https://ria.ru/20230729/parad-1887072181.html

Путин обойдет на катере линии кораблей на Главном параде ВМФ

Путин обойдет на катере линии кораблей на Главном параде ВМФ - РИА Новости, 29.07.2023

Путин обойдет на катере линии кораблей на Главном параде ВМФ

Президент России Владимир Путин 30 июля на Главном военно-морском параде в Петербурге обойдет на катере парадные линии кораблей и поздравит личный состав с Днем РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:18

2023-07-29T15:18

2023-07-29T15:18

безопасность

санкт-петербург

финский залив

россия

дмитрий песков

владимир путин

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 июля на Главном военно-морском параде в Петербурге обойдет на катере парадные линии кораблей и поздравит личный состав с Днем ВМФ, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин завтра примет участие в Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге, ему составят компанию ряд африканских лидеров. "Глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы, и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении. Также сообщается, что завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и сирийском Тартусе. Вечером в ознаменование Дня военно-морского флота будет запущен салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

https://ria.ru/20230729/porazhenie-1887067750.html

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Варвара Скокшина

безопасность, санкт-петербург, финский залив, россия, дмитрий песков, владимир путин, форум "россия — африка"