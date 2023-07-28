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Глава Минсельхоза Гамбии рассказал о сотрудничестве с Россией по удобрениям - РИА Новости, 28.07.2023
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14:44 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/udobreniya-1886864972.html
Глава Минсельхоза Гамбии рассказал о сотрудничестве с Россией по удобрениям
Глава Минсельхоза Гамбии рассказал о сотрудничестве с Россией по удобрениям - РИА Новости, 28.07.2023
Глава Минсельхоза Гамбии рассказал о сотрудничестве с Россией по удобрениям
Гамбийская сторона выразила желание сотрудничать напрямую с российскими производителями удобрений через российский Минпромторг в обход третьих лиц, рассказал... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:44
2023-07-28T14:44
гамбия
санкт-петербург
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
форум "россия — африка"
экономика
цены на нефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Гамбийская сторона выразила желание сотрудничать напрямую с российскими производителями удобрений через российский Минпромторг в обход третьих лиц, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства Гамбии Демба Сабали. "Как стране будет выгодно иметь дело непосредственно с производителями, и министерство торговли, слава Богу, пообещало, что они будут посредником и будут вести переговоры за нас. Нам осталось просто связаться с ними, и цена почти вдвое меньше, чем мы покупали удобрения. Их усилия произвели на нас большое впечатление", – сказал Сабали на площадке саммита "Россия-Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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гамбия, санкт-петербург, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), форум "россия — африка", экономика, цены на нефть
Гамбия, Санкт-Петербург, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Форум "Россия — Африка", Экономика, Цены на нефть
Глава Минсельхоза Гамбии рассказал о сотрудничестве с Россией по удобрениям

Глава Минсельхоза Гамбии хочет сотрудничать с производителями удобрений из России напрямую

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода по производству удобрений
Сотрудник на территории завода по производству удобрений - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Сотрудник на территории завода по производству удобрений. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Гамбийская сторона выразила желание сотрудничать напрямую с российскими производителями удобрений через российский Минпромторг в обход третьих лиц, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства Гамбии Демба Сабали.
"Как стране будет выгодно иметь дело непосредственно с производителями, и министерство торговли, слава Богу, пообещало, что они будут посредником и будут вести переговоры за нас. Нам осталось просто связаться с ними, и цена почти вдвое меньше, чем мы покупали удобрения. Их усилия произвели на нас большое впечатление", – сказал Сабали на площадке саммита "Россия-Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Саммит Россия — Африка. День второй
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 18
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

Абдельазиз Мессауди, Международная ассоциация Друзья Крыма и Ноур Нада Салем, Международная ассоциация Друзья Крыма на стенде радио Sputnik

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

28 июля 2023. Пленарное заседание II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Состоялось пленарное заседание.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Состоялось пленарное заседание.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сегодня в Северной столице идет дождь.

На форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Сегодня в Северной столице идет дождь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Подписано множество соглашений и меморандумов.

Подписание меморандума о взаимопонимании между Мавританским информационным агентством и информационным агентством и радио Sputnik

Подписано множество соглашений и меморандумов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

Сессия: Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

Участники сессии: Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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14 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
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15 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Ожидается принятие итоговой декларации.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается принятие итоговой декларации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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16 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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17 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Стенд РИА Новости на II Cаммите и форуме Россия - Африка

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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18 из 18

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 18

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 18

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 18

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 18

Состоялось пленарное заседание.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 18

Сегодня в Северной столице идет дождь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 18

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 18

Подписано множество соглашений и меморандумов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 18

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 18

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 18

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 18

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 18

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 18

Ожидается принятие итоговой декларации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
16 из 18

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
17 из 18

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
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