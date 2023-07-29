https://ria.ru/20230729/sluzhba-1887015145.html
Правительство изменило порядок формирования и направления повесток
Правительство изменило порядок формирования и направления повесток - РИА Новости, 29.07.2023
Правительство изменило порядок формирования и направления повесток
Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T02:44
2023-07-29T02:44
2023-07-29T02:44
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
военный призыв и студенческие отсрочки
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу, сообщила пресс-служба кабмина."Они (нововведения – ред.) предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета", - говорится в сообщении.Без личной явки гражданПостановка на воинский учет, снятие с него и внесение изменений в документы теперь могут осуществляться без личной явки в военный комиссариат с помощью внесения изменений в реестр сведений воинского учета.ФНС, МВД, Минцифры, Минздрав, Минспорт, Минсельхоз, ФСИН и Социальный фонд России обязали обеспечивать достоверность сведений о воинском учете россиян. Оператором Реестра определили Минобороны.Повестки в электронном видеПовестки о призыве на военную службу будут размещаться в электронном реестре воинского учета – в личных кабинетах россиян на этом ресурсе. При этом военнообязанные смогут вносить изменения в размещенные там сведения о себе через портал госуслуг или военкоматПовестки будут направляться по электронной почте, вручаться лично в бумажном виде или направляться по почте, о направлении повесток военнообязанные россияне будут оповещены через личный кабинет на портале госуслуг.Запрет на выезд за границуСовет Федерации в пятницу одобрил закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки. Запрет на выезд будет использоваться в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат.Решение о запрете выезда призывника будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.Документ также вносит изменения в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В соответствии с документом, выезд за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток. Сегодня гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещается выезд из России со дня, когда такая повестка считается врученной по действующему закону.Штрафы за неявкуОдновременно сенаторы одобрили закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке вместо 3 тысяч рублей, как сейчасЗа непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение граждан о вызове по повестке, будет предусматриваться штраф для должностных лиц от 40 до 50 тысяч руб., для юридических лиц - от 350 до 400 тысяч рублей.Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами государственных органов или организаций сведений, необходимых для ведения воинского учета повлечет штраф для должностных лиц в размере от 40 тыс до 50 тысяч руб.Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, повлечет наложение штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей).
https://ria.ru/20230715/prizyv-1884348006.html
https://ria.ru/20230728/prizyvniki-1886808430.html
https://ria.ru/20230725/mery-1886264892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), военный призыв и студенческие отсрочки, общество
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Военный призыв и студенческие отсрочки, Общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу, сообщила пресс-служба кабмина.
«
"Они (нововведения – ред.) предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета", - говорится в сообщении.
Постановка на воинский учет, снятие с него и внесение изменений в документы теперь могут осуществляться без личной явки в военный комиссариат с помощью внесения изменений в реестр сведений воинского учета.
ФНС
, МВД, Минцифры, Минздрав, Минспорт, Минсельхоз
, ФСИН
и Социальный фонд России
обязали обеспечивать достоверность сведений о воинском учете россиян. Оператором Реестра определили Минобороны.
В России завершился весенний призыв
Повестки в электронном виде
Повестки о призыве на военную службу будут размещаться в электронном реестре воинского учета – в личных кабинетах россиян на этом ресурсе. При этом военнообязанные смогут вносить изменения в размещенные там сведения о себе через портал госуслуг или военкомат
Повестки будут направляться по электронной почте, вручаться лично в бумажном виде или направляться по почте, о направлении повесток военнообязанные россияне будут оповещены через личный кабинет на портале госуслуг.
Запрет на выезд за границу
Совет Федерации
в пятницу одобрил закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки. Запрет на выезд будет использоваться в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат.
Решение о запрете выезда призывника будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.
Документ также вносит изменения в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В соответствии с документом, выезд за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток. Сегодня гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещается выезд из России со дня, когда такая повестка считается врученной по действующему закону.
Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет
Одновременно сенаторы одобрили закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке вместо 3 тысяч рублей, как сейчас
За непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение граждан о вызове по повестке, будет предусматриваться штраф для должностных лиц от 40 до 50 тысяч руб., для юридических лиц - от 350 до 400 тысяч рублей.
Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами государственных органов или организаций сведений, необходимых для ведения воинского учета повлечет штраф для должностных лиц в размере от 40 тыс до 50 тысяч руб.
Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, повлечет наложение штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей).
В Совфеде ограничительные меры для уклонистов назвали оправданными