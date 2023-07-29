https://ria.ru/20230729/ramafosa-1887054297.html

Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером

Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером - РИА Новости, 29.07.2023

Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым партнером

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что ему приятно работать с таким трудолюбивым человеком как Президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T13:08

2023-07-29T13:08

2023-07-29T14:40

юар

россия

санкт-петербург

сирил рамафоса

владимир путин

форум "россия — африка"

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что ему приятно работать с таким трудолюбивым человеком как Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что вчерашняя его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным закончилась довольно поздно. "Вы трудолюбивый человек, готовы работать с самого раннего утра. Мне очень приятно работать с таким партнером как вы, потому что я тоже трудолюбивый", – сказал Рамафоса в ходе встречи с Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия-24". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230729/ramafosa-1887009833.html

https://ria.ru/20230728/yuar-1886855661.html

юар

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Дарья Буймова

юар, россия, санкт-петербург, сирил рамафоса, владимир путин, форум "россия — африка", в мире