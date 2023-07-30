https://ria.ru/20230730/putin-1887173575.html
Путин прибыл на парад ВМФ России
Путин прибыл на парад ВМФ России - РИА Новости, 30.07.2023
Путин прибыл на парад ВМФ России
Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T11:01
2023-07-30T11:01
2023-07-30T12:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих. Глава государства в этом году пригласил на парад лидеров стран Африки, которые приехали в Петербург для участия в саммите. Завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и сирийском Тартусе. Вечером в ознаменование Дня военно-морского флота будет запущен салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
https://ria.ru/20230730/vmf-1887139264.html
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Путин прибыл на парад ВМФ
Путин прибыл на парад ВМФ
2023-07-30T11:01
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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санкт-петербург, африка, владивосток, владимир путин, форум "россия — африка", безопасность, вмф рф
Санкт-Петербург, Африка, Владивосток, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Безопасность, ВМФ РФ
Путин прибыл на парад ВМФ России
Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петропавловскую крепость