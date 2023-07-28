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Глава ФАС прокомментировал рост цен на топливо - РИА Новости, 28.07.2023
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15:09 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/toplivo-1886870858.html
Глава ФАС прокомментировал рост цен на топливо
Глава ФАС прокомментировал рост цен на топливо - РИА Новости, 28.07.2023
Глава ФАС прокомментировал рост цен на топливо
ФАС РФ не считает ситуацию с топливом на внутреннем рынке кризисной, думает, что рост цен на него временный, предложения достаточно, и ситуация стабилизируется, РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:09
2023-07-28T15:09
россия
санкт-петербург
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
цены на нефть
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. ФАС РФ не считает ситуацию с топливом на внутреннем рынке кризисной, думает, что рост цен на него временный, предложения достаточно, и ситуация стабилизируется, заявил глава службы Максим Шаскольский. "Я не могу сказать, что какая-то кризисная (ситуация - ред.). Нет кризисных ситуаций, топлива достаточно. Есть определенный рост из-за ряда факторов. Думаю, что он временный, ситуация стабилизируется. Меры все необходимые принимаются. Приказ мы подписали на 1% увеличения (нормативов продаж топлива на бирже - ред.)", - сказал он журналистам в кулуарах саммита "Россия - Африка". "Все меры, которые необходимо, - приняты. Все, что необходимо - делается. Насыщение рынка, увеличение объема продаж на бирже, внимательный контроль за экспортом. Все эти меры дадут необходимый результат", - добавил Шаскольский, отметив, что цены в последние дни уже снизились. В июне ФАС сообщала, что разработала документы (проект приказа ФАС и проект постановления правительства) об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже. Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и ФАС рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. Вслед за биржевыми заметно возросли и розничные цены на российских заправках. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, санкт-петербург, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, цены на нефть, форум "россия — африка"
Россия, Санкт-Петербург, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Цены на нефть, Форум "Россия — Африка"
Глава ФАС прокомментировал рост цен на топливо

Глава ФАС Шаскольский назвал рост цен на топливо временным, ситуация стабилизируется

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтела автозаправочной станции
Стела автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Стела автозаправочной станции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. ФАС РФ не считает ситуацию с топливом на внутреннем рынке кризисной, думает, что рост цен на него временный, предложения достаточно, и ситуация стабилизируется, заявил глава службы Максим Шаскольский.
"Я не могу сказать, что какая-то кризисная (ситуация - ред.). Нет кризисных ситуаций, топлива достаточно. Есть определенный рост из-за ряда факторов. Думаю, что он временный, ситуация стабилизируется. Меры все необходимые принимаются. Приказ мы подписали на 1% увеличения (нормативов продаж топлива на бирже - ред.)", - сказал он журналистам в кулуарах саммита "Россия - Африка".
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Эксперт объяснил, как можно ограничить рост цен на бензин в России
24 июля, 04:20
"Все меры, которые необходимо, - приняты. Все, что необходимо - делается. Насыщение рынка, увеличение объема продаж на бирже, внимательный контроль за экспортом. Все эти меры дадут необходимый результат", - добавил Шаскольский, отметив, что цены в последние дни уже снизились.
В июне ФАС сообщала, что разработала документы (проект приказа ФАС и проект постановления правительства) об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже.
Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и ФАС рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. Вслед за биржевыми заметно возросли и розничные цены на российских заправках. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Саммит Россия — Африка. День второй
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 18
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

Абдельазиз Мессауди, Международная ассоциация Друзья Крыма и Ноур Нада Салем, Международная ассоциация Друзья Крыма на стенде радио Sputnik

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

28 июля 2023. Пленарное заседание II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Состоялось пленарное заседание.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Состоялось пленарное заседание.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сегодня в Северной столице идет дождь.

На форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Сегодня в Северной столице идет дождь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Подписано множество соглашений и меморандумов.

Подписание меморандума о взаимопонимании между Мавританским информационным агентством и информационным агентством и радио Sputnik

Подписано множество соглашений и меморандумов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

Сессия: Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

Участники сессии: Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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14 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
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15 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Ожидается принятие итоговой декларации.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается принятие итоговой декларации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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16 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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17 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Стенд РИА Новости на II Cаммите и форуме Россия - Африка

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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18 из 18

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 18

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 18

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 18

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 18

Состоялось пленарное заседание.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 18

Сегодня в Северной столице идет дождь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 18

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 18

Подписано множество соглашений и меморандумов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 18

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 18

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 18

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 18

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 18

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 18

Ожидается принятие итоговой декларации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
16 из 18

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
17 из 18

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
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