https://ria.ru/20230729/parad-1887072181.html
Путин обойдет на катере линии кораблей на Главном параде ВМФ
Путин обойдет на катере линии кораблей на Главном параде ВМФ - РИА Новости, 29.07.2023
Путин обойдет на катере линии кораблей на Главном параде ВМФ
Президент России Владимир Путин 30 июля на Главном военно-морском параде в Петербурге обойдет на катере парадные линии кораблей и поздравит личный состав с Днем РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:18
2023-07-29T15:18
2023-07-29T15:18
безопасность
санкт-петербург
финский залив
россия
дмитрий песков
владимир путин
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 июля на Главном военно-морском параде в Петербурге обойдет на катере парадные линии кораблей и поздравит личный состав с Днем ВМФ, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин завтра примет участие в Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге, ему составят компанию ряд африканских лидеров. "Глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы, и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении. Также сообщается, что завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и сирийском Тартусе. Вечером в ознаменование Дня военно-морского флота будет запущен салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
https://ria.ru/20230729/porazhenie-1887067750.html
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безопасность, санкт-петербург, финский залив, россия, дмитрий песков, владимир путин, форум "россия — африка"
Безопасность, Санкт-Петербург, Финский залив, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин обойдет на катере линии кораблей на Главном параде ВМФ
Путин 30 июля обойдет на катере линии кораблей на Главном параде ВМФ в Петербурге