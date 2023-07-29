https://ria.ru/20230729/aes-1887069925.html

Глава Буркина-Фасо предложил России построить АЭС в стране

Глава Буркина-Фасо предложил России построить АЭС в стране - РИА Новости, 29.07.2023

Глава Буркина-Фасо предложил России построить АЭС в стране

Буркина-Фасо заинтересована в строительстве Россией АЭС в своей стране, заявил глава переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:05

2023-07-29T15:05

2023-07-29T15:05

в мире

россия

буркина-фасо

африка

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Буркина-Фасо заинтересована в строительстве Россией АЭС в своей стране, заявил глава переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре. "Нам необходима выработка энергии, это важный пункт нашей повестки. Если было бы возможно, мы бы хотели сделать небольшую атомную станцию в нашей стране. Мы занимаем стратегическую позицию, находясь в самом центре западного региона (Африки - ред.), и в целом в этом регионе наблюдается дефицит энергии, думаю, если Россия сможет укрепиться в этом регионе, то сможет генерировать энергию на весь этот регион", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент России Владимир Путин в субботу проводит заключительную серию встреч с лидерами стран Африки, которые приехали на саммит в Петербург, предусмотрены переговоры с лидерами ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали и Конго. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге, РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230729/razvitie-1887067096.html

https://ria.ru/20230729/putin-1887064966.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, буркина-фасо, африка, владимир путин, форум "россия — африка"