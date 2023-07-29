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Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером - РИА Новости, 29.07.2023
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13:08 29.07.2023 (обновлено: 14:40 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/ramafosa-1887054297.html
Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером
Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером - РИА Новости, 29.07.2023
Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что ему приятно работать с таким трудолюбивым человеком как Президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:08
2023-07-29T14:40
юар
россия
санкт-петербург
сирил рамафоса
владимир путин
форум "россия — африка"
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что ему приятно работать с таким трудолюбивым человеком как Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что вчерашняя его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным закончилась довольно поздно. "Вы трудолюбивый человек, готовы работать с самого раннего утра. Мне очень приятно работать с таким партнером как вы, потому что я тоже трудолюбивый", – сказал Рамафоса в ходе встречи с Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия-24". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/ramafosa-1887009833.html
https://ria.ru/20230728/yuar-1886855661.html
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юар, россия, санкт-петербург, сирил рамафоса, владимир путин, форум "россия — африка", в мире
ЮАР, Россия, Санкт-Петербург, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире
Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером

Президент ЮАР Рамафоса заявил, что ему приятно работать с таким партнером как Путин

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что ему приятно работать с таким трудолюбивым человеком как Президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что вчерашняя его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным закончилась довольно поздно.
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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"Вы трудолюбивый человек, готовы работать с самого раннего утра. Мне очень приятно работать с таким партнером как вы, потому что я тоже трудолюбивый", – сказал Рамафоса в ходе встречи с Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия-24".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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ЮАРРоссияСанкт-ПетербургСирил РамафосаВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"В мире
 
 
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