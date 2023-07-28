https://ria.ru/20230728/vertolety-1886749292.html

Россия частично выполнила контракт на поставку Нигерии боевых вертолетов

Россия частично выполнила контракт на поставку Нигерии боевых вертолетов - РИА Новости, 28.07.2023

Россия частично выполнила контракт на поставку Нигерии боевых вертолетов

Россия частично выполнила контракт на поставку в Нигерию боевых вертолетов Ми-35, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T03:08

2023-07-28T03:08

2023-07-28T03:08

нигерия

россия

африка

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

ми-35

в мире

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия частично выполнила контракт на поставку в Нигерию боевых вертолетов Ми-35, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия-Африка". Текущий портфель заказов стран Африки составляет около 20 %, это более трети общего объема экспортных оружейных заказов РФ. "Контракт на поставку в Нигерию 12 вертолетов Ми-35 частично исполнен. Партнеры заинтересованы в его завершении, продолжаем работу в данном направлении", - сказал Шугаев, не уточнив точное количество поставленных вертолетов. Он подчеркнул, что Нигерия занимает особое место на африканском континенте. Она является страной с быстроразвивающейся экономикой и обладает значительными людскими ресурсами. "Заинтересованность в оснащении вооруженных сил самыми современными образцами продукции военного назначения (как авиационной техникой, так и техникой сухопутных войск) обусловлена имеющейся угрозой террористических группировок, а также участием Нигерии в миротворческих миссиях", - сказал глава ФСВТС. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230714/nigeriya-1884268497.html

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нигерия, россия, африка, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ми-35, в мире, форум "россия — африка"