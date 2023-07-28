https://ria.ru/20230728/ukraina-1886982859.html
Глава Афросоюза заявил, что Путин готов к переговорам по Украине
Глава Афросоюза заявил, что Путин готов к переговорам по Украине - РИА Новости, 28.07.2023
Глава Афросоюза заявил, что Путин готов к переговорам по Украине
На Украине необходимо добиться прекращения огня, президент России показал, что готов к диалогу, теперь нужно убедить другую сторону, заявил председатель... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:03
2023-07-28T20:03
2023-07-28T20:16
специальная военная операция на украине
украина
санкт-петербург
россия
африканский союз
форум "россия — африка"
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. На Украине необходимо добиться прекращения огня, президент России показал, что готов к диалогу, теперь нужно убедить другую сторону, заявил председатель Африканского союза Азали Ассумани. "Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение. Теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится", - сказал он в ходе итогового заявления саммита "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, санкт-петербург, россия, африканский союз, форум "россия — африка", экономика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Санкт-Петербург, Россия, Африканский союз, Форум "Россия — Африка", Экономика
Глава Афросоюза заявил, что Путин готов к переговорам по Украине
Глава Афросоюза Ассумани: Путин готов к диалогу по Украине, нужно убедить другую сторону