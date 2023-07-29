https://ria.ru/20230729/ramafosa-1887054297.html
Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером
Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером - РИА Новости, 29.07.2023
Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что ему приятно работать с таким трудолюбивым человеком как Президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:08
2023-07-29T13:08
2023-07-29T14:40
юар
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сирил рамафоса
владимир путин
форум "россия — африка"
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что ему приятно работать с таким трудолюбивым человеком как Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что вчерашняя его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным закончилась довольно поздно. "Вы трудолюбивый человек, готовы работать с самого раннего утра. Мне очень приятно работать с таким партнером как вы, потому что я тоже трудолюбивый", – сказал Рамафоса в ходе встречи с Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия-24". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/ramafosa-1887009833.html
https://ria.ru/20230728/yuar-1886855661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, россия, санкт-петербург, сирил рамафоса, владимир путин, форум "россия — африка", в мире
ЮАР, Россия, Санкт-Петербург, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире
Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером
Президент ЮАР Рамафоса заявил, что ему приятно работать с таким партнером как Путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что ему приятно работать с таким трудолюбивым человеком как Президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что вчерашняя его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным закончилась довольно поздно.
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"Вы трудолюбивый человек, готовы работать с самого раннего утра. Мне очень приятно работать с таким партнером как вы, потому что я тоже трудолюбивый", – сказал Рамафоса в ходе встречи с Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия-24".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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