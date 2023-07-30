https://ria.ru/20230730/parad-1887185558.html

В Петербурге прошел главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошел главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 30.07.2023

В Петербурге прошел главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ РФ состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:33

2023-07-30T12:33

2023-07-30T13:12

безопасность

санкт-петербург

кронштадт

нева (река)

алексей баринов

петр i

каспийская флотилия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ РФ состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "Сегодня в честь Дня Военно-морского флота Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Кронштадте на акватории Невы и Финского залива в седьмой раз состоялся главный военно-морской парад. В нем приняли участие 33 надводных корабля и катера, 4 подводные лодки Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также 8 парусных судов", - сообщили в ведомстве. Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих. На Неве были расставлены пять современных кораблей и шесть парусников: парусный линейный корабль "Полтава", МРК "Зеленый Дол" и "Буря", подлодки "Санкт-Петербург" и "Великие Луки", парусники "Лукулл", "Триумф", "Ольга", "Надежда" и "Россия". Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый". На Большом Кронштадтском рейде разместились подлодка "Дмитров", МРК "Мытищи", корвет "Бойкий", самое большое парусное судно в мире - барк "Седов" и парусник "Мир". "В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля ВМФ, погрануправления ФСБ и Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: противодиверсионные катера "Нахимовец", "П-468", "П-474", десантные катера "Алексей Баринов" с ботиком Петра I и "Иван Пасько", патрульные катера типа "Раптор" "Евгений Колесников" и "П-436", противодиверсионный катер "Юнармеец Дагестана", базовый тральщик Балтфлота "Павел Хенов", малые ракетные корабли "Углич" и "Советск", пограничный сторожевой катер "Соболь" ПУ ФСБ и два катера ГУ МЧС", - уточнили в Минобороны. В Финском заливе парадным строем прошли малые противолодочные корабли "Уренгой" и "Зеленодольск", МРК "Одинцово" и "Град", корветы "Стойкий" и "Сообразительный", БДК "Иван Грен", БПК "Североморск", учебный корабль "Смольный", сторожевой корабль "Сочи" и большая подлодка "Уфа". Также в этом году участников парада на рейде Кронштадта приветствовали экипажи парусных яхт. Сухопутная часть парада была представлена на Сенатской площади построением офицеров и курсантов Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия", расчетом морской пехоты объединенного учебного центра ВМФ, воспитанников Кронштадтского морского военного кадетского корпуса и Нахимовского военно-морского училища, а также отрядом юнг "Юнармии". Военно-морские парады состоялись также в главных базах Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также в Новороссийске на Черном море и в сирийском порту Тартусе на Средиземном море. Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

https://ria.ru/20230730/parad-1887161250.html

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Дарья Буймова

безопасность, санкт-петербург, кронштадт, нева (река), алексей баринов, петр i, каспийская флотилия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)