Ереван обратился в ЕСПЧ из-за ареста Азербайджаном жителя Карабаха
Ереван обратился в ЕСПЧ из-за ареста Азербайджаном в Лачинском коридоре жителя Карабаха
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 июл - РИА Новости. Армянская сторона обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с задержанием азербайджанскими пограничниками в Лачинском коридоре жителя Карабаха, сообщили в офисе представителя Армении по международным правовым вопросам.
Ранее МИД Армении сообщил, что 68-летний пациент, которого в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста везли из Нагорного Карабаха на лечение в Армению, был задержан пограничной службой Азербайджана на КПП. В армянском внешнеполитическом ведомстве заявили, что задержание лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права и Международного комитета Красного Креста, является нарушением международного права и военным преступлением.
"В связи с защитой прав Вагифа Хачатряна подано заявление в Европейский суд по правам человека с требованием о применении промежуточной меры в отношении Азербайджана", - говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса в соцсетях.
Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.