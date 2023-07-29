Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге приступили к работе конные патрули полиции - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/peterburg-1887058950.html
В Петербурге приступили к работе конные патрули полиции
В Петербурге приступили к работе конные патрули полиции - РИА Новости, 29.07.2023
В Петербурге приступили к работе конные патрули полиции
Конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра города, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:47
2023-07-29T13:47
санкт-петербург
россия
ленинградская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153259/77/1532597747_0:63:3420:1987_1920x0_80_0_0_caa7ef8c6f18c44fbc2dfa8389c35ed4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра города, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "С 27 июля первые конные патрули заступили на охрану правопорядка. Два парных конных патруля можно увидеть на маршрутах "Миллионная улица – Александровский сад – Исаакиевский собор" и в районе Марсова поля", - говорится в сообщении. В начале июня на торжественном строевом смотре на Дворцовой площади было представлено новое полицейское подразделение - кавалерийский взвод Специального полка полиции, которое сразу приступило к охране общественного порядка в крупных лесопарковых зонах города и области. При этом начальник ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин пообещал, что в июле конные патрули появятся и в историческом центре Петербурга.
https://ria.ru/20230729/peterburg-1887040525.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153259/77/1532597747_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_d2c03f951a926b6b77275585afbb96bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, ленинградская область, безопасность
Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Безопасность
В Петербурге приступили к работе конные патрули полиции

Конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра города

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра города, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"С 27 июля первые конные патрули заступили на охрану правопорядка. Два парных конных патруля можно увидеть на маршрутах "Миллионная улица – Александровский сад – Исаакиевский собор" и в районе Марсова поля", - говорится в сообщении.
В начале июня на торжественном строевом смотре на Дворцовой площади было представлено новое полицейское подразделение - кавалерийский взвод Специального полка полиции, которое сразу приступило к охране общественного порядка в крупных лесопарковых зонах города и области. При этом начальник ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин пообещал, что в июле конные патрули появятся и в историческом центре Петербурга.
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Петербурге в честь Дня ВМФ зажгут факелы Ростральных колонн
11:22
 
Санкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала