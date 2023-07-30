Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл на парад ВМФ России - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 30.07.2023 (обновлено: 12:29 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/putin-1887173575.html
Путин прибыл на парад ВМФ России
Путин прибыл на парад ВМФ России - РИА Новости, 30.07.2023
Путин прибыл на парад ВМФ России
Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T11:01
2023-07-30T12:29
санкт-петербург
африка
владивосток
владимир путин
форум "россия — африка"
безопасность
вмф рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887182655_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0c9b4359a59c846f01935dd2a29f2a5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих. Глава государства в этом году пригласил на парад лидеров стран Африки, которые приехали в Петербург для участия в саммите. Завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и сирийском Тартусе. Вечером в ознаменование Дня военно-морского флота будет запущен салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
https://ria.ru/20230730/vmf-1887139264.html
санкт-петербург
африка
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин прибыл на парад ВМФ
Путин прибыл на парад ВМФ
2023-07-30T11:01
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887182655_279:0:1719:1080_1920x0_80_0_0_e38f48dd7eb6fbeff7b3c5d02ddb01cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, африка, владивосток, владимир путин, форум "россия — африка", безопасность, вмф рф
Санкт-Петербург, Африка, Владивосток, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Безопасность, ВМФ РФ
Путин прибыл на парад ВМФ России

Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петропавловскую крепость

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих. Глава государства в этом году пригласил на парад лидеров стран Африки, которые приехали в Петербург для участия в саммите.
Завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и сирийском Тартусе. Вечером в ознаменование Дня военно-морского флота будет запущен салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Флаг ВМФ и корабли - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Шойгу отметил ключевую роль ВМФ в обеспечении суверенитета и свободы России
Вчера, 02:09
 
Санкт-ПетербургАфрикаВладивостокВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"БезопасностьВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала