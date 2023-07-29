https://ria.ru/20230729/peterburg-1887058950.html
В Петербурге приступили к работе конные патрули полиции
В Петербурге приступили к работе конные патрули полиции - РИА Новости, 29.07.2023
В Петербурге приступили к работе конные патрули полиции
Конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра города, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:47
2023-07-29T13:47
2023-07-29T13:47
санкт-петербург
россия
ленинградская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153259/77/1532597747_0:63:3420:1987_1920x0_80_0_0_caa7ef8c6f18c44fbc2dfa8389c35ed4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра города, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "С 27 июля первые конные патрули заступили на охрану правопорядка. Два парных конных патруля можно увидеть на маршрутах "Миллионная улица – Александровский сад – Исаакиевский собор" и в районе Марсова поля", - говорится в сообщении. В начале июня на торжественном строевом смотре на Дворцовой площади было представлено новое полицейское подразделение - кавалерийский взвод Специального полка полиции, которое сразу приступило к охране общественного порядка в крупных лесопарковых зонах города и области. При этом начальник ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин пообещал, что в июле конные патрули появятся и в историческом центре Петербурга.
https://ria.ru/20230729/peterburg-1887040525.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153259/77/1532597747_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_d2c03f951a926b6b77275585afbb96bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, ленинградская область, безопасность
Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Безопасность
В Петербурге приступили к работе конные патрули полиции
Конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра города