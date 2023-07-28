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Путин обсудит с лидерами стран Африки ситуацию на Украине

Путин обсудит с лидерами стран Африки ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.07.2023

Путин обсудит с лидерами стран Африки ситуацию на Украине

Вечером 28 июля президент России Владимир Путин обсудит с лидерами стран Африки ситуацию вокруг Украины, сообщил он на саммите "Россия-Африка". РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:14

2023-07-28T19:14

2023-07-28T19:28

специальная военная операция на украине

украина

форум "россия — африка"

экономика

африка

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Вечером 28 июля президент России Владимир Путин обсудит с лидерами стран Африки ситуацию вокруг Украины, сообщил он на саммите "Россия-Африка"."Сегодня вечером обсудим с заинтересованными африканскими странами и ситуацию вокруг Украины. Создается целый ряд двусторонних контактов с африканскими лидерами", - сказал Путин.Президент России также отметил, что удовлетворен тем, что "основные мероприятия официальной программы второго саммита "Россия-Африка" прошли в конструктивной дружеской атмосфере" и весьма результативно."Это касается экономического и гуманитарного форума, и самих заседаний саммита, и специальной встречи с руководителями африканских региональных организаций", - уточнил он.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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украина, форум "россия — африка", экономика, африка, россия, владимир путин