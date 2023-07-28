https://ria.ru/20230728/yuar-1886855661.html

Президент ЮАР почувствовал себя в России как дома

Президент ЮАР почувствовал себя в России как дома - РИА Новости, 28.07.2023

Президент ЮАР почувствовал себя в России как дома

Президент ЮАР Сирил Рамафоса поблагодарил президента РФ Владимира Путина за теплый прием во время второго саммита РФ-Африка и рассказал, что почувствовал себя в РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:03

2023-07-28T14:03

2023-07-28T14:03

санкт-петербург

россия

юар

владимир путин

сирил рамафоса

форум "россия — африка"

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса поблагодарил президента РФ Владимира Путина за теплый прием во время второго саммита РФ-Африка и рассказал, что почувствовал себя в Санкт-Петербурге как дома, когда на торжественном приеме услышал выступление музыкантов, которые играли на африканских барабанах. "Я бы хотел поблагодарить вас, а также поблагодарить правительство и народ Российской Федерации за то, что принимаете нас здесь, в Санкт-Петербурге. За наш теплый прием, особенно вчера вечером. Спасибо вам за очень вкусный ужин, а также за отличный концерт, который показал культуру России и Санкт-Петербурга, который считается культурной столицей России", - сказал Рамафоса, выступая в ходе саммита. Накануне в рамках саммита состоялся торжественный прием для почетных гостей саммита "Россия - Африка". "Также благодарим вас за то, что артисты включили в свое выступление африканские инструменты - мы почувствовали себя как дома. Спасибо вам за это!" - добавил президент. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/yuar-1886847405.html

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Дарья Буймова

санкт-петербург, россия, юар, владимир путин, сирил рамафоса, форум "россия — африка", в мире