https://ria.ru/20230730/putin-1887173575.html

Путин прибыл на парад ВМФ России

Путин прибыл на парад ВМФ России - РИА Новости, 30.07.2023

Путин прибыл на парад ВМФ России

Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T11:01

2023-07-30T11:01

2023-07-30T12:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих. Глава государства в этом году пригласил на парад лидеров стран Африки, которые приехали в Петербург для участия в саммите. Завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и сирийском Тартусе. Вечером в ознаменование Дня военно-морского флота будет запущен салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

https://ria.ru/20230730/vmf-1887139264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, африка, владивосток, владимир путин, форум "россия — африка", безопасность, вмф рф