https://ria.ru/20230729/peterburg-1887058950.html

В Петербурге приступили к работе конные патрули полиции

В Петербурге приступили к работе конные патрули полиции - РИА Новости, 29.07.2023

В Петербурге приступили к работе конные патрули полиции

Конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра города, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T13:47

2023-07-29T13:47

2023-07-29T13:47

санкт-петербург

россия

ленинградская область

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра города, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "С 27 июля первые конные патрули заступили на охрану правопорядка. Два парных конных патруля можно увидеть на маршрутах "Миллионная улица – Александровский сад – Исаакиевский собор" и в районе Марсова поля", - говорится в сообщении. В начале июня на торжественном строевом смотре на Дворцовой площади было представлено новое полицейское подразделение - кавалерийский взвод Специального полка полиции, которое сразу приступило к охране общественного порядка в крупных лесопарковых зонах города и области. При этом начальник ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин пообещал, что в июле конные патрули появятся и в историческом центре Петербурга.

https://ria.ru/20230729/peterburg-1887040525.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, россия, ленинградская область, безопасность