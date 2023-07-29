Глава Буркина-Фасо предложил России построить АЭС в стране
Глава Буркина-Фасо Траоре: страна заинтересована в строительстве Россией АЭС
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Буркина-Фасо заинтересована в строительстве Россией АЭС в своей стране, заявил глава переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре.
"Нам необходима выработка энергии, это важный пункт нашей повестки. Если было бы возможно, мы бы хотели сделать небольшую атомную станцию в нашей стране. Мы занимаем стратегическую позицию, находясь в самом центре западного региона (Африки - ред.), и в целом в этом регионе наблюдается дефицит энергии, думаю, если Россия сможет укрепиться в этом регионе, то сможет генерировать энергию на весь этот регион", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин в субботу проводит заключительную серию встреч с лидерами стран Африки, которые приехали на саммит в Петербург, предусмотрены переговоры с лидерами ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали и Конго.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге, РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.