https://ria.ru/20230728/toplivo-1886870858.html
Глава ФАС прокомментировал рост цен на топливо
Глава ФАС прокомментировал рост цен на топливо - РИА Новости, 28.07.2023
Глава ФАС прокомментировал рост цен на топливо
ФАС РФ не считает ситуацию с топливом на внутреннем рынке кризисной, думает, что рост цен на него временный, предложения достаточно, и ситуация стабилизируется, РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:09
2023-07-28T15:09
2023-07-28T15:09
россия
санкт-петербург
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
цены на нефть
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. ФАС РФ не считает ситуацию с топливом на внутреннем рынке кризисной, думает, что рост цен на него временный, предложения достаточно, и ситуация стабилизируется, заявил глава службы Максим Шаскольский. "Я не могу сказать, что какая-то кризисная (ситуация - ред.). Нет кризисных ситуаций, топлива достаточно. Есть определенный рост из-за ряда факторов. Думаю, что он временный, ситуация стабилизируется. Меры все необходимые принимаются. Приказ мы подписали на 1% увеличения (нормативов продаж топлива на бирже - ред.)", - сказал он журналистам в кулуарах саммита "Россия - Африка". "Все меры, которые необходимо, - приняты. Все, что необходимо - делается. Насыщение рынка, увеличение объема продаж на бирже, внимательный контроль за экспортом. Все эти меры дадут необходимый результат", - добавил Шаскольский, отметив, что цены в последние дни уже снизились. В июне ФАС сообщала, что разработала документы (проект приказа ФАС и проект постановления правительства) об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже. Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и ФАС рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. Вслед за биржевыми заметно возросли и розничные цены на российских заправках. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, санкт-петербург, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, цены на нефть, форум "россия — африка"
Россия, Санкт-Петербург, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Цены на нефть, Форум "Россия — Африка"
Глава ФАС прокомментировал рост цен на топливо
Глава ФАС Шаскольский назвал рост цен на топливо временным, ситуация стабилизируется
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. ФАС РФ не считает ситуацию с топливом на внутреннем рынке кризисной, думает, что рост цен на него временный, предложения достаточно, и ситуация стабилизируется, заявил глава службы Максим Шаскольский.
"Я не могу сказать, что какая-то кризисная (ситуация - ред.). Нет кризисных ситуаций, топлива достаточно. Есть определенный рост из-за ряда факторов. Думаю, что он временный, ситуация стабилизируется. Меры все необходимые принимаются. Приказ мы подписали на 1% увеличения (нормативов продаж топлива на бирже - ред.)", - сказал он журналистам в кулуарах саммита "Россия - Африка".
Эксперт объяснил, как можно ограничить рост цен на бензин в России
"Все меры, которые необходимо, - приняты. Все, что необходимо - делается. Насыщение рынка, увеличение объема продаж на бирже, внимательный контроль за экспортом. Все эти меры дадут необходимый результат", - добавил Шаскольский, отметив, что цены в последние дни уже снизились.
В июне ФАС сообщала, что разработала документы (проект приказа ФАС и проект постановления правительства) об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже.
Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и ФАС рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. Вслед за биржевыми заметно возросли и розничные цены на российских заправках. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Саммит Россия — Африка. День второй
В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.
1 из 18
На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.
2 из 18
По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.
3 из 18
Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.
4 из 18
Состоялось пленарное заседание.
5 из 18
Сегодня в Северной столице идет дождь.
6 из 18
Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.
7 из 18
Подписано множество соглашений и меморандумов.
8 из 18
Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.
9 из 18
Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.
10 из 18
Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
11 из 18
Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".
12 из 18
В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.
13 из 18
Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".
14 из 18
Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.
15 из 18
Ожидается принятие итоговой декларации.
16 из 18
В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.
17 из 18
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
18 из 18
В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.
1 из 18
На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.
2 из 18
По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.
3 из 18
Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.
4 из 18
Состоялось пленарное заседание.
5 из 18
Сегодня в Северной столице идет дождь.
6 из 18
Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.
7 из 18
Подписано множество соглашений и меморандумов.
8 из 18
Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.
9 из 18
Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.
10 из 18
Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
11 из 18
Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".
12 из 18
В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.
13 из 18
Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".
14 из 18
Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.
15 из 18
Ожидается принятие итоговой декларации.
16 из 18
В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.
17 из 18
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
18 из 18