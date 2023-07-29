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Глава ЮАР выразил благодарность за решение о безвозмездных поставках зерна - РИА Новости, 29.07.2023
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00:41 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/zerno-1887010077.html
Глава ЮАР выразил благодарность за решение о безвозмездных поставках зерна
Глава ЮАР выразил благодарность за решение о безвозмездных поставках зерна - РИА Новости, 29.07.2023
Глава ЮАР выразил благодарность за решение о безвозмездных поставках зерна
Африканские страны благодарны за предложение России о безвозмездных поставках зерна, но приехали в Санкт-Петербург не для того, чтобы просить об этом, заявил... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T00:41
2023-07-29T00:41
россия
африка
санкт-петербург
владимир путин
сирил рамафоса
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Африканские страны благодарны за предложение России о безвозмездных поставках зерна, но приехали в Санкт-Петербург не для того, чтобы просить об этом, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Вечером в пятницу в Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда стран Африки, посвященной конфликту на Украине. "Мы предлагали реализовать черноморскую зерновую инициативу и говорили о том, что хотели бы, чтобы Чёрное море было открыто для рынков. Но мы сюда пришли не для того, чтобы просить каких-то даров. Мы понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы отмечаем это, но это не наша основная цель", - сказал он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ будет готова уже в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Москва также обеспечит и бесплатную доставку этой продукции потребителю.
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россия, африка, санкт-петербург, владимир путин, сирил рамафоса, форум "россия — африка"
Россия, Африка, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Форум "Россия — Африка"
Глава ЮАР выразил благодарность за решение о безвозмездных поставках зерна

Рамафоса: Африка ценит предложение о бесплатных поставках зерна, но не просит даров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКомбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик в Джанкойском районе Крыма
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик в Джанкойском районе Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Африканские страны благодарны за предложение России о безвозмездных поставках зерна, но приехали в Санкт-Петербург не для того, чтобы просить об этом, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Вечером в пятницу в Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда стран Африки, посвященной конфликту на Украине.
"Мы предлагали реализовать черноморскую зерновую инициативу и говорили о том, что хотели бы, чтобы Чёрное море было открыто для рынков. Но мы сюда пришли не для того, чтобы просить каких-то даров. Мы понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы отмечаем это, но это не наша основная цель", - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ будет готова уже в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Москва также обеспечит и бесплатную доставку этой продукции потребителю.
Президент Коморских островов Азали Ассумани выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Вчера, 20:39
 
РоссияАфрикаСанкт-ПетербургВладимир ПутинСирил РамафосаФорум "Россия — Африка"
 
 
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