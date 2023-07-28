https://ria.ru/20230728/toplivo-1886870858.html

Глава ФАС прокомментировал рост цен на топливо

Глава ФАС прокомментировал рост цен на топливо - РИА Новости, 28.07.2023

Глава ФАС прокомментировал рост цен на топливо

ФАС РФ не считает ситуацию с топливом на внутреннем рынке кризисной, думает, что рост цен на него временный, предложения достаточно, и ситуация стабилизируется, РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:09

2023-07-28T15:09

2023-07-28T15:09

россия

санкт-петербург

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

цены на нефть

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. ФАС РФ не считает ситуацию с топливом на внутреннем рынке кризисной, думает, что рост цен на него временный, предложения достаточно, и ситуация стабилизируется, заявил глава службы Максим Шаскольский. "Я не могу сказать, что какая-то кризисная (ситуация - ред.). Нет кризисных ситуаций, топлива достаточно. Есть определенный рост из-за ряда факторов. Думаю, что он временный, ситуация стабилизируется. Меры все необходимые принимаются. Приказ мы подписали на 1% увеличения (нормативов продаж топлива на бирже - ред.)", - сказал он журналистам в кулуарах саммита "Россия - Африка". "Все меры, которые необходимо, - приняты. Все, что необходимо - делается. Насыщение рынка, увеличение объема продаж на бирже, внимательный контроль за экспортом. Все эти меры дадут необходимый результат", - добавил Шаскольский, отметив, что цены в последние дни уже снизились. В июне ФАС сообщала, что разработала документы (проект приказа ФАС и проект постановления правительства) об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже. Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и ФАС рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. Вслед за биржевыми заметно возросли и розничные цены на российских заправках. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230724/benzin-1885862764.html

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россия, санкт-петербург, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, цены на нефть, форум "россия — африка"