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Глава Буркина-Фасо предложил России построить АЭС в стране - РИА Новости, 29.07.2023
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15:05 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/aes-1887069925.html
Глава Буркина-Фасо предложил России построить АЭС в стране
Глава Буркина-Фасо предложил России построить АЭС в стране - РИА Новости, 29.07.2023
Глава Буркина-Фасо предложил России построить АЭС в стране
Буркина-Фасо заинтересована в строительстве Россией АЭС в своей стране, заявил глава переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:05
2023-07-29T15:05
в мире
россия
буркина-фасо
африка
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Буркина-Фасо заинтересована в строительстве Россией АЭС в своей стране, заявил глава переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре. "Нам необходима выработка энергии, это важный пункт нашей повестки. Если было бы возможно, мы бы хотели сделать небольшую атомную станцию в нашей стране. Мы занимаем стратегическую позицию, находясь в самом центре западного региона (Африки - ред.), и в целом в этом регионе наблюдается дефицит энергии, думаю, если Россия сможет укрепиться в этом регионе, то сможет генерировать энергию на весь этот регион", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент России Владимир Путин в субботу проводит заключительную серию встреч с лидерами стран Африки, которые приехали на саммит в Петербург, предусмотрены переговоры с лидерами ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали и Конго. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге, РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/razvitie-1887067096.html
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В мире, Россия, Буркина-Фасо, Африка, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Глава Буркина-Фасо предложил России построить АЭС в стране

Глава Буркина-Фасо Траоре: страна заинтересована в строительстве Россией АЭС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Буркина-Фасо заинтересована в строительстве Россией АЭС в своей стране, заявил глава переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре.
"Нам необходима выработка энергии, это важный пункт нашей повестки. Если было бы возможно, мы бы хотели сделать небольшую атомную станцию в нашей стране. Мы занимаем стратегическую позицию, находясь в самом центре западного региона (Африки - ред.), и в целом в этом регионе наблюдается дефицит энергии, думаю, если Россия сможет укрепиться в этом регионе, то сможет генерировать энергию на весь этот регион", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин предложил главе Буркина-Фасо актуализировать план по сотрудничеству
14:45
Президент России Владимир Путин в субботу проводит заключительную серию встреч с лидерами стран Африки, которые приехали на саммит в Петербург, предусмотрены переговоры с лидерами ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали и Конго.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге, РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин рассказал о товарообороте с Буркина-Фасо
14:33
 
В миреРоссияБуркина-ФасоАфрикаВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
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