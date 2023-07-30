https://ria.ru/20230730/arest-1887147204.html

Ереван обратился в ЕСПЧ из-за ареста Азербайджаном жителя Карабаха

Ереван обратился в ЕСПЧ из-за ареста Азербайджаном жителя Карабаха - РИА Новости, 30.07.2023

Ереван обратился в ЕСПЧ из-за ареста Азербайджаном жителя Карабаха

Армянская сторона обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с задержанием азербайджанскими пограничниками в Лачинском коридоре жителя Карабаха,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T05:57

2023-07-30T05:57

2023-07-30T05:57

армения

азербайджан

европейский суд

баку

в мире

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ЕРЕВАН, 30 июл - РИА Новости. Армянская сторона обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с задержанием азербайджанскими пограничниками в Лачинском коридоре жителя Карабаха, сообщили в офисе представителя Армении по международным правовым вопросам. Ранее МИД Армении сообщил, что 68-летний пациент, которого в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста везли из Нагорного Карабаха на лечение в Армению, был задержан пограничной службой Азербайджана на КПП. В армянском внешнеполитическом ведомстве заявили, что задержание лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права и Международного комитета Красного Креста, является нарушением международного права и военным преступлением. "В связи с защитой прав Вагифа Хачатряна подано заявление в Европейский суд по правам человека с требованием о применении промежуточной меры в отношении Азербайджана", - говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса в соцсетях. Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230615/karabakh-1878221672.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230522/karabakh-1873395010.html

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азербайджан

баку

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армения, азербайджан, европейский суд, баку, в мире