https://ria.ru/20230730/struktura-1887255799.html

Бывший американский посол в ЕС призвал создать аналог НАТО

Бывший американский посол в ЕС призвал создать аналог НАТО - РИА Новости, 30.07.2023

Бывший американский посол в ЕС призвал создать аналог НАТО

Бывший американский посол в Евросоюзе Стюарт Айзенштадт заявил в статье, опубликованной газетой Financial Times, что для решения современных проблем необходима... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T22:32

2023-07-30T22:32

2023-07-30T22:32

в мире

сша

китай

иран

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шарль мишель

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывший американский посол в Евросоюзе Стюарт Айзенштадт заявил в статье, опубликованной газетой Financial Times, что для решения современных проблем необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО. "Для решения проблем XXI века необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО. В настоящее время НАТО оказывает незаменимую услугу..., но альянс поглощает все внимание по обе стороны Атлантики в то время, когда мы сталкиваемся с проблемами, выходящими за рамки его мандата", - написал экс-посол.Как отмечает Айзенштадт, военная и экономическая безопасность, а также процветание взаимосвязаны, их необходимо координировать, а не держать в отдельных блоках. Среди современных проблем бывший дипломат называет усиление Китая, угрозу изменения климата, защиту цепочек поставок, искусственный интеллект, ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР и восстановление Украины. "Все это требует более тесного сотрудничества между США и ЕС, чем когда-либо прежде", - пишет Айзенштадт. Как отмечается, бывший посол предлагает создать трансатлантическую ассамблею по образцу североатлантической ассамблеи НАТО, а также учредить ежегодные саммиты ЕС-США. В апреле газета Politico со ссылкой на официальных лиц в ЕС сообщала, что встречу президента США Джо Байдена, главы Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен планируется провести в октябре. Прошлый официальный саммит ЕС-США проходил в июне 2021 года.

https://ria.ru/20221220/nato-1840106539.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

сша

китай

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, иран, джо байден, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, politico