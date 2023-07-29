https://ria.ru/20230729/putin-1887098438.html

Путин рассказал об откровенной дискуссии по Украине с африканскими лидерами

Путин рассказал об откровенной дискуссии по Украине с африканскими лидерами - РИА Новости, 29.07.2023

Путин рассказал об откровенной дискуссии по Украине с африканскими лидерами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что накануне со странами Африки состоялась откровенная и... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T18:52

2023-07-29T18:52

2023-07-29T18:52

украина

россия

республика конго

владимир путин

дени сассу-нгессо

оон

форум "россия — африка"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что накануне со странами Африки состоялась откровенная и полезная дискуссия по Украине. "Немногим более месяца назад здесь же, в Петербурге обсудили с лидерами и главами делегаций ряда африканских государств, в том числе, и с вашим представителем возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием, господин президент. На мой взгляд, состоялась очень откровенная полезная дискуссия", - сказал он. Путин отметил, что Россия и Республика Конго плодотворно взаимодействуют в ООН и на других международных площадках. "Конго поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе, информационной безопасности и так далее", - сказал президент России. Он также сказал, что будет рад видеть президента Республики Конго в воскресенье на главном Военно-Морском параде.

украина

россия

республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, республика конго, владимир путин, дени сассу-нгессо, оон, форум "россия — африка"