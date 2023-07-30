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Бывший американский посол в ЕС призвал создать аналог НАТО - РИА Новости, 30.07.2023
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22:32 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/struktura-1887255799.html
Бывший американский посол в ЕС призвал создать аналог НАТО
Бывший американский посол в ЕС призвал создать аналог НАТО - РИА Новости, 30.07.2023
Бывший американский посол в ЕС призвал создать аналог НАТО
Бывший американский посол в Евросоюзе Стюарт Айзенштадт заявил в статье, опубликованной газетой Financial Times, что для решения современных проблем необходима... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T22:32
2023-07-30T22:32
в мире
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывший американский посол в Евросоюзе Стюарт Айзенштадт заявил в статье, опубликованной газетой Financial Times, что для решения современных проблем необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО. "Для решения проблем XXI века необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО. В настоящее время НАТО оказывает незаменимую услугу..., но альянс поглощает все внимание по обе стороны Атлантики в то время, когда мы сталкиваемся с проблемами, выходящими за рамки его мандата", - написал экс-посол.Как отмечает Айзенштадт, военная и экономическая безопасность, а также процветание взаимосвязаны, их необходимо координировать, а не держать в отдельных блоках. Среди современных проблем бывший дипломат называет усиление Китая, угрозу изменения климата, защиту цепочек поставок, искусственный интеллект, ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР и восстановление Украины. "Все это требует более тесного сотрудничества между США и ЕС, чем когда-либо прежде", - пишет Айзенштадт. Как отмечается, бывший посол предлагает создать трансатлантическую ассамблею по образцу североатлантической ассамблеи НАТО, а также учредить ежегодные саммиты ЕС-США. В апреле газета Politico со ссылкой на официальных лиц в ЕС сообщала, что встречу президента США Джо Байдена, главы Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен планируется провести в октябре. Прошлый официальный саммит ЕС-США проходил в июне 2021 года.
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в мире, сша, китай, иран, джо байден, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, politico
В мире, США, Китай, Иран, Джо Байден, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Politico
Бывший американский посол в ЕС призвал создать аналог НАТО

Экс-посол США в ЕС Айзенштадт: нужна новая атлантическая структура, сопоставимая с НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывший американский посол в Евросоюзе Стюарт Айзенштадт заявил в статье, опубликованной газетой Financial Times, что для решения современных проблем необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО.
«
"Для решения проблем XXI века необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО. В настоящее время НАТО оказывает незаменимую услугу..., но альянс поглощает все внимание по обе стороны Атлантики в то время, когда мы сталкиваемся с проблемами, выходящими за рамки его мандата", - написал экс-посол.
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Как отмечает Айзенштадт, военная и экономическая безопасность, а также процветание взаимосвязаны, их необходимо координировать, а не держать в отдельных блоках. Среди современных проблем бывший дипломат называет усиление Китая, угрозу изменения климата, защиту цепочек поставок, искусственный интеллект, ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР и восстановление Украины.
«
"Все это требует более тесного сотрудничества между США и ЕС, чем когда-либо прежде", - пишет Айзенштадт.
Как отмечается, бывший посол предлагает создать трансатлантическую ассамблею по образцу североатлантической ассамблеи НАТО, а также учредить ежегодные саммиты ЕС-США.
В апреле газета Politico со ссылкой на официальных лиц в ЕС сообщала, что встречу президента США Джо Байдена, главы Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен планируется провести в октябре. Прошлый официальный саммит ЕС-США проходил в июне 2021 года.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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