матвиенко рассказала о роли ВМФ в условиях новых угроз

Матвиенко рассказала о роли ВМФ в условиях новых угроз - РИА Новости, 30.07.2023

Матвиенко рассказала о роли ВМФ в условиях новых угроз

Военно-морскому флоту России в условиях новых угроз принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны, говорится в поздравительной телеграмме... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T08:14

2023-07-30T08:14

2023-07-30T08:14

безопасность

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

сергей шойгу

вмф рф

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Военно-морскому флоту России в условиях новых угроз принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны, говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу в День ВМФ. "В условиях новых вызовов и угроз Военно-морскому флоту принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны, ее национальных интересов", - отметила законодатель. По словам спикера, в героической истории русского военного флота множество ратных подвигов, истинных примеров патриотизма. "Он стал важной составляющей сильного Российского государства, его оборонной мощи. Мужеством и отвагой нескольких поколений военных моряков, легендарными победами знаменитых флотоводцев завоевана слава России как великой морской державы", - говорится в телеграмме. Матвиенко отметила, что сегодня мы чествуем всех, кто служит в надводных и подводных силах, в морской авиации и береговых войсках. Особые слова признательности ветеранам за их стойкость, патриотизм, преданность присяге и воинскому братству. "Благодаря их свершениям Андреевский флаг гордо реет на просторах Мирового океана", - подчеркнула она. Спикер выразила уверенность, что нынешнее поколение военных моряков будет бережно хранить и приумножать свои замечательные традиции, надежно защищать государственный суверенитет, верно служить Отечеству.

https://ria.ru/20230730/vmf-1887139264.html

https://ria.ru/20230729/peterburg-1887040525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сергей шойгу, вмф рф