https://ria.ru/20230728/udobreniya-1886864972.html

Глава Минсельхоза Гамбии рассказал о сотрудничестве с Россией по удобрениям

Глава Минсельхоза Гамбии рассказал о сотрудничестве с Россией по удобрениям - РИА Новости, 28.07.2023

Глава Минсельхоза Гамбии рассказал о сотрудничестве с Россией по удобрениям

Гамбийская сторона выразила желание сотрудничать напрямую с российскими производителями удобрений через российский Минпромторг в обход третьих лиц, рассказал... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:44

2023-07-28T14:44

2023-07-28T14:44

гамбия

санкт-петербург

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

форум "россия — африка"

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:45:2955:1707_1920x0_80_0_0_cd40837ecd2735e768f2beeeab17dc1c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Гамбийская сторона выразила желание сотрудничать напрямую с российскими производителями удобрений через российский Минпромторг в обход третьих лиц, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства Гамбии Демба Сабали. "Как стране будет выгодно иметь дело непосредственно с производителями, и министерство торговли, слава Богу, пообещало, что они будут посредником и будут вести переговоры за нас. Нам осталось просто связаться с ними, и цена почти вдвое меньше, чем мы покупали удобрения. Их усилия произвели на нас большое впечатление", – сказал Сабали на площадке саммита "Россия-Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

гамбия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гамбия, санкт-петербург, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), форум "россия — африка", экономика, цены на нефть